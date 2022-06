INTERVIEW | Jean-Pierre Caillot : « Nous avons une offre concrète pour Hugo Ekitiké, qui nous convient bien »

Est-ce que cette saison a répondu à vos attentes ?

Je suis très satisfait de la saison que nous avons passée. Des grincheux pensent que l’on aurait pu faire beaucoup mieux mais j’avais toujours expliqué que c’était un nouveau cycle, et je pense que les faits me donnent raison. Changer le staff a été la meilleure décision que j’ai prise l’été dernier. Je suis ravi de la façon dont Oscar Garcia a pris ses marques dans cet effectif. Il correspond totalement à notre projet qui est de jouer jeune et, cette année, l’équipe première du Stade de Reims était la plus jeune d’Europe. C’est assez remarquable. Ce n’est pas faire du jeunisme pour du jeunisme, mais cela veut dire qu’il y a des forces vives en devenir. Et même l’équipe de Nationale 2 a été l’équipe la plus jeune de France. Évidemment que si l’on avait eu moins de blessés, on aurait pu être dans les dix premiers, ce qui était la place que l’on devait tenir cette année avec notre effectif. Ceux qui pensent que l’on n’est pas à notre place n’ont qu’à penser aux pauvres supporters de Bordeaux, Saint-Étienne voire de Metz. Donc le Stade de Reims, 12e de Ligue 1, on peut s’en satisfaire dans une saison intermédiaire !

Oscar Garcia est le premier entraîneur étranger du club sous votre présidence. Est-ce qu’il est arrivé avec de nouvelles méthodes et surtout, est-ce qu’il vous a convaincu dans sa manière de faire ?

Déjà, que les choses soient claires : on ne recrute pas un entraîneur en fonction de sa carte d’identité et sa nationalité. C’est uniquement Mathieu Lacour et la cellule de recrutement qui m’avaient orienté vers Oscar Garcia eu égard au travail qu’il avait pu réaliser dans d’autres clubs qui correspondaient vraiment à ce que nous souhaitions mettre en place au Stade de Reims. Comme beaucoup de supporters, j’en étais resté au court passage d’Oscar à Saint-Étienne. Je n’avais d’ailleurs pas en tête qu’il avait laissé le club à la 6e place avant de partir. J’étais plutôt comme beaucoup de monde resté sur la défaite face à Lyon. Je me suis entretenu avec Oscar qui m’a expliqué les raisons pour lesquelles il a quitté Saint-Etienne et l’avenir lui a donné raison. On a regardé plutôt ce qu’il avait fait ailleurs, sa façon de se comporter, sa façon de travailler avec les jeunes joueurs et cela correspondait à notre philosophie donc je ne sais pas pour combien de temps, mais il est aujourd’hui l’homme de la situation.

Dans une récente interview, Oscar Garcia nous disait qu’il souhaitait étoffer son staff avec un nouvel adjoint, si possible de son choix, de ses connaissances. Irez-vous dans ce sens ?

Alors déjà, il a un adjoint qu’il connaît, qui est Ruben Martinez. Ce dernier, avec le départ de Sébastien Hamel, va s’occuper des gardiens, ce qui est son poste à la base. Et en effet, il y aura un nouvel adjoint qui va arriver que l’on va choisir ensemble.

Vous évoquiez les blessures. Une analyse de la situation vous a conduit à mettre à l’écart de le responsable de la performance ? Quels enseignements avez-vous tirés de cette situation pour éviter à l’avenir autant de blessures ?

Déjà, d’une manière générale, il y a des saisons comme cela où des choses ne vont pas dans le bon sens. On trouve les poteaux, on n’a pas les penaltys et il y en a d’autres où vous avez en permanence des blessures et cela avait commencé très fort avec Arbër Zeneli l’été dernier en phase de préparation. Malheureusement, il y a eu de nombreuses blessures, surtout musculaires. Donc on s’est remis en question. Alors on a appuyé sur le bouton concernant un homme, mais en réalité, c’est toute la cellule dont on n’était pas satisfait. Et, d’ailleurs, la saison prochaine, il y aura des têtes nouvelles à tous les niveaux, que ce soit chez les kinés, chez les préparateurs physiques et chez le médecin. Loin de moi l’idée d’accabler une personne en particulier ; c’est toute la structure qui n’a pas fonctionné. Il faut se rappeler que l’on a eu le départ de notre regretté Bernard Gonzalez. Et puis aussi le départ de Laurent Bessiere et de son équipe au RC Lens, car il ne pouvait plus travailler avec le staff en place. Tous ces éléments ont fait qu’il a fallu recruter, et recruter dans un secteur où l’on n’a pas particulièrement de compétences. Donc là, on s’est fait aider et on est très optimiste et plein d’espoir sur les gens qui vont bientôt nous rejoindre.

« La Coupe de France est un gros regret »

Si on balaie à nouveau le déroulé de cette saison, Il y a eu l’épisode d’El Bilal Touré, en juillet une partie du mois d’août, qui a refusé de s’entraîner car il voulait partir. Est-ce que cela a freiné votre départ, puisqu’il a fallu attendre la fin du mois de novembre pour prendre ses distances sur la zone de relégation ?

Cela a surtout été un mauvais départ pour El Bilal qui a raté sa saison. C’est surtout lui qui a été pénalisé par sa façon de se tenir à l’écart du groupe et peut-être qu’à l’époque, les gens qui étaient autour de lui ne lui avaient peut-être pas précisé la « jurisprudence Caillot », selon laquelle, quand j’ai décidé qu’un joueur ne partait pas, il ne partait pas. El Bilal a compris aujourd’hui, il a essayé de se remettre dedans mais c’est très compliqué quand on ne fait pas de préparation d’avant-saison. Après, pour ce qui est de notre départ, il y a eu la blessure d’Arbër Zeneli et puis il a fallu se roder. C’est juste normal quand on entame un nouveau cycle. Et puis il y a un élément qu’il ne faut pas négliger : c’est la fin de saison précédente où on était dans une dynamique hyper négative. Et tous les grands sportifs savent qu’inverser une tendance, c’est très compliqué. Preuve en est, les deux joueurs qui ont le plus performé dans ce début de saison, étaient deux joueurs qui avaient été prêtés la saison d’avant (NDLR : Hugo Ekitiké et Ilan Kebbal) et qui n’avaient pas été atteints par les vagues négatives de la fin de saison. Il faut savoir que, même si j’ai toujours été réservé là-dessus, un certain nombre de joueurs n’en pouvaient plus de ce que nous vivions au Stade de Reims.

Et c’est finalement Hugo Ekitiké qui a peut-être profité de cette situation avec El Bilal Touré. Très franchement, vous attendiez-vous à voir Hugo Ekitiké arriver très vite à ce niveau et émerger si vite en Ligue 1 ?

Cela fait des années que Mathieu Lacour me disait que l’on avait une pépite en réserve. Là où j’étais surpris, comme tous les supporters, c’est la rapidité avec laquelle il s’est mis en évidence. Alors c’est vrai, il a été aidé par le contexte parce qu’en fait il était 4e attaquant dans la hiérarchie et puis le jeu des blessures a aussi fait qu’il a pu montrer toutes ses qualités. Cela me fait d’ailleurs sourire aujourd’hui, car on a parfois l’impression que ce serait la fin du Stade de Reims s’il était amené à nous quitter alors qu’un an en arrière, il y avait 90 % des gens qui ne le connaissaient pas.

Quand on fait le bilan de cette saison, on doit aussi parler de cette élimination en 8e de finale de Coupe de France au Stade Delaune face au club de Ligue 2 de Bastia. Quand on voit que Nantes remporte la compétition, aussi parce que le Paris Saint-Germain a été très vite éliminé, Il y avait peut-être la place cette saison pour aller très loin… Est-ce que cela ne laisse pas un petit regret ?

Ce n’est pas un petit, c’est un très gros. Le match face à Bastia, c’est le seul match de la saison auquel je n’ai pas assisté au Stade Delaune. J’avais une fête de famille ce jour-là, donc je n’étais pas au match, je l’ai suivi de loin et il a fallu que je prenne beaucoup sur moi pour faire bonne figure lors de ma soirée parce que, comme vous le dites, c’était une déception énorme. J’étais au Stade de France pour la finale et quand on voit la moitié du stade aux couleurs de son équipe, mais j’en rêve depuis 20 ans ! Certains l’on fait. Je me rappelle avoir vu un club comme Vannes en finale, qui a su aller jusqu’à la finale et c’est vrai que cette saison, on ne va pas se mentir, quand j’ai vu les tirages, c’était plutôt favorable. On a tiré nos amis de Reims Sainte-Anne, puis Thaon-les-Vosges... Alors même si à chaque fois cela a été compliqué, mais les tirages étaient favorables, les faits de jeu aussi. Et le fait de recevoir Bastia qui était pratiquement l’un des petits poucets des 8e de finale, chez nous, ouvrir le score dans ce match, je me disais, c’est notre année. Et je suis très déçu. Une épopée en Coupe de France, c’est ce qu’il manque au Stade de Reims pour faire reconnaître le travail qui est fait depuis quelques années.

Le président Jean-Pierre Caillot ici avec le milieu de terrain du Stade de Reims, Ilan Kebbal. - Stade de Reims

On va maintenant parler de l’avenir. Le marché officiel des transferts n’est pas encore ouvert mais avez-vous des dossiers concernant l’arrivée de joueurs qui vont se conclure rapidement ?

Alors il y certes des dates administratives pour enregistrer les mutations, mais on a une cellule de recrutement qui travaille jour et nuit, parce qu’il se trouve que ces gens-là travaillent surtout la nuit, entre les décalages horaires et les agents qui sont souvent des noctambules, tout cela pour essayer de bonifier l’équipe et aussi négocier au mieux les sorties. Notre objectif depuis quelques années est de donner au staff la possibilité d’avoir une grande partie de son effectif avant la préparation estivale. On l’a vu par le passé : quand on était organisé différemment, les joueurs qui arrivaient dans les dernières heures du mercato, c’est toujours un peu plus compliqué. Même là dans notre nouvelle organisation, il est arrivé que l’on fasse signer des joueurs au dernier moment, et il y a toujours des problèmes d’adaptation. Donc pour répondre concrètement, les bases de l’équipe sont construites. On fait un travail préparatoire, notamment avec le mercato d’hiver qui chez nous n’est pas un mercato pour se sauver dans l’urgence, mais qui est plus une préparation. Par exemple, on est ravi d’avoir réussi à attirer chez nous Jens Cajuste lors de ce mercato. Alors, même si lors de ses premiers mois rémois, il a laissé entrevoir toutes ses qualités mais il n’a pas montré tout ce que l’on attend, en réalité pour nous c’était de le préparer. Il était sur un échec de transfert l’année dernière où il aurait dû partir pour beaucoup plus cher dans un autre club. Et lui sera là à la préparation et donc on a pratiquement les bases de l’équipe que l’on souhaite avoir cette année.

« Burak Yilmaz ? C’est archifaux ! »

Quels sont les postes ciblés ?

Ben il y a déjà une grosse incertitude, c’est le poste de gardien de but. Je souhaite que Predrag Rajković reste au Stade de Reims…

Et lui, il en pense quoi ?

Je pense que lui ne souhaite pas rester au Stade de Reims, très clairement. L’idée de départ était qu’il fasse deux saisons. Finalement, il en a fait trois avec la saison inachevée en raison du Covid. Aujourd’hui, il a envie de partir sur un autre projet. Avec aussi des raisons extra-sportives puisqu’il s’est fait cambrioler deux fois à Reims et son épouse ne veut pas rester, même si j’ai essayé de leur expliquer que l’on se fait cambrioler partout dans le monde. Mais elle a un blocage à ce niveau-là. J’espérais que cette Coupe du Monde au Qatar décalée le retiendrait mais on n’est pas du tout sur cette tendance. Bon, pour l’instant il est là, mais s’il ne reste pas, on a avancé sur un certain nombre de pistes. Comme on a su anticiper avec Predrag Rajković quand on savait qu’Édouard Mendy allait partir, même si cela était un risque financier et humain de l’avoir fait signer, avant le départ d’Édouard. Alors c’est encore tôt, on a un mois avant la reprise, on va voir comment les choses avancent mais on n’attendra pas le 31 août pour régler cette situation autour du gardien.

Et le poste du défenseur central ?

Celui-là, il est réglé. Il sera annoncé dans les prochains jours. Donc la ligne de défense est clairement établie. On a anticipé avec Andrew Gravillon et Maxime Busy qui nous étaient prêtés et qui sont désormais dans notre effectif. On aurait bien aimé garder Ghislain Konan mais lui a choisi une autre orientation. On aura un des plus beaux milieux de terrain de France. Ça fera peut-être sourire certains, mais moi j’en suis convaincu. Et on travaille pour bonifier la ligne d’attaque.

Dans cette période de mercato, on voit souvent fleurir des rumeurs plus souvent fausses que vraies… J’en retiendrai une seule : avez-vous vraiment tenté de faire venir Burak Yilmaz ?

C’est archi-faux ! Et moi aussi cela me fait sourire de lire des choses que je sais totalement infondées. Cela n’a jamais été une piste au Stade de Reims.

Cela veut dire que ce n’est pas ce profil d’attaquant que vous cherchez ?

Non, ce n’est pas ce profil-là. Mais on peut aller vers un profil expérimenté malgré tout, après ce seront les opportunités du marché. On s’aperçoit que le Stade de Reims n’a plus du tout le même statut aux yeux des recruteurs et aux yeux de l’Europe et du monde et donc on nous propose des joueurs pour lesquels on n’aurait jamais pu imaginer qu’ils puissent venir au Stade de Reims. On a failli faire venir cet hiver Bafétimbi Gomis. Bafé l’a dit clairement, s’il n’avait pas eu à finir son aventure à Galatassaray, il serait venu à Reims et cela aurait pu apporter énormément à nos jeunes joueurs. Encore une fois, on n’est pas arrêté sur l’âge d’une carte d’identité. On est plutôt arrêté sur les qualités footballistique du joueur qui correspondront à ce que recherche Oscar Garcia.

Parlons du dossier Hugo Ekitiké où, là aussi, on lit et on entend beaucoup de choses. Une seule question : avez-vous à l’heure où l'on parle (NDLR : l’interview a été réalisée le mercredi 1er juin), une ou plusieurs offres concrètes et écrites pour le joueur ?

Oui. Aujourd’hui, c’est très concret. Et sur la table, il y en a une qui nous convient très bien. Une offre qui, à mes yeux, est intéressante sportivement pour le joueur et c’est maintenant à lui de faire son choix, ce n’est pas à moi de le faire. Désormais, ce sont ses conseillers qui doivent avancer sur ce dossier. Et si à l’heure où l'on parle ce n’est pas fait, c’est parce que ses conseillers n’ont pas encore souhaité avancer avec ce club.

De quel club s’agit-il ?

On reste discret mais bon… il s’agit d’un club anglais donc on a compris de quel club on parle… (sourire) (1)

Est-ce qu’il y a eu sur la table les offres faramineuses que l’on a vues ou lues en janvier dernier où l'on annonçait des sommes de 40 ou 45 millions d’euros pour le joueur ?

Dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui portent de l’intérêt mais, ce qui est essentiel est d’arriver à avoir une offre écrite. Mais c’est très compliqué. Parce que certains clubs et y compris certains agents, se servent de l’offre écrite pour ensuite faire le tour des « popotes » avec l’offre écrite pour faire monter les choses. Donc c’est très difficile et du coup, c’est surtout dans les dernières phases que l’on reçoit les offres écrites. Donc on a eu des intérêts en janvier de l’Europe entière, ça c’est vrai, mais pas d’offres écrites.

« À 20 millions d'euros, Hugo Ekitiké restera au Stade de Reims »

Avec ces sommes ?

Ce sont les sommes auxquelles aujourd’hui on aspire pour ce joueur…

Même autour de 40 millions d’euros ?

Non. Alors il faut faire très attention à ce que l’on dit car dans d’autres interviews, j’ai dit que c’était entre 20 et 40 millions d’euros et on a dit que le vrai prix que j’avais annoncé, c’était 20 millions d’euros. Que les choses soient claires à 20 millions, Hugo Ekitiké ne partira pas. Aujourd’hui, la valeur du joueur avec tout ce que l’on peut déceler dans son potentiel, on doit partir selon les différents montages entre 30 et 40 millions.

Est-ce que les relations que vous avez avec ses agents vous laissent penser que les choses peuvent avancer vite ?

Ils n’ont pas encore commencé à avancer sur le dossier sur lequel on est en accord.

Cela veut dire qu’ils font le tour des « popotes » à leur tour pour reprendre votre expression ?

Probablement. C’est leur jeu, en plus il y a plusieurs structures d’agents. Il y a des gros cabinets d’agents qui ont des connexions dans tous les sens et c’est souvent plus facile à travailler avec ces gens-là, que des agents qui ont un seul joueur. J’ai suffisamment passé de temps comme Mathieu Lacour sur le transfert d’Axel Disasi qui était conseillé par son frère et cela a été très compliqué. Donc j’espère que cela ne sera pas le cas avec Hugo.

Côté départ toujours, il y a d’autres cas. Avec des joueurs plus en échec au club. On pense d’abord bien sût à Anastasios Donis et Valon Berisha. Des joueurs qui vont revenir de prêt comme Thibaut de Smet, Dario Maresic ou Kaj Sierhuis, même si ce dernier est blessé. Comment allez-vous gérer ces dossiers ?

Cela fait partie du mercato : il ne faut pas croire le téléphone sonne et que l’on vous propose toujours des millions sur un joueur. C’est un gros travail pour recruter, mais aussi pour « sortir » des joueurs. Quand on prête des joueurs, ce sont souvent des prêts de développement. Si on considère que l’on n’a pas d’intérêt à les développer, on essaye de trouver un terrain d’entente avec des pourcentages à venir ou de transferts secs. Les joueurs que vous évoquez ne sont pas des titulaires ; Bon, le pauvre Kaj Sierhuis est blessé jusqu’en novembre, donc on verra son cas au Mercato d’hiver. Même si je pense que ce garçon a les qualités pour réussir au Stade de Reims. Pour les autres, c’est vrai que les contours de l’équipe font que je ne vois pas trop comment on va pouvoir les relancer. Alors c’est une déception, certains se gaussent de la situation mais que l’on me montre une seule équipe au monde qui recrute des joueurs et qui a 100 % de réussite dans l’adaptation. Parce que les qualités professionnelles de ces joueurs ne sont pas en cause, il y a eu un problème d’adaptation et il y a un certain nombre d’éléments qui font que ça n’a pas marché. Il y a des endroits où ça marche et il y a des endroits où cela ne marche pas.

La particularité de la saison 2022-2023 va être double : un championnat qui va s’arrêter 6 semaines en novembre-décembre en raison de la Coupe du Monde au Qatar et 4 descentes directes en Ligue 2 à l’issue de la saison afin de passer à 18 clubs dès la saison 2023-2024. Est-ce que cela est pris en compte pour préparer la saison qui s’annonce ?

Évidemment, et l’on n’est pas les seuls parce qu’à chaque fois que je croise un de mes collègues, il me parle de ces 4 descentes. Bon, il faut garder aussi un peu de sérénité car on s’aperçoit que sur les 4 dernières saisons de Ligue 1 que l’on vient de faire, on n’a jamais été concerné par ce combat de la descente. Donc il faut que l’on croit en nous car on a et l’effectif et les hommes pour être au-dessus. Moi, mon objectif, il est de viser en haut, pas de viser en bas. Alors oui, il y aura 4 descentes. Donc on tient compte de ça. On a bien la volonté de ne pas jouer le maintien, même si cela sera évidemment notre sujet numéro 1 au départ, mais tout le monde devra faire attention. Il y a 3 ou 4 saisons, Saint-Étienne faisait l’Europe. Cela peut aller très vite. C’est pour ça qu’il faut avoir beaucoup d’humilité. Après, ce n’est pas de l’arrogance de dire qu’on vise en haut, c’est juste de dire que les joueurs que l’on recrute ne viennent pas jouer le maintien.

« L’attitude des joueuses a été déplorable… »

Qu’en est-il des projets de faire évoluer le Stade Delaune ?

Il y a un gros travail qui avait été fait en amont par nos équipes dans la perspective de l’arrivée des capitaux de Mediapro. Mathieu Lacour s’était rendu avec ses équipes dans des clubs à l’étranger pour voir comment cela se passait au niveau de l’accueil, et surtout les qualités des infrastructures. On sait que Delaune est un beau stade, mais on sait aussi qu’il n’est pas très bien conçu pour le public. Donc on a l’idée de faire des travaux. Il faut savoir que si certains de mes collègues vont se servir de l’argent de la société commerciale (2) pour étoffer leur secteur sportif, nous on va consacrer une partie de cette somme pour améliorer Delaune. Alors est-ce que ce sera dans les semaines ou les mois qui viennent ? Je ne veux pas m’engager là-dessus. Déjà parce que l’on sait que l’on a un vrai problème en France pour avoir la disponibilité des entreprises. Mais dans les saisons à venir, on va améliorer l’outil, notamment sur la partie grand public.

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot aux côtés de Melchi Dumornay, Naomi Feller et Kessya Bussy. © AFP - AFP

Pour finir, quel regard vous portez sur la saison de l’équipe féminine ? Avec aussi ce malentendu concernant le dernier match face au Paris Saint-Germain qui n’a pas pu se jouer à Delaune, ce qui a entraîné une réaction des joueuses à travers un communiqué ?

Je les ai rencontrées mardi (31 mai). Evidemment, le ton était un peu différent. Alors leur entraîneur Amandine Miquel, qui n’était pas dans la confidence de ce communiqué, m’a expliqué que quand on prenait des jeunes joueuses, elles pouvaient commettre des erreurs de jeunesse. Moi, je suis allé au concours d'éloquence à Paris où les deux Rémoises ont gagné, et je me suis rendu compte que même si elles sont jeunes, elles ont de la maturité. Donc elles sont venues me présenter leurs excuses. Pour le coup, là où je l’ai mal pris, c’est que s’il y a une section féminine au Stade de Reims, j’en suis la cheville ouvrière. C’est moi qui ai réintégré le football féminin au Stade de Reims. J’ai toujours un œil bienveillant sur cette équipe. À chaque fois que je le peux, je vais voir leurs matchs et je suis l’un de leurs premiers supporters. Et elles le savent. Donc elles étaient malheureuses, elles m’ont dit qu’elles ne pensaient pas que j’aurais pu être atteint par leur attitude. Leur attitude était déplorable. Je leur ai expliqué que c’était aussi nul que des mecs qui étaient dans un autobus et qui n’étaient pas descendus (NDLR : en comparaison à l’affaire du bus de l’équipe de France de football en 2010 lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud). J’étais au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, et j’ai croisé un certain nombre de mes collègues présidents qui avec un grand sourire me disaient : « alors, c’est la grève…»… Donc cela a été une erreur. Bon, d’après ce que l’on me dit, les quatre porte-paroles étaient plutôt quatre meneuses. Certaines ont été dépassées, c’est souvent comme ça dans les conflits. Alors au départ, il y a eu une incompréhension. Delaune aurait pu être disponible, mais il ne l’était pas. Mais bon, parlons aussi du côté sportif car elles font une belle saison. On leur donne les moyens, on les aide, il y a des infrastructures, elles bénéficient de la dynamique de toute l’institution du Stade de Reims. La où je leur en veux et je leur ai dit très clairement, c’est que nous on travaille tous les jours pour faire reconnaitre, et à juste titre, la qualité de notre institution. Que ce soit financièrement, on est un des rares clubs à ne pas avoir été dans le rouge la saison dernière. On est passé une nouvelle fois sans encombre à la DNCG où il est très agréable pour nous de se présenter, je ne pense pas que ce soit le cas pour tous les clubs. Donc on donne une bonne image financière. Il n’y a pas de scandales chez nous. Alors comme tout va plutôt bien, on ne fait pas le Une des journaux car en France on ne parle que des trains qui arrivent en retard. La section féminine, on en est fier. On est fière d’avoir un club en Ligue 1 et un club en Division 1 pour les filles. On a des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont dans toutes les sélections. Et avec une attitude d’enfants gâtés, ben on a envoyé un mauvais signe. Mais bon, il y a rien de grave. Je survivrai et elles survivront. Je leur ai demandé lorsque je les ai reçu mardi, quelles devaient répondre sur le terrain pour redorer l'image ternie... (NDLR : cet entretien a été réalisé mercredi 1er juin, le matin. Le soir, l'équipe féminine du Stade de Reims s'est imposée 1 à 0 face au vice-champion de France, le Paris Saint-Germain.)

(1) Le club de Newcastle en première League anglaise, qui s’était déjà renseigné au mois de janvier, est resté dans les discussions. C’est ce club qui aurait fait un offre pour obtenir le transfert d’Hugo Ekitiké

(2) La Ligue de Football Professionnel (LFP) a créé une société commerciale avec un fond d’investissement qui a apporté 1,5 milliards d’euros. Cette société a pour objectif, entre autre, de développer les droits télé et numériques du football professionnel français. Chaque club recevra un minimum de 33 millions d’euros versés sur deux saisons, soit 16,5 millions d’euros dès la saison prochaine.