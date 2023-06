INTERVIEW | Jean-Pierre Caillot : « Nous visons l'Europe à terme, et peut-être dès la saison prochaine »

Jean-Pierre Caillot nous a accordé un long moment d'échange ce lundi matin (5 juin) pour faire le tour d'horizon de cette saison écoulée. Mais aussi se projeter sur l'avenir et les nouvelles ambitions du club. Il est notamment question du mercato, de Will Still, de l'évolution du club dans les prochaines années et bien sûr des ambitions pour la prochaine saison avec une vision affirmée de tutoyer, d'encore plus près, les places européennes.

ⓘ Publicité

Avant d’entrer dans le détail du bilan, est-ce qu’au fond, la première satisfaction de la saison n’est pas de s’être sorti de cette saison avec quatre descentes en Ligue 2, sans jamais trembler ?

Oui, c'est vrai que c'était une saison particulière où beaucoup de monde nous promettait l'enfer. Parce que quand on est une structure de club comme celle du Stade de Reims, face à des fonds d'investissement et des milliardaires, on bénéficie de moyens plus limités. Mais au fil des années, il y a quand même une confiance dans les équipes, dans les recrutements. C'est vrai que, comme beaucoup de Rémois, j'ai découvert par exemple Folarin Balogun, un joueur qui était depuis des années dans notre viseur, ou Junyo Ito, mais j'avais confiance dans le travail qui a été fait par notre direction générale et notre cellule de recrutement. Et même si, pour être très honnête, après les deux premiers matchs, je leur ai quand même dit que j'avais confiance mais aussi un peu les “jetons” (sic), ils m'ont assez vite rassuré en me disant que les choses allaient évoluer dans le bon sens. Et une fois de plus, ils avaient raison.

Dix clubs dont le Stade de Reims ont changé d’entraîneur en cours d’exercice. Certains en ont même “usé” trois dans la saison comme Montpellier et Angers. Est-ce que cela illustre cette saison de la peur et est-ce que pour le Stade de Reims, il fallait en passer par là ?

On n'a pas changé d'entraîneur parce que c'était à la mode de changer d'entraîneur. On a changé d'entraîneur parce qu'il y a deux ans en arrière, on a décidé que celui qui devait diriger l'équipe, devait avoir une philosophie différente de ce qui s'était fait par le passé. Notamment avec un entraîneur qui puisse communiquer dans différentes langues avec notre équipe, car on a un recrutement mondial. Oscar Garcia était l'homme de la situation. Il est rentré dans la fonction qu'on lui demandait, avec ses caractéristiques. Et puis, au fil du temps, les choses ont évolué. Alors, évidemment, comme sur le plan personnel, il vivait un drame, c'était compliqué. Mais au-delà de ça, depuis le début de la saison, c'était un peu tendu parce que c'était moins conforme à ce que l'on avait imaginé. Et l'expérience, on peut appeler ça comme ça, de 20 ans de présidence, fait que j'ai connu des périodes où j'ai soutenu des entraîneurs contre vents et marées, et souvent en faisant prendre des gros risques au club. Mais derrière le côté humain, c'est aussi beaucoup de familles qui vivent au Stade de Reims. Et on sait qu'une rétrogradation, c'est toujours très difficile. Il y a souvent des plans de licenciement, même si on en n'avait pas fait en passant en Ligue 2 il y a sept ans en arrière. Malgré tout, il fallait prendre cette décision et sincèrement, même si ça peut être mal compris par un certain nombre de personnes, ça s'appelle une décision courageuse.

Vous aviez pourtant misé sur Oscar Garcia...

Oui et cela a quand même marché un certain temps. Mais on considérait que sur la durée d'une saison, ça n'aurait plus marché parce que tout doucement, le groupe avait du mal à comprendre les messages. Il était urgent que quelqu'un envoie d'autres messages. Donc voilà pourquoi on a pris cette décision après le début de saison qui est très moyen. Il n'est pas lié non plus qu'au management de l'équipe. Il est aussi lié, il faut s'en rappeler, à une période où l'arbitrage était organisé d'une certaine façon, que le Stade de Reims a été particulièrement pénalisé avec sa façon de jouer, donc avec des joueurs expulsés. Il y a eu aussi une erreur de casting au poste de gardien. On a laissé la liberté à l'entraîneur des gardiens de choisir avec qui il voulait travailler. Et Patrick Pentz, qui est sans doute un très bon gardien mais qui était absolument pas adapté pour le championnat de France, est arrivé. Et le résultat a été aussi de ce côté-là un peu catastrophique parce qu'on a perdu des matchs qu'on aurait sûrement pas perdu si Yevhann Diouf avait été dans les buts à cette époque.

C’est Ruben Martinez, l’entraîneur des gardiens, qui a fait le choix de Patrick Pentz ?

Oui, c'est clairement Ruben qui a décidé, quand on lui a donné une liste avec un choix à faire, comme on le fait habituellement, puisqu'aujourd'hui c’est la façon dont on recrute. L’entraîneur donne des caractéristiques de joueurs et ensuite, on intervient. Le seul poste sur lequel on n'avançait pas trop, parce qu'on avait moins de compétences, c'était le poste de gardien de but. On s'était dit que pour Yehvann Diouf, c'était peut-être un peu tôt cette année, et c’est pour cela que l’on a fait venir Patrick Pentz, et cela n'a pas été un bon choix.

« Je suis ravi que Will Still continue avec nous »

À l’arrivée, est-ce que ce bilan est satisfaisant pour vous alors que vous aviez annoncé en début de saison viser une place entre la 8e et la 12e place ?

Ce qui me convient surtout, c'est qu’à la 25e journée, on avait 37 points. Nantes termine cette saison avec 36 points (NDLR : Nantes est premier non relégable à la 16e place). Cela veut dire qu’on s’est maintenu mathématiquement à cette 25e journée et cela me convient très bien. Être dans les objectifs et faire ce qu'on dit, ça me convient aussi parce que je n'aime pas avoir à dire des choses et qu'elles ne soient pas en application. Cela correspondait à notre projet Ambition 2024 qui prévoyait d'être de façon récurrente entre 8e et 12e au classement. Globalement, c'est quand même ce qu'on a fait. Et évidemment qu'en début de saison, si on m'avait dit que le Stade de Reims terminerait 11ᵉ, on aurait tous signé en blanc. Alors après, on peut se dire que cela a été un peu chaud lors de la première partie de saison. Ensuite, on a eu cette magnifique série et on est montés jusqu'à la septième place. ce qui a commencé à tous nous faire rêver parce que, si on peut faire mieux que 8e à 12e, on ne se l'interdit pas. Et donc la fin de saison qui a été plus compliquée. Je pense que les joueurs avaient beaucoup donné et il y avait une certaine usure mentale et physique. On avait pris aussi la décision, parce que cette saison a quand même été particulière avec cette rupture liée à la Coupe du Monde, de donner du temps de jeu à un certain nombre de joueurs ou de les prêter ailleurs. Et à la fin, on s'aperçoit qu'on finit avec un groupe très rajeuni et que c'était compliqué. Et par moment, on n'arrivait plus à trouver 20 joueurs pour mettre sur la feuille de match.

Ces prêts, c’était un choix ?

Oui, c'était un choix parce qu'en fait, l'idée était de donner un maximum la place aux jeunes à partir du moment où on pensait qu'on allait se maintenir. Et on le voit, par exemple sur le dernier match face à Montpellier, on finit avec (Cheick) Keita qui vient de rentrer de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Argentine. On finit avec (Valentin) Atangana qui était champion d'Europe des 17 ans et avec (Mamadou) Diakhon dont c'est le premier match en Ligue 1. Donc c'est la prime à la jeunesse et il faut accepter, quand on fait jouer la jeunesse, que tout ne soit pas parfait. Mais en tout cas, c'est gage d'avenir.

Le président Jean-Pierre Caillot avec Kamory Doumbia après la victoire face à Lorient (4-2) au Stade Delaune le 1er février dernier. © AFP - AFP

Est ce que l'élimination en Coupe de France à Toulouse en 8e de finale chez les futurs vainqueurs, laisse des regrets ?

Tout le monde sait que mon rêve suprême, c’est une finale de la Coupe de France, de voir la moitié du Stade de France aux couleurs des Rouge et Blanc. Je pense d'ailleurs qu'un très bon parcours en Coupe de France, ça serait encore un plus pour fédérer le public. Mais le dire, c'est bien, le faire, c'est plus dur. La défaite à Toulouse, c'est une grosse désillusion parce qu'on l'a vu très peu de temps après, ils étaient à notre portée puisqu'on a raté notre match à Toulouse en Coupe, mais on les a battus largement en championnat. Et évidemment cette année, quand on voit la défaillance des gros et quand on voit que la finale se fait avec deux clubs qui font partie de la deuxième partie du classement de Ligue 1, on a cette frustration. Ça a été difficile à digérer, y compris pour les joueurs. Je m'étais exprimé devant eux à la causerie d'avant-match. Le coach leur avait expliqué l'importance que ça avait à mes yeux et aux yeux des supporters rémois. J'ai essayé de faire une causerie en anglais et manifestement je ne devais pas avoir le bon accent. Comme quoi, quand on a une fonction comme la mienne, il faut reconnaître que quand ça gagne ou quand ça perd, on n'y est pas pour grand chose.

Pour revenir sur la signature de Will Still comme entraîneur principal, avez-vous eu des craintes qu’il ne reste pas au Stade de Reims et qu’il s’engage ailleurs ?

Bien évidemment, parce qu'on est dans un secteur où les bons entraîneurs sont toujours remarqués. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même pas tant que ça. On connaissait les qualités de Will, et ce n'était pas une découverte pour nous de voir qu'il était capable de gérer brillamment l'équipe. Le seul handicap, c'était qu'il n'était pas diplômé. Et quand on a commencé à le lancer, on a été évidemment ravi de ses performances et on savait très bien que dans toute l'Europe - en plus, il a la capacité lui aussi de pouvoir parler plusieurs langues - il allait être observé. On sait aussi que c'est quelqu'un qui aspire à aller entraîner en Angleterre, qui est ambitieux, qui veut entraîner dans des grands clubs et tout mon combat a été de lui faire prendre conscience - ce qu’il ressentait un peu au fond de lui car je ne suis pas un gourou - qu'il avait tout intérêt à patienter un peu. Et surtout, je n’ai pas fait que le retenir, je lui ai proposé un projet ambitieux pour les années à venir dans lequel il se retrouve et je suis ravi qu'on ait trouvé un terrain d'entente pour qu'il continue l'aventure avec nous.

« On va recruter des joueurs qui ont vécu des phases européennes »

Quel sera du coup ce projet que vous lui avez présenté ?

On a vu pendant la période des 19 matchs sans défaite, et même lors d’autres matchs, toutes les qualités qu'il y avait dans cette équipe. La première chose, c'est donc de créer un staff autour de Will, qui l'aide complètement. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi mettre de la durée dans le groupe. Donc on a rassuré le staff sur le fait qu'un certain nombre de joueurs dits "cadres de l'équipe" allaient rester avec nous. Et c'est essentiel parce qu'à partir du moment où on a des joueurs qui ont de l'expérience, ils sont là aussi pour tempérer un peu la fougue de la jeunesse et gérer les moments faibles dans une rencontre. Je pense que le plus bel exemple, on l'a vu samedi avec le rôle qu'a Téji Savanier au sein de Montpellier. Donc ce sera important d'avoir des Marshall (Munetsi) avec une année de plus d'expérience, des Yunis (Abdelhamid) et même un Yevhann (Diouf) dans les buts. Et puis ensuite, en disant clairement que même si on va toujours être dans le projet de faire jouer les meilleurs jeunes et que notre travail, c'est de trouver les meilleures pépites dans le monde entier, on va recruter quelques joueurs majeurs pour augmenter encore plus l'expérience, et notamment des joueurs qui ont vécu des phases européennes. C'est ce qui permet non pas de se sécuriser, mais de se rassurer sur la façon dont on peut gérer tous les moments d'un match.

Quels postes seront privilégiés ?

Aujourd'hui, on travaille sur le recrutement d'un arrière gauche, pour mettre de la concurrence avec Thibaut (De Smet), un défenseur central, un post 6/8 et pour ce dernier, si on atteint ce qu'on a visé, ce sera quelqu’un qui a une grosse expérience de l'Europe. On travaille sur un ailier droit et un ailier gauche et pour finir, deux attaquants au centre pour créer là aussi une émulation et pour développer le nouveau Boulaye Dia ou le nouveau Folarin Balogun.

Et est-ce que cela va entraîner du coup un chamboulement dans l'effectif avec des départs, on pense notamment aux nombreux joueurs prêtés qui vont revenir et qui sont toujours sous contrat ?

On a deux types de joueurs qu'on va réintégrer dans ceux qui ont été prêtés. Il y a ceux qui correspondent typiquement à notre philosophie de prêts de développement, qui sont suivis tout au long de l'année par Yann Kombouaré (NDLR : Directeur sportif adjoint du club). Donc ces garçons-là, ils vont probablement, pour un certain nombre, faire la reprise avec nous. Ils seront amenés soit à intégrer le club, soit ils seront à nouveau prêtés pour continuer à se développer, soit enfin ils seront transférés dans d'autres clubs, ou peut être libérés, comme on le fait quand on considère qu'un joueur a des possibilités pour être professionnel, mais qui n'aura pas de temps au Stade de Reims. Et puis il y a aussi les joueurs qui ont été au fil du temps des recrues, mais qui ne se sont pas adaptés à notre jeu ou à notre culture et qui ont été prêtés cette année. Et quand ils vont revenir, on va essayer de trouver les meilleures solutions pour tout le monde. Parce que bien évidemment, on ne va pas partir avec un effectif de 50 contrats professionnels.

Est-ce que des joueurs bénéficient cette saison de « bons de sortie » comme cela a été le cas par exemple la saison dernière avec Hugo Ekitiké ou Wout Faes ?

Oui, il y a quelques bons de sorties, mais il faut garder en tête que l'ossature de l'équipe ne va pas bouger. Il y a des bons de sortie parce que des joueurs ne jouent pas beaucoup. Il va y avoir des bons de sortie parce qu'on espère intégrer des joueurs avec des niveaux supérieurs à ceux qui sont en place. Mais au moment où on se parle, je ne peux pas vous donner de noms, précisément. Parce que les dossiers sont travaillés et parce qu'il n'y a rien d'effectif.

« L'idée est de prolonger le contrat d'Azor Matusiwa »

Un joueur comme Azor Matusiwa pourrait-il obtenir un de ces "bons de sortie" ?

Azor est lié au club. Alors c'est vrai qu'il a été recruté comme Wout Faes à savoir qu’on lui a dit qu’il ferait deux saisons au club et ensuite qu’on verrait si des opportunités intéressantes pour lui et pour le club se présentent. Ça, c'est la philosophie de départ. Sauf que la philosophie de départ a évolué et qu'on parle assez régulièrement avec lui, qu'il est satisfait de notre orientation au niveau du staff, qu’il voit les ambitions du club, qu’il voit que Marshall Munetsi s'inscrit dans la durée et que l'équipe va être compétitive. Et aujourd'hui, notre objectif n'est absolument pas qu'Azor soit transféré. Bien au contraire, l'idée est plutôt de prolonger son contrat au Stade de Reims.

Et avec tout ce projet, quelles ambitions allez-vous afficher la saison prochaine ?

Il faut se remettre un peu dans l'historique récent du Stade de Reims. Quand on a reconstruit le club, on a fait un projet qui s'est appelé Horizon 2020. Quand on est arrivé à la fin de ce projet, force est de constater que tout ce qu'on avait écrit, on l'avait réalisé. Et tout ça en passant par la case Ligue 2. On est ensuite parti sur une nouvelle ligne qui s'appelait Ambition 2024, qui était d'être entre 8e et 12e au classement de la Ligue 1, et d'accrocher pour une fois peut être une place en Coupe d’Europe. Et maintenant, on est sur un autre nouveau cycle parce que le Stade de Reims, c'est une entreprise, et dans toutes les entreprises, il faut avoir des objectifs clairs à déterminer avec son environnement, mais surtout avec ses collaborateurs. Que chacun sache ce qu'on attend de lui et aujourd'hui, pour les années à venir, c'est de continuer à développer et faire grandir ce club, continuer à sortir des pépites tous les ans. Et quand vous regardez la composition des équipes nationales, il y a de plus en plus de jeunes Rémois qui sont dans ces équipes. Et donc, si on veut être concret, c'est de se pérenniser plutôt dans les dix premiers au classement. Ce qu'on considère possible puisque si on regarde sur les cinq dernières années, la moyenne est proche de la 10ᵉ place. Et puisque l'année prochaine, ou très rapidement, il va y avoir sept clubs qui seront qualifiés pour l'Europe, on se dit que quand on vise les dix premiers, rien n'interdit d'être dans les sept premiers.

Mais vous ne l'affirmez pas clairement ! Est-ce que l'on peut dire : "Nous visons l'Europe à terme et peut être même dès la saison prochaine" ?

Nous visons l'Europe à terme et peut être même dès la saison prochaine (sourire)

C'est si difficile à dire ainsi ?

C'est toujours difficile de le dire ainsi, surtout à la presse et publiquement. Parce qu'évidemment, quand vous dites quelque chose comme ça et que ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé, vous avez toujours des gens “très agréables” qui savent ressortir la petite phrase au milieu de son contexte. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en ce qui concerne les dirigeants, en ce qui concerne le staff, notre volonté, c'est de faire une équipe compétitive et d'aller côtoyer le plus haut possible et déranger le plus de monde possible.

« La réserve en N2 ou en N3, cela ne change absolument rien »

Est-ce que la descente de l’équipe réserve de Nationale 2 en Nationale 3 change quelque chose dans la manière de concevoir le groupe Pro 2 ?

Non, ça ne change absolument rien. D'ailleurs, si vous regardez, la plupart des réserves des clubs de Ligue 1 ont quitté la Nationale 2 pour celles qui étaient encore présentes dans cette division. C'est une division très compliquée où souvent, c'est l'équipe première de certains clubs qui joue, avec des garçons aguerris, avec des gens qui ont de l'expérience. Nous, on joue avec des jeunes. Déjà, les meilleurs jeunes sont avec le groupe de l'équipe Pro. Et cette Pro 2, elle joue avec des gamins de 16 ans, 17 ans. Donc pour moi, ce qui était essentiel, c'était que nos équipes de U19 et U17 restent dans le championnat national. Ça, c'est essentiel pour faire grandir nos meilleurs jeunes. Mais avec notre façon de travailler, qu'on soit en Nationale 2 ou en Nationale 3, ça ne change absolument rien.

On a l'impression, cette saison, qu'il s'est passé quelque chose au niveau du public, qui a repris du plaisir à venir au stade Delaune et à venir plus nombreux. Vous l'avez également ressenti ?

Oui, et c'est ma première satisfaction. Le public rémois a pris du plaisir en venant à Delaune et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la façon dont il a réagi. Je me suis souvent plaint que nos supporters étaient plus des spectateurs. Ça n'a pas été le cas cette saison. C'est sans doute aussi, d'après ce qu'on me dit, lié au jeu que nous offre Will Still et son équipe. Mais c'est vrai qu'on a toujours senti les supporters cette saison. Le dernier exemple, c'est le match de samedi face à Montpellier où, tout en perdant 3 - 1, on sort avec des remerciements, des applaudissements, alors qu'il y a encore pas si longtemps, on serait sorti sous les sifflets. Partout où je croise des Rémois, ils prennent du bonheur à suivre cette équipe. Il y a une fierté. Notre travail, après 33 ans sans Ligue 1, était de recréer un groupe, faire quelque chose et ramener de la fierté aux supporters des Rouge et Blanc. Et je reçois des messages des quatre coins de France avec des Rémois qui sont expatriés et qui me disent, maintenant à la machine à café, je peux tailler mon collègue de tel club alors qu'avant je me faisais moquer toutes les semaines comme si j'étais supporter de Sedan.

Vous passez devant la DNCG ce jeudi (8 juin), quel budget allez-vous présenter pour la saison prochaine ?

Notre travail à nous, dirigeants, sans être milliardaires, c'est de construire ce club et de lui donner des finances qui lui permettent d'être compétitif. Et le Stade de Reims aujourd'hui peut faire des budgets autour de 80 à 85 millions d'euros, ce qui même dans nos rêves les plus fous, il y a quelques années, semblait inaccessible. Lors des 5 dernières saisons, on a vendu pour 130 millions de joueurs pour 85 millions d’achats. Tout cet argent nous a permis de grandir. Donc le budget cette année, il va se terminer à peu près à 80 millions d'euros je pense. Et pour avoir croisé des gens qui animent les jury à la DNCG ces dernières semaines, d'après ce qu'ils me disent, autant ils ne sont pas inquiets pour le Stade de Reims, autant pour un certain nombre de clubs, il y a beaucoup d'inquiétude. J'ai toujours dit au fil de mes 20 ans de présidence, j'assure rien sportivement parce que ça, c'est un aléa. Par contre, financièrement, tant que je serai président, le club ne sera jamais en danger vis-à-vis de la DNCG.