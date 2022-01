INTERVIEW | Mathieu Lacour : « Nous souhaitons qu’Hugo Ekitiké finisse la saison au Stade de Reims »

Comment se sont passées les négociations pour convaincre Jens Cajuste à rejoindre le Stade de Reims ?

L'approche remonte à plus de deux ans et demi. C'est le fruit du travail effectué à travers l'Europe par la cellule de recrutement animée par Pol-Edouard Caillot. Le championnat danois est un championnat que l’on regarde beaucoup. Jens est très vite ressorti. On s’y est intéressé assez rapidement. Après, c’est un garçon qui a joué très vite et qui a très vite performé. Il a eu des performances assez incroyables en Ligue des Champions, il a rejoint l'équipe nationale de Suède et il a fait l'Euro 2020. Donc, en fait, au moment où il était accessible pour nous, malheureusement, on a eu un contexte Covid, un contexte de crise des droits télé qui a fait que, malheureusement, on n'a pas pu faire signer ce garçon par anticipation, mais on était là. Ses agents, le joueur, ses parents savaient qu'on avait été un des premiers clubs en Europe à s'y intéresser. Donc ça, c'est quelque chose qui a compté. Quand on a vu cet été qu'il était annoncé à Monaco, Rennes, Newcastle, à la fois, on était frustré et à la fois, on était content de le voir rejoindre le championnat de France et de dire qu'on avait été un des premiers clubs à s'y intéresser. Le transfert ne s'est finalement pas fait cet été. Comme on fait d'habitude sur nos dossiers, on est persévérant et finalement, la persévérance a payé puisque cet hiver, il y avait un certain nombre de clubs, évidemment sur Jens, mais le fait qu'on ait été dans les premiers en Europe à s'y intéresser est d'avoir déjà ce contact avec le joueur, avec sa famille, a fait qu'il a choisi notre projet comme étape dans un des cinq grands championnats européens.

Ce travail en amont, c’est essentiel pour convaincre ce type de joueur ?

C'est fondamental, mais pour moi, cela ne vaut pas uniquement pour un joueur comme Jens. Je vais citer un exemple aujourd'hui d'un joueur qui a commencé à montrer l'étendue de son talent, et ce n'est que le début : Martin Adeline. C'est un garçon qu'on a essayé de faire signer à l'âge de 12-13 ans, qui a fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et au moment où il souhaite orienter sa carrière autrement qu'à Paris, il y a Lille, il y a Rennes, mais il choisit le Stade de Reims parce qu’il y a tout ce travail qui a été fait en amont. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de joueurs présents dans l'effectif, c'est le fruit de tout un travail qui a été fait par la cellule de recrutement en amont qui permet de les attirer.

Vous avez dépensé une somme importante pour faire venir Jens Cajuste (NDLR : on parle d’un montant de près de 10 millions, bonus inclus) ce qui a suscité beaucoup de commentaires et d'admiration vu de l’extérieur, alors que beaucoup de clubs de Ligue 1 subissent actuellement des difficultés financières après la crise Covid et la défaillance de Mediapro. Comment faites-vous ?

Je pense que l’on récolte les fruits de notre gestion rigoureuse depuis de nombreuses saisons. Mais au-delà de ça, ce sont les cercles vertueux qui commencent à payer. Quand je dis les cercles vertueux, on a effectivement une politique sportive qui a changé depuis cinq ans, notamment sur la partie visible de l'iceberg qu'est l'équipe professionnelle, mais qui a aussi changé avec la création de ce groupe Pro 2 (1) dont on parle beaucoup. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui nous a permis d'investir, c'est essentiellement le groupe Pro 2. Je dis ça parce que parce que l'an dernier, quand vous finissez avec une attaque à El Bilal Touré, Boulaye Dia, Nathanaël Mbuku, ce sont des garçons qui ne nous ont pas coûté beaucoup d'argent à l'achat ou qui sont formés au club. Et certains ont commencé à être vendus, comme Axel Disasi, comme Boulaye Dia, alors qu’Axel n'était pas formé ici puisqu'il venait du Paris FC, que Boulaye, que l'on avait attiré de Jura Sud, donc ce n'est pas le niveau de transfert d'un Azor Matusiwa ou d’un Jens Cajuste et en fait, ils nous ont donné sur le terrain et derrière, de par leurs performances, ils ont permis au club de grandir à la fois sportivement, mais aussi financièrement, puisqu'on a fait des transferts qui dépassent les 10 millions avec Boulaye Dia ou Axel Disasi.

On voit aussi des dossiers qui se dénouent début janvier alors que souvent, les dossiers se finalisent aux tous derniers jours du mercato d’hiver, au 31 janvier…

Mais nous, la philosophie est complètement différente. Déjà, elle est différente sur l'approche que l’on a du marché d'hiver. Pour nous, ce n'est pas un marché de réajustement, c'est un marché d'anticipation. On l'a prouvé au début lorsque nous sommes remontés en Ligue 1 puisqu'on a quand même anticipé Arber Zeneli. Il faut se rendre compte ce que cela représentait à l'époque en Europe d'attirer un joueur comme Arber Zeneli, qui était meilleur passeur en Europe. On a continué à le faire avec Wout Faes. On a vraiment cette philosophie du mercato, et aussi le marché d'hiver nous permet d'anticiper. Et à partir du moment où il nous permet d'anticiper, nous, ce sont des dossiers que l'on travaille depuis des mois. Donc, en fait, finalement, l'ouverture du marché, c'est là où on essaye de concrétiser et d'officialiser les choses.

Dans quel état d’esprit êtes-vous concernant le dossier Hugo Ekitiké, votre attaquant qui est très courtisé ?

On est très serein sur le dossier. C'est magnifique ce qu'a fait Hugo et, de toute façon c'est un garçon en qui on croit énormément. On n'a pas attendu qu’il mette 8 buts en Ligue 1 pour découvrir son talent. L'an dernier, je pense que son prêt de développement, et là aussi cela fait partie d'une stratégie globale et de cercle vertueux, son prêt en première division danoise a été ultra-bénéfique et cela lui a fait gagner énormément de temps, mais aussi en tant qu'homme. Et aujourd'hui, le dossier Hugo, c'est clair : c'est un garçon qui est formé au club, on souhaite qu'il finisse la saison avec nous. Et qu'il y ait des grands clubs européens qui s'intéressent à lui et qui, de fait, s'intéressent à notre club et à notre structure, à nos joueurs, c'est génial !

Hugo Ekitike ici face à Saint-Etienne. © AFP - AFP

Cela veut dire que s'il y avait une offre pour Hugo Ekitiké que vous acceptiez pendant ce mercato d’hiver d’ici au 31 janvier, votre volonté et qu'il finisse avec vous, par exemple en étant prêté par son nouveau club au Stade de Reims jusqu’à la fin de la saison ?

Oui, exactement. S’il y a des négociations qui devaient aboutir, le point très important, ce serait qu’Hugo puisse finir la saison au Stade de Reims. Je pense que c'est important, même si après, dans le football, des fois, on ne maîtrise pas tout.

Quand vous nous dites que vous êtes sereins, cela veut dire qu’il n'y a pas de pression quelque part sur ce dossier dont on parle beaucoup pourtant ?

C'est un dossier qui est très tranquille. Mais pour moi, c'est un peu à l'image de tous les dossiers. Regardez ce qu'il s'est passé pour Boulaye Dia et Nathanaël Mbuku. On disait qu’ils avaient un bon de sortie, mais les joueurs étaient très contents de rester finalement chez nous et on était très contents qu'ils puissent finir la saison avec nous. Alors pour Hugo c’est vrai que c’est un peu différent mais bon, c'est ce qui s'est passé pour Boulaye l'année dernière, à savoir qu'il n’est pas parti en janvier mais a attendu l'été.

Est-ce que d’autres joueurs pourraient arriver d’ici la fin de ce mercato d’hiver ?

On regarde des dossiers de défenseurs centraux. Non pas que l’on ait un besoin immédiat. Pas du tout. Mais de la même manière qu'on est toujours dans l'anticipation pour préparer la saison prochaine, si on peut faire un dossier à la « Wout Faes » (2) et même laisser à la limite le joueur dans son club pour qu'il joue, on le fera. On regarde un certain nombre de joueurs dans ce cadre-là.

Avez-vous d’autres joueurs sollicités dès à présent ? On entend les noms d’Alexis Flips et Wout Faes. Peuvent-ils eux aussi avoir des bons de sortie dès cet hiver?

L'objectif, c'est qu'on finisse la saison avec l'équipe avec laquelle on a commencé. Après Alexis Flips, El Bilal Touré, Wout Faes, Azor Matusiwa, Nathanaël Mbuku et j’en oublie sont des joueurs qui sont extrêmement supervisés par des clubs européens, et de fait, il y a des intérêts forts sur ces garçons-là. Mais nous, l'objectif est de finir la saison avec cet effectif-là.

Sur des cas de joueurs en fin de contrat comme Moussa Doumbia et Ghislain Konan, il peut se passer des choses également ?

Moussa Doumbia, c'est un dossier qui est extrêmement clair. Depuis cet été, il a un bon de sortie. On a amené un certain nombre de clubs, il n'a pas souhaité répondre favorablement parce que c'est quelqu'un qui à priori a plutôt une volonté de rester en France. Et on l'entend. Donc, s'il y a des clubs qui souhaitent se positionner, on sera très ouvert pour trouver une solution. Et pour Ghislain Konan, c'est un peu différent parce que c'est un joueur qui a fait une première partie de saison performante, donc, si jamais il devait partir par anticipation, ça se ferait via un transfert.

(1) Le groupe Pro 2 est une étape permettant de devenir un joueur professionnel officiellement inclus dans l’effectif de Ligue 1. Des jeunes joueurs y terminent leur formation et sont encadrés pour atteindre ensuite le plus haut niveau.

(2) Wout Faes s’est engagé avec le Stade de Reims en janvier 2021 avant d’être prêté dans son club d’origine, Ostende en Belgique