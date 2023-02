INTERVIEW | Jean-Pierre Caillot : « Le soutien des supporters du Stade de Reims me fait chaud au cœur »

Quel regard portez-vous sur ce que produit l’équipe actuellement au-delà de cette série en cours de 15 matches sans défaite ?

ⓘ Publicité

C’est beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur comme pour tous les supporters du Stade de Reims. Beaucoup de fierté de voir que le travail que l’on réalise depuis des années est en train de se mettre en forme. C’est une grande satisfaction. On a terminé une première partie de saison où on a redressé la barre et on est en train d’attaquer une deuxième partie qui est conforme à nos plus grandes exigences.

On a l’impression que le projet du club a trouvé un point d’équilibre et exprime tout son sens. Sans balayer ce qu’ont fait les précédents entraîneurs depuis que ce projet est en place, là tout le monde semble s’épanouir…

Il faut reconnaître que chacun a mis sa pierre à l’édifice. Je fais souvent des parallèles entre le football et le monde de l’entreprise : il faut toujours aller très vite dans le football alors que l’on sait que dans une entreprise, on créé étape après étape. Donc ce qui est en train d’aboutir aujourd’hui, n’est pas là depuis seulement quelques mois. C’est un travail de fond qui a été mis en place, c’est une politique de recrutement qui a été longuement travaillée. Et d’ailleurs sur ce point, on ne fait pas du jeunisme pour faire du jeunisme, en faisant cette politique de recrutement. Cela nous a permis d’intégrer des cadres comme Junya Ito qui a 29 ans et dont le statut en principe ne permet pas de venir jouer au Stade de Reims avec des budgets, au départ du projet, qui n’étaient pas ceux d’aujourd’hui. Donc c’est un travail de fond, pour renforcer un groupe et une équipe qui est en train tout doucement de s’exprimer.

L’exemple d’un joueur comme Thibault De Smet, arrivé au club en 2020 et en difficulté jusqu'à il y a encore quelques semaines, qui aujourd’hui est devenu un titulaire, est-il aussi un exemple de ce temps parfois long ?

C’est là que le travail des équipes du recrutement prend tout son sens. On emmène des joueurs, mais certains entraîneurs ont des visions assez hâtives en disant qu’un joueur ne pourra pas être professionnel ou avoir le niveau alors que les équipes du recrutement pensent qu’il y a un potentiel de développement. Alors Thibault De Smet en est un bon exemple. Il y en a d’autres. Et puis il y en a aussi qui n’ont pas passé le « cut ». Il n’y a pas un club dans le monde qui réussit 100 % de ses recrutements. Et puis des joueurs peuvent arriver et ne pas s’intégrer au Stade de Reims mais y parvenir ailleurs. C’est l’histoire du football. Mais on peut considérer que sur les jeunes talents, le Stade de Reims a un œil avisé et sur ce point, nous sommes observés par l’Europe entière.

Même si on regrettera toujours que le public au stade n’est pas assez nombreux, on sent depuis quelques matches, à domicile et même à l’extérieur, qu’il se passe quelque chose avec les supporters qui sont derrière l’équipe. Est-ce aussi votre sentiment ?

Je suis d’accord. C’est vraiment le point positif de ce début d’année qui me fait vraiment chaud au cœur. Je me suis souvent plaint du fait que notre équipe n’avait pas le soutien qu’elle méritait. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais on me dit qu’il y a quelque chose qui est en train de naître. Et si on veut vraiment passer un cap, je pense qu’il faut absolument que l’on ait une aventure en Coupe de France, cela finirait de solidifier tout ça. Mais c'est bien, que ce soit ce millier de supporters qui était au Parc des Princes dimanche et qui m’a donné la chair de poule quand j’ai été les saluer à la fin du match, ou que ce soit ce qu’il s’est passé face à Lorient mercredi avec ce public qui a poussé son équipe. On a souvent dit que le public devait être le 12e homme, et à Reims, force est de reconnaitre que ce n’était pas toujours le cas. Et c’est aujourd’hui quelque chose qui se met en place. Cette équipe fait tout pour donner du bonheur à ses supporters et ses supporters lui rendent bien. On n’a jamais vécu des moments aussi forts et répétitifs que ceux que l’on vit en ce moment avec notre public.

Est-ce que la manière dont Will Still dirige l’équipe vous surprend ? Est-ce qu’il est différent d’autres entraîneurs que vous avez connu ?

Il a ce côté qu’a la jeunesse ! Il les emmène avec lui, il dégage quelque chose et il a la fougue de la jeunesse. Alors il a des jeunes joueurs qui sont fougueux, mais il a aussi cette fougue. Il a des qualités et même si l’environnement et le monde de football le découvrent, ce n’est pas une découverte pour nous. C’est quelqu’un qui a un gros potentiel. Il se trouve qu’il a été mis en première ligne plus rapidement qu’on l’avait imaginé, mais aujourd’hui c’est conforme à ce que l’on avait pu déceler chez ce garçon et il sera j’en ai bien peur un très grand entraîneur. Quand je dis « j’en ai bien peur », c’est qu’il va y avoir très vite des yeux qui vont se poser sur lui.

Justement quel est son avenir au Stade de Reims ? Sera-t-il toujours l’entraîneur la saison prochaine ?

Je le souhaite vraiment vu son travail, ses performances et vu ses qualités humaines qu’il reste l’entraîneur du Stade de Reims et c’est dans ce sens-là que les choses doivent s’inscrire. Aujourd’hui, je pense qu’il est bien avec nous. Il a la confiance du club y compris financièrement donc je pense que la logique fera qu’il soit notre entraîneur la saison prochaine, en tout cas je le souhaite ardemment.

Vous parlez de l’aspect financier : cette fameuse amende de 25 000 euros par match que vous devrez payer à la FFF parce que Will Still n’a pas ses diplômes d’entraîneur, allez-vous réellement la payer ?

Il y a une règle qui dit que lorsqu’un entraîneur est inscrit pour se former, on peut obtenir une dérogation et donc ne pas payer cette amende. En France, c’est quelque chose de classique mais Will Still est inscrit en Belgique. Donc on a demandé cette dérogation à la FFF, on a eu une réponse qui comme bien souvent n’est absolument pas claire. Donc pour le moment, on est censé être pénalisé mais nous considérons être dans notre bon droit et on va tout faire pour ne pas être pénalisé.

Le mercato d’hiver vient de se terminer. Un mercato que vous qualifiez souvent d’ajustement ou d’anticipation. Il y a eu 6 départs, 2 arrivées, avez-vous pu réaliser ce que vous souhaitiez ?

On a commencé à anticiper l’exercice suivant avec ces départs. Ce sont des garçons qui de toute façon nous auraient quittés à la fin de la saison comme Nathanaël Mbuku. Un garçon comme Patrick Pentz, qui est une personne très attachante, et qui mérite de jouer était chez nous condamné à un second rôle. C’était logique de trouver une solution pour lui et nous sommes sortis par le haut en ayant des droits de suite (NDLR : compensations financières en cas de revente par exemple) avec le club de Leverkusen. Pour les arrivées, on s’est concentré sur le poste de gardien qui est un poste particulier. On est convaincu par Yehvann Diouf, qui est au Stade de Reims est là depuis longtemps, mais il fallait le seconder et on avait d’excellents renseignements sur Alexandre Olliero qui nous a rejoint. Il est là pour être gardien numéro 2. On a emmené un peu de dynamisme en attaque avec une solution différente de ce que l’on avait avec Myziane Maoulida. Le seul petit hic, c’est sur le poste de défenseur central. Andreaw Gravillon n’avait plus de temps de jeu, donc on a fait un transfert (NDLR : au Torino) où l’on s’y retrouve largement financièrement. On a voulu anticiper en recrutant, mais on n’a pas pu faire l’arrivée de ce défenseur central. L’intérêt d’avoir fait ces sorties, c’est que l’on peut déjà se consacrer sur les postes que l’on voudra intégrer la saison prochaine. On connaît les 2 ou 3 postes qui seront nécessaires pour améliorer l’équipe, et on va continuer à travailler pour mettre ces renforts à la disposition de l’entraîneur le plus vite possible avant le début de la saison.

Un joueur du Stade de Reims, Folarin Balogun, meilleur buteur de la Ligue 1. Est-ce que cela est un détail pour vous ou c’est tout sauf un détail… ?

Cela démontre encore une fois l’œil qu’ont eu nos recruteurs. Folarin Balogun, nous avons failli le faire signer au club il y a quelques années lorsqu’il n’était pas certain d’avoir son premier contrat professionnel à Arsenal. On s’y est accroché, on a continué à être en contact avec lui. Aujourd’hui, il est là. Tout le monde découvre Folarin Balogun qui était un illustre inconnu pour les supporters il y a un an, tout comme Hugo Ekitiké, tout comme Boulaye Dia… C’est toute la force de la cellule de recrutement d’avoir toujours un nouveau joueur pour prendre la place de celui qui part. Et aujourd’hui, si Folarin Balogun en est là, ce n’est pas le fruit du hasard. Il faut regarder la qualité de ses buts et de son travail. Moi ce qui m’impressionne chez ce garçon, et c’est peut-être l’école anglaise, c’est qu’il ne reste pas comme un plot devant le but pour pousser les ballons. Il travaille énormément pour l’équipe.

Aujourd’hui, est-il envisageable de conserver Folarin Balogun en prêt une saison supplémentaire ?

Je pense que c’est impossible. La règle du jeu est très claire : ce sont des garçons qui, quand ils nous rejoignent, savent qu’ils sont là pour se révéler et c’est une étape pour eux. Donc même si je ne décide pas à sa place, soit Folarin retournera dans son club d’Arsenal pour y avoir sa chance, soit il sera prêté à nouveau ou même transféré dans un club de très haut niveau. C’est un joueur qui doit aller encore plus haut. Alors évidemment, on va poser la question à lui, qui se sent bien ici, et à son club mais je pense qu’aujourd’hui il va falloir qu’il franchisse une étape. Donc on travaille déjà sur le futur « Balogun » le jour où il sera emmené à quitter le club. Mais bon, si lui et son club sont d’accord pour faire une année supplémentaire au Stade de Reims, nous on fera tout pour que cela se fasse.