INTERVIEW - Ligue 2, vente de l'ASSE, son avenir au club, Roland Romeyer sort du silence

Il s'était fait discret depuis la descente de son club en Ligue 2 le 29 mai 2022. Pour la première fois depuis cette soirée terrible pour les Verts , Roland Romeyer, co-actionnaire de l'ASSE, prend la parole dans une interview à France Bleu Saint-Étienne Loire et à notre partenaire Evect, en marge de l'opération "Supporters de l'emploi" au stade Geoffroy-Guichard. Il revient sur la relégation, sur cette année relativement difficile en 2e division, et sur la vente du club.

Evect : On suppose que vous respirez mieux depuis quelques semaines? [NDLR : l'ASSE est 12e de Ligue 2, avec 5 points d'avance sur la zone rouge,]

Roland Romeyer : Si on veut gagner, il faut des bons joueurs et on avait une équipe qui avait des carences importantes. La première partie du championnat, au bout de trois minutes, on prenait des buts, donc c'était compliqué. Là, on a retrouvé une défense solide avec des joueurs qui sont venus apporter leur expérience, et en plus, une très très bonne ambiance parce qu'ils sont venus dynamiser le vestiaire. Je suis heureux de ce qui se passe. J'ai fixé un objectif : d'être sur le podium des matchs retour, et je déplore que l'on n'ait pas eu cette équipe dès le départ parce qu'on aurait pu se battre pour la montée.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Au début de saison, vous n'étiez pas du tout parti pour, à nouveau, vous battre pour le maintien.

Roland Romeyer : J'ai pris une des plus grosses désillusions de ma vie au niveau du foot le 29 mai. Je pensais que cette année, en deuxième division, serait une année de transition où on allait se préparer pour remonter l'année prochaine. Mais voilà, quand on a subi les résultats qu'on a subi, ça fait mal. C'est la raison pour laquelle il y a eu un mercato d'hiver qui nous permet de rebondir. Je regrette ce qui s'est passé avant, mais là, je suis optimiste pour la fin de saison.

"La vente est toujours d'actualité"

Le président ne compte pas prendre sa retraite : "le jour où je vais m'arrêter, c'est que je serais à moitié mort". © Radio France - Louise Thomann

Evect : Ca fait quelque temps qu'on n'entend plus trop parler de l'avenir du club au niveau des médias. Où en êtes vous de votre situation personnelle?

Roland Romeyer : [sourire] Je suis toujours en forme, impeccable. Je me concentre sur cette fin d'année, cette fin de championnat, c'est à dire jusqu'au 2 juin. On travaille le mieux possible. Et puis après le 2 juin, on passera autre chose.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Ça veut dire quoi "on passera à autre chose"?

Roland Romeyer : On se monopolisera pour d'autres projets qui ne sont pas d'actualité, parce que le sportif est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut évoquer. En tant que actionnaire, ce qu'on espérait, c'est que cette saison, on la vive tranquillement pour travailler davantage sur d'autres projets. Finalement, on a été pris complètement par ces résultats négatifs et il a fallu réagir. Donc l'objectif, c'est de terminer la saison le mieux possible. Et puis après, il y aura d'autres projets qui pourront être travaillés normalement.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Donc la vente du club est mise entre parenthèses pour le moment?

Roland Romeyer: On sait qu'on vend, c'est tout. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit "on attend que ça aille mieux". On passera à cette phase là une fois le championnat fini, en espérant que l'objectif que j'ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme, il faut tourner la page.

"Le jour où je vais m'arrêter, c'est que je serais à moitié mort."

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le trio avec Jean-François Soucasse fonctionne toujours? Il a toujours votre confiance?

Roland Romeyer : Oui, Jean-François, c'est un président exécutif que j'ai mis en place avec Bernard Caïazzo et qui a notre confiance. Après c'est lui qui met les personnes dans les différents services, avec qui veut travailler. On lui a donné tous les pouvoirs. Je discute avec lui, notamment depuis avant ce mercato, où on a renforcé la cellule de recrutement puisqu'il y a deux directeurs sportifs qui ont rejoint la cellule. C'est la raison pour laquelle vous voyez évoluer des joueurs qui sont jeunes, qui ont le niveau qu'il faut pour une remontée.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Pour vous, président, la retraite n'est pas d'actualité?

Roland Romeyer : C'est impossible que je m'arrête. C'est pas possible. Le jour où je vais m'arrêter, c'est que je serais à moitié mort. Il y avait une chanson qui disait que le travail, c'est la santé. Je le pense aussi. Le club fait partie de mon ADN depuis 1957.