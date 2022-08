INTERVIEW - "L'étape Changé est parfaite", les premiers mots de Kévin Garnier, nouveau coach de l'US Changé

Après un été mouvementé à l'US Changé, club de National 3, le sixième échelon du football français, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur en juin puis de son limogeage mi-août, un nouveau coach a été présenté ce mardi au club. Kévin Garnier, 34 ans, arrivé de l'Ain, où il a coaché pendant 22 ans à l'AS Misérieux-Trévoux, a donc signé un contrat en CDI et aura en charge l'équipe première. Il ne vient pas pour "tout révolutionner" mais pour imprimer sa patte. Interview.

Comment le contact s'est fait entre le club et vous ?

J'avais eu quelques contacts sur les années précédentes avec des clubs du secteur. Là, c'était le premier contact que j'avais sur un club hors de la région. L'idée c'était de se dire que tant que le club avançait dans lequel j'étais, je continuais d'avancer. Au niveau des infrastructures, on était au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc quatre ans avec l'équipe une, je pensais que c'était le bon moment de partir. Je ne voulais pas faire l'année de trop. Si je repartais, c'était sur un nouveau projet et je ne me sentais pas forcément capable de refaire trois ou quatre ans parce que ça demandait quand même beaucoup d'investissement. J'y étais du matin au soir donc j'avais besoin de voir autre chose et de ne pas "s'enterrer" dans ce club-là. La proposition de Changé est venue, je n'étais pas forcément contre de quitter la région, au contraire, ça me permettait de rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà pourquoi je suis arrivé ici.

Quel projet vous a été présenté sur le plan sportif ?

C'est un projet avec deux grandes dominantes sur l'équipe N3 : d'être le plus performant possible, de maintenir l'équipe en N3 en fin de saison et un projet plus sur la structuration générale du club. L'idée, c'est d'arriver à déjà s'imprégner des valeurs du club et de la façon de fonctionner. Et moi, par rapport à ce que j'ai pu faire dans mon club, voir ce qui peut être amélioré sur sur les prochains mois.

Vous qui avez connu un seul club en 22 ans, ça va beaucoup vous changer ?

Oui après sur mes premières impressions, je retrouve un club sain et structuré mais il faut dire que je découvre le niveau et les personnes, donc oui, ça fait un gros changement. Après, l'accueil a été franchement formidable de la part de tout le monde ici. Maintenant, c'est à moi de bien m'intégrer également pour que ça se passe bien le plus rapidement possible.

Comment est-ce qu'on s'adapte dans un club à moins d'une semaine du championnat ?

L'idée, n'est pas de tout révolutionner. Je pense que le club de Changé est en N3 depuis pas mal d'années, il y a des bonnes choses qui ont été faites. La priorité, c'est de s'appuyer sur ce qui était bien et surtout sur les personnes qui connaissent parfaitement le club. J'ai des personnes qui connaissent parfaitement les rouages et l'environnement du club. Le but est de faire adhérer les joueurs le plus rapidement possible. Et pour les faire adhérer, je pense qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas 36 solutions, il y a déjà le relationnel que je vais instaurer avec eux et la qualité des séances qui vont être proposées.

Quelle est l'identité de jeu que vous souhaitez mettre en place ?

Sur le terrain, tout ce qui se passe jusqu'à la ligne médiane, c'est très intéressant. J'aime bien aussi essayer de repartir proprement quand on a le ballon. Après, il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est celui de l'efficacité. C'est bien d'utiliser le ballon, c'est bien d'essayer d'être propre dans le jeu mais il y a quand même une certaine efficacité à avoir devant notre cage et devant la cage adverse. Donc ça, c'est un principe fort qu'on va travailler sur les séances. Et le deuxième principe, lié surtout à l'animation offensive, ça va être d'aller chercher un maximum de déséquilibre à chaque fois qu'on est en possession du ballon.

Le co-président de l'US Changé Joël Ferron (à gauche) avec son nouvel entraîneur Kévin Garnier (à droite). © Radio France - Alexandre Frémont

En très peu de séances, quelles sont les qualités et les défauts de votre groupe ?

Je n'ai fait que deux séances pour l'instant donc c'est difficile de voir des choses. Après, je trouve qu'il y a un niveau très homogène sur l'équipe et les deux grosses qualités qui ressortent, ce sont les aspects technique et tactique, sur la capacité à mettre en application ce qu'on demande donc je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Après, ce que je maîtrise pas, c'est le potentiel de l'équipe par rapport au niveau général de la poule.

C'est donc un vrai défi pour vous ?

Oui, exactement. Après, même s'il y a eu peut-être des soucis par le passé, peu importe, j'ai été agréablement surpris par la dynamique du groupe. Franchement, c'est un vrai défi sur une année où il y aura pas mal de descentes. Il y a du boulot mais avant de penser aux autres on va déjà se préoccuper de nous-mêmes et d'optimiser tout ce qu'on a, à savoir de bien gérer les joueurs parce qu'au-delà du recrutement, de qui va jouer, etc... je pense que la plus grosse force qu'on peut avoir c'est d'avoir un maximum de joueurs à disposition chaque week-end, de limiter les blessés et d'être bon dans la gestion physique et humaine.

Vous connaissiez la Mayenne avant d'arriver ?

Pas du tout. Je ne suis jamais sorti trop de ma région, je ne connaissais pas la Mayenne après, sur ce que je vois, en terme de population, de valeurs, avec le département de l'Ain ce sont deux départements qui se ressemblent beaucoup. Même au niveau foot, je crois qu'on est sur un district à 18.000 licenciés dans la Mayenne. Je connaissais le Stade Lavallois, bien sûr, puisque j'avais des joueurs que j'entraînais qui ont joué au Stade Lavallois.

Vous souhaitiez également franchir un cap dans votre vie personnelle ?

Quand j'étais parti du club, l'idée était d'essayer d'aller voir plus haut. Après, il y a quand même beaucoup de demandes et peu de postes disponibles. Donc moi, l'idée, c'était aussi de construire quelque chose à côté qui me permette de travailler si jamais je n'avais pas de foot. Et je trouve que l'étape Changé est parfaite sur la dimension du club, sur le niveau, c'est plus haut, sans être trop par rapport au profil que j'ai.

Finalement, le groupe que vous avez découvert vous plaît ?

Déjà d'avoir un groupe réceptif et capable de mettre en application ce qu'on demande c'est déjà une grosse valeur. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on a un groupe de joueurs qui est très en forme, qui a fait une grosse prépa et en terme de capacité à répéter les efforts, ça permet de démarrer le championnat dans de bonnes conditions. On a des joueurs capables d'appliquer les consignes. Après tout, ce qu'il y a à gommer rapidement, c'est notre efficacité. Il faut marquer mais il ne faut pas encaisser à chaque fois que les autres marquent aussi.