INTERVIEW - Le confinement d'Omar Daf, entraineur du FCSM

"Comme tout le monde, on s'adapte", nous confie Omar Daf, l'entraineur du FCSM, actuellement en télétravail, chez lui, loin de la pelouse de Bonal et de ses joueurs.

Quotidiennement, Omar Daf est en lien avec son staff. Ils travaillent déjà ensemble sur la saison à venir. C'est aussi l'occasion de revenir sur les matchs passés en visionnant les vidéos pour améliorer ce qui n'a pas été.

Enfin, l'entraineur n'oublie pas ses joueurs. Il prend, très souvent, de leurs nouvelles, pour "savoir dans quel état psychologique ils sont". Sur ce point d'ailleurs, Omar Daf tient à nous préciser que pour certains sochaliens, le confinement n'est pas évident.

Bien que les joueurs soient actuellement en congés, pour les aider à se maintenir physiquement, Omar Daf et son staff leur transmettent un programme. "Même s'il n'y a pas d'obligations", comme le précise l'entraineur.

Voilà une question bien utile à tous en cette période. Pour l'entraineur sochalien, le secret dans un premier temps, "c'est d'être très sérieux", et "garder un rythme", sans oublier l'alimentation.

Le club a également fait livrer à chacun de ses joueurs les vélos de la salle d'entrainement.

Actuellement 14ème du classement de Ligue 2, avec 34 points (même nombre de points que le 11ème, Auxerre), pour Omar Daf, la poursuite ou l'arrêt du championnat ne changera rien pour Sochaux.

Malgré tout, Oma Daf a une pensée pour tous les supporters et tous les fans de ballon rond : "Je pense que pour tous les amoureux du foot, l'idéal, ce serait que le championnat puisse aller à son terme". Mais, il tient à rappeler qu'il y'a des priorités avant tout.

Une chose est sûre, le stade manque beaucoup à Omar Daf.

C'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je me rends tous les matins au stade. Et aujourd'hui être confiné à la maison, forcément il y'a un manque. On prend son mal en patience, on travaille différemment. On appréciera deux fois plus la chance qu'on a d'être toujours en bonne santé et de toujours travailler.