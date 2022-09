INTERVIEW | Jean-Pierre Caillot : « Le Stade de Reims sort financièrement renforcé de ce mercato »

. © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Le mercato s’est terminé jeudi soir ; peut-on dire que les dernières heures ont été agitées ?

On sait toujours qu’il ne faut pas programmer un diner de famille les dernières heures du mercato même si on pense avoir anticipé beaucoup de choses et c’était le cas jusque-là. On avait des joueurs qui avaient des bons de sorties, avec lesquels on avait l'engagement d’accepter leurs départs si les offres convenaient au Stade de Reims. C’était le cas de Predrag Rajkovic, qui souhaitait partir. On avait anticipé avec l’arrivée de Patrick Pentz pour le remplacer. Même chose pour Wout Faes, et on avait anticipé avec Emmanuel Agbadou deux mois avant pour qu’il soit très vite à la disposition de l’entraîneur. On aurait malgré tout espéré conserver Wout Faes et ne pas avoir d’offres pour lui. Alors on en a eues, elles n’étaient pas convenables et pas vraiment appuyées de la part de clubs italiens qui le sollicitaient. On savait aussi que le club de Leicester s’intéressait au dossier et quand on a vu que leur défenseur central, Wesley Fofana, allait partir, on a pensé un peu comme dans un jeu de dominos que l’on allait être attaqué sur Faes, et c’est ce qu’il s’est passé. À partir du moment où on a eu ce que l’on souhaitait, il est parti. Alors aujourd’hui, on a de nouvelles têtes mais je ne pense pas que l’équipe soit affaiblie. Après les équipes ont été particulièrement brillantes car il y a toujours des joueurs qui disposent de moins de temps de jeu, ou qui ne se sont pas acclimatés, et dans ces cas-là, il faut trouver des solutions. Il y a eu des transferts comme pour Moreto Cassama ou Dereck Kutesa, des sorties en prêt avec des obligations d’achat pour un certain nombre de joueurs qui sont partis. Enfin, la volonté de développer des joueurs en prêt comme cela est le cas pour N’Dri Koffi qui est parti au Portugal. Tous les joueurs qui devaient partir, à part Timothé Nkada, sont partis…

Et puis il y a eu ce dernier jour, ces dernières heures avec le départ soudain d’El Bilal Touré… Ce n’était pour le coup pas prévu, il était même à Angers mercredi soir…

Oui, il était à Angers et on venait de lui prolonger son contrat, donc on croyait en lui. Alors il s’avère qu’aujourd’hui, il a un temps de jeu famélique et un joueur qui ne joue pas n’est pas heureux. On a été approché par des clubs, notamment des clubs français comme Nantes qui souhaitait un prêt. On n’avait pas envie de renforcer un autre club français, ni de faire ce genre de manœuvre. Et on a donc été sollicité avec une offre conséquente (1) par le club espagnol d’Almeria. Et comme souvent, on avait des joueurs dans notre viseur qui pouvaient potentiellement le remplacer. Donc on a traité son transfert, ce qui n’a pas été très compliqué car le club espagnol le voulait. Il a fallu convaincre le joueur que c’était une bonne chose pour lui, ce qui a pris un peu plus de temps. Et dans le même temps, on a actionné le bouton pour faire venir un joueur pour le remplacer.

Et tout cela en moins de 24 heures, sur le dernier jour ?

Les gens ne s’en rendent pas compte, mais je dis souvent que le mercato, c’est 24 heures sur 24. Les personnes de la cellule de recrutement, du juridique, tous les services concernés ne sont pas allés à Angers mercredi soir, ils sont restés travailler à Reims et quand on est revenu du déplacement à 2 heures du matin, ils travaillaient encore dans les bureaux. Ils ont fait une semaine non-stop. Avec des dossiers travaillés. Souvent quand on travaille dans les dernières heures, il y a ce que l’on appelle des « recrutements panique ». Là, ce n’est pas le cas. Dans ce genre de situation, on peut être emmené à faire des erreurs, par le passé cela nous est arrivé, mais je pense qu’aujourd’hui nous sommes assez professionnels là-dessus.

« La venue de Noah Holm aurait pu se faire au prochain mercato »

Donc l’arrivée de Noah Holm a bien été déclenchée par le départ soudain d’El Bilal Touré, mais c’était un joueur que vous suiviez, c’est ça ?

Oui, tout à fait. L’époque où l’on prenait un joueur « à la petite semaine » est largement révolue. Les joueurs qui arrivent ici, connaissent le projet qui leur a été présenté en amont. C’est pour cela aussi que cela va beaucoup plus vite. En dehors des périodes officielles de mercato, on reçoit leurs conseillers, leurs agents, on présente le projet Stade de Reims, on montre ce que l’on fait. Ca été le cas de Folarin Balogun. Cela faisait 2 ou 3 ans qu’on était sur son dossier, on avait même espéré le faire signer mais il est resté dans son club. Et bien là de la même façon, on est allé voir Noah Holm en Norvège, on lui a présenté le projet. Cela aurait pu se faire au prochain mercato.

Le départ d’Ilan Kebbal n'était pas forcement prévu celui-là. Quelle était sa situation ?

Il occupe un poste où il y a beaucoup de concurrence et Ilan n’est plus un tout jeune joueur, il a besoin de jouer donc il fallait qu’il puisse s’exprimer. Il est parti en prêt au Paris FC en Ligue 2, les options d’achat ne joueront que si le club accède en Ligue 1 ce qui veut dire qu’Ilan peut très bien revenir l’année prochaine après avoir fait une très bonne saison en Ligue 2.

Reste aussi le cas de Valon Berisha…

On n’a pas eu beaucoup de propositions concernant Valon. C’est un joueur qui est certes en situation d’échec mais qui a un cursus et un vécu. De par nos connexions avec le marché australien, il est probable qu’il parte à Melbourne City d'ici quelques jours. Le mercato n’est pas terminé là-bas. On avait d’autres solutions pour lui, notamment en Israël, mais il a eu envie d’aller se montrer en Australie. Alors c’est un peu un coup de poker car en Australie, il y a des salary-cap (NDLR : salaires maximums à ne pas dépasser), c’est un peu particulier. Donc les choses ne vont pas se faire gratuitement pour le Stade de Reims, mais on mise sur le fait que cela peut le relancer. Il peut prendre du plaisir et être mis en exposition et ensuite soit il pourra entrer dans un autre club australien, ou alors pourquoi pas sur le marché asiatique.

« On est sur une enveloppe de 60 millions d'euros de ventes »

Quel bilan faites-vous en conclusion de ce mercato ?

Financièrement, le Stade de Reims en sort encore plus renforcé qu’il ne l’était. Ce qui va nous permettre de travailler encore plus sereinement les futurs mercatos. On a fini ce mercato à 23 heures jeudi, et on est déjà plongé dans le prochain. La vente d’Hugo Ekitike nous a donné une force financière que le SDR n’a pas habituellement car il faut comprendre qu’un joueur comme Junya Ito ne peut pas potentiellement et financièrement être dans l’effectif du Stade de Reims si l’on n’a pas des éléments extracomptables pour pouvoir répondre et payer la clause de sortie (2). C’est ce qu’il s’est passé…. Et l’argent que l’on a pu mettre de côté va nous permettre de viser des cibles qu’on ne peut pas toujours atteindre parce qu’aujourd’hui, les bons joueurs coûtent chers. Et un club comme le Stade de Reims n’a pas les moyens d’avoir les meilleurs joueurs du monde, donc cela va nous permettre d’aller chercher ces joueurs.

À combien pouvez-vous estimer le montant des transactions réalisées ?

Quand je dis que nos équipes travaillent bien, cela se traduit en effet dans les chiffres. En gros, on est sur une enveloppe de 60 millions d’euros de ventes. Quand on a en tête que les transferts que l’on faisait jusqu’à ici, que ce soit Boulaye Dia ou Axel Disasi, c’était des transferts où, avec les bonus, on arrivait à 15 millions d’euros. Là, on a fait exploser les plafonds, et c’est bien. Car encore une fois, l’argent ne va pas aller dans ma poche ni dans celles des actionnaires du Stade de Reims et il va permettre à l’institution de continuer à se développer. Cela va nous permettre de grandir et de voir l’avenir avec sérénité, ce qui ne sera peut-être pas le cas dans tous les clubs.

On parle beaucoup de bonus dans les transactions, pouvez-vous nous expliquer les mécanismes des bonus en nous donnant des exemples ?

Il y a effectivement une partie fixe dans un transfert et ensuite les bonus viennent s’attacher à plusieurs objectifs. Par exemple, le nombre de matches disputés par le joueur peut déclencher un bonus de 500 000 ou un million d’euros. Cela peut être son temps de jeu, si le club se qualifie pour une Coupe d’Europe. C’est lié aux performances du club et au rôle qu’a joué le joueur dans ses performances. Et puis il y a un autre aspect, c’est ce que l’on appelle le « sale on », ce que l’on essaie de faire sur tous les transferts, à savoir lorsque le joueur que l’on vend est ensuite revendu, il y a un pourcentage sur la plus-value réalisée par le club, qui nous revient. On est dans un cercle vertueux au Stade de Reims, où l’on touche encore de l’argent alors que le joueur n’est plus au club depuis 2 ou 3 saisons. Et cela représente de très grosses sommes. Pour le cas d’Édouard Mendy par exemple, on a touché plus d’argent quand il a été vendu par Rennes à Chelsea (en août 2020) que lorsque nous l’avons vendu à Rennes (en juillet 2019). Autre exemple, on a touché sur le transfert de Jordan Siebatcheu qui vient de partir de la Suisse vers Berlin. Comme il avait fait toute sa formation à Reims, on a touché 5 % sur son transfert.

Avez-vous perçu la dernière traite du transfert de Rémi Oudin que les Girondins de Bordeaux devaient vous verser le 31 août ?

Oui. Les bons comptes font les bons amis. On surveillait de très près ce qu’il se passait à Bordeaux mais de toute façon, surtout sur le marché franco-français, toutes ces choses sont officielles, juridiques, inscrites à la Ligue donc les Girondins de Bordeaux n’avaient pas d’autres solutions, s’ils voulaient poursuivre leur projet, de payer et comme ils nous devaient 2 millions d’euros sur le transfert de Rémi Oudin, ils nous ont payé en temps et en heure.

Est-ce que désormais on peut dire que vous vous préparez pour le prochain mercato d’hiver qui débutera début janvier ?

Tout à fait. C’est une grande discussion que nous avons eu hier (NDLR : jeudi) entre nos équipes, la direction générale et Oscar Garcia pour justement ne pas dire au dernier moment, on va prendre - par exemple - un défenseur central dont on est moins sûr. On va pouvoir aujourd’hui commencer à travailler pour le prochain mercato, qui je l’espère comme tous les derniers mercatos, nous servira à nous renforcer et non à nous ajuster parce que le Stade de Reims n’aurait pas les résultats que nous souhaitons.

(1) - Almeria a fait une offre au Stade de Reims qui atteint les 12 millions d'euros, bonus inclus

(2) - Le Stade de Reims a payé une clause libératoire fixée par le club de Genk en Belgique sur le contrat de Junya Ito. Elle s'élevait à 10 millions d'euros. Une fois payée, le club belge ne pouvait pas s'opposer au transfert puisque le joueur devenait libre.