INTERVIEW | Jean-Pierre Caillot :"Je conseille à El Bilal Touré de se remettre vite dans le sens de la marche"

La préparation d’avant saison est désormais terminée, avec ce match en Allemagne à Hoffenheim (perdu 1 – 3), quel bilan faites vous de cette période ?

On a un groupe qui vit bien. Je suis satisfait de la façon dont les garçons s'investissent. Ils savent qu'on aura beaucoup de travail cette année avec la qualité du championnat et le nombre de clubs qui se sont renforcés. Mais on en parle avec Oscar (NDLR : Garcia) et il est satisfait de l'investissement des garçons en phase de préparation. Quant aux résultats, évidemment, les matchs, on les joue pour les gagner et on veut les gagner. Et ce soir, il y a un petit peu de déception mais j'ai vu des choses intéressantes. Sincèrement, j'avais vu contre Lens des choses qui en revanche ne me plaisaient pas, mais bon, on était en fin de stage au Touquet. Et puis , on a retrouvé du public. Ça fait une éternité que je n'avais pas vu un stade avec du public, un beau stade et puis une équipe qui est réputée dans son championnat en Allemagne. Je vois qu'il y avait huit joueurs dans cette équipe d’Hoffenheim qui étaient à l'Euro, donc voilà, je suis satisfait de ce que j’ai vu ce soir, malgré la défaite.

Oscar Garcia nous disait la semaine dernière à Boulogne qu'il fallait être patient, qu'il allait falloir du temps pour inculquer sa philosophie de jeu, que l’équipe ne serait pas forcément à 100 % contre Nice lors de la 1ère journée du championnat. Vous, êtes-vous prêts à attendre que tout cela se mette en place ?

C'est peut être là l'intérêt d'être président depuis un certain nombre d'années. On sait que dans le foot, tout le monde, y compris principalement les supporters, on veut tout, tout de suite, or il faut laisser du temps au temps. La reconstruction de ce club, elle nous a pris du temps. L'histoire parle pour nous, et dans le cas précis de ce qu'on veut mettre en place avec Oscar, on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais pour le coup, il y a eu quand même suffisamment de changements d’entraîneur cet été en Ligue 1 pour que ça soit le cas pour d'autres clubs aussi. On a des joueurs dans lesquels on a confiance. Vous avez remarqué la rentrée à la fin du match d'un joueur de l'Académie. On a aussi des jeunes qui piaffent d'impatience et qui poussent les joueurs de l'équipe pro.

Parlez-nous de votre relation avec Oscar Garcia, de l’homme que vous avez découvert…

Volontairement, pour le moment, on le laisse travailler. On l'a choisi pour un certain nombre de points philosophiques dont on a déjà parlé. Aujourd'hui, je peux vous dire que, et c'est normal, on est dans la lune de miel, donc tout se passe très bien de son côté. Je sais qu'il est très satisfait de ce qu'il a trouvé au Stade de Reims, qui est conforme à ce qu'on lui avait expliqué. Et nous, de notre côté, on est très content de la façon dont il travaille avec le groupe. Et moi, j'ai des retours de joueurs qui sont là depuis plusieurs années et qui sont satisfaits à la fois de ce changement et de ce qu’il est en train de mettre en place.

El Bilal Touré refuse de s’entraîner avec le groupe, il n’a pas fait le stage au Touquet. Il souhaite visiblement partir. Qu’en est-il de sa situation ?

La situation d'El Bilal est celle que l’on retrouve parfois pendant les mercato dans un certain nombre de clubs. El Bilal a été très déçu du temps de jeu qui lui a été donné l'année dernière. Il y a eu, d'après ce qu'il nous dit, un quiproquo. Il laisse entendre que, selon lui, l'entraîneur ne le faisait pas jouer l'année dernière parce qu'il avait des directives de la direction, en l'occurrence de moi pour faire jouer Boulaye DIa, ce qui est archi faux. Donc, je ne sais pas si c'est vrai puisque je n'ai pas eu la position de l’entraîneur (NDLR : David Guion) et donc lui se sert de cette information pour dire qu'il veut quitter le club. Mais malheureusement pour lui, on connait ma façon de voir les choses. Il y a des joueurs qui avaient des bons de sortie, il y en a qui ont des bons de sortie, lui n’en n’a pas. Pendant six mois, il y avait eu déjà des sollicitations très élevées le concernant, on lui a expliqué qu'il devait faire une année pleine avant de partir. Donc, en l'occurrence, le seul conseil que j'ai à donner à El Bilal, c'est qu'il se remette très vite dans le sens de la marche, qu'il fasse une belle saison et l'année prochaine, on pourra évoquer un départ. Quoiqu'il en soit, il ne partira pas cette année. Et s'il veut aller en Pro 2 ou rester chez lui, c'est ce qu’il va se passer pour lui pendant toute l'année.

On entend parler en ce moment d’un éventuel départ du gardien Predrag Rajkovic à Lille. Etes-vous en contact avec le club lillois ?

Pour le moment, Olivier Létang (NDLR : le président de Lille) m'a envoyé un e-mail pour confirmer un entretien qu'on avait eu et qui portait sur un échange entre leur gardien Leo Jardim et Predrag Rajkovic. Cette proposition est ni entendable, ni acceptable pour le Stade de Reims. Moi, je souhaite que Rajkovic reste au Stade de Reims et il est évidemment hors de question qu'on l'échange avec Jardim. Parce que si d'aventure "Rajko" devait quitter le Stade de Reims, on a un gardien sur lequel on croit beaucoup, qui s'appelle Yevhann Diouf et c'est lui qui serait titulaire. Mais au moment où je vous parle, c'est “Rajko” le titulaire pour la saison.

Concernant Dereck Kutesa, son nom est évoqué en Belgique, il n’était pas en Allemagne avec l’équipe, qu’en est-il de sa situation ?

Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est blessé réellement. Ce n'est pas une blessure diplomatique, mais c'est vrai qu'avec les joueurs dont on dispose en attaque, avec les joueurs qui sont en Pro 2 et qui peuvent faire des entrées, Dereck manquera de temps de jeu et il sûrement mieux pour lui et pour le Stade de Reims, qu'il aille prendre du temps de jeu ailleurs. La saison dernière, Hugo Ekitike est parti au Danemark. Les gens ne comprenaient pas trop pourquoi et on voit à son retour que ça lui a fait le plus grand bien. Dans le cas de Dereck, c’est aussi ce que l’on envisage. Pour être très transparent, on a une offre qui nous correspond bien de Zulte Waregam, en Belgique, lui, préférait aller en Suisse. Il y a d'autres propositions le concernant, c'est un joueur qui intéresse beaucoup. On verra. Il faut que tout le monde soit servi et c'est un petit peu la nouvelle philosophie du Stade de Reims : quand on prête des joueurs, ce n'est pas pour se débarrasser des joueurs, c'est soit ont les laisse partir mais avec un droit de suite (NDLR : une rétribution financière qui revient au club rémois si le joueur est revendu plus tard à un autre club), c’est le cas d’Andrew Jung qui a été revendu cette année et le Stade de Reims va toucher un pourcentage là sur ce transfert, ou comme dans le cas de Dereck, c’est pour qu’il revienne encore plus fort. Donc, si on le prête, c’est pour qu'il revienne au Stade de Reims.

Au niveau du mercato, les choses vont-elles encore bouger ?

Le mercato, c'est jusqu'au 31 août. Aujourd'hui, on considère, depuis le départ d'ailleurs, qu'on a les bases. On est très content de l'intégration d'Andreaw Gravillon. Après, il peut y avoir des choses qui peuvent bouger. Il peut y avoir des joueurs, malheureusement, qui se blessent (NDLR : l'interview a été réalisée avant l'annonce de la grave blessure d'Arber Zeneli). On a jusqu'au 31 pour trouver des solutions. On est toujours en éveil sur des dossiers. Comme je l'ai souvent évoqué, le mercato ne se fait pas pendant les périodes juridiques. Il y a toujours plein de dossiers. Ça fait sourire parce que vous avez vu qu'il y a un certain nombre de joueurs qu'on avait pisté qu'on retrouve aujourd'hui ailleurs. On avait imaginé que Konan pouvait partir et son remplaçant en première ligne, c'est celui qui vient de signer à Bordeaux. Donc voilà, il y a comme ça un certain nombre de dossiers qui sont travaillés et qui n'aboutissent pas. C'est surtout dépendant des joueurs qui sont en place.