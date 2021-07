INTERVIEW | Oscar Garcia : " On va prendre des risques, mais c'est le foot que j'aime"

Plus d'un mois après la reprise, l'entraîneur du Stade de Reims fait le point sur la préparation et son effectif, alors que se disputera ce samedi un nouveau match de préparation face à Lens. Le premier match de Ligue 1 se disputera lui dans 15 jours, à Nice.

Alors que le stage au Touquet touche à sa fin, l'entraîneur rémois Oscar Garcia se prépare à disputer le 5e match de préparation face à Lens ce samedi au Stade de la Libération à Boulogne/Mer. Avant cela, Oscar Garcia fait le point sur l'état de ses troupes.

Après un mois de préparation, estimez-vous que vous êtes dans les temps en vue du début du championnat le 8 août à Nice ?

Il y a encore beaucoup de travail mais on a bien travaillé. Nous en sommes là où nous voulions en être à ce stade de la préparation. Pour l'instant, tout va bien.

Est-ce que les joueurs que vous connaissiez pour avoir étudié leurs profils avant de vous engager à Reims, vous donnent satisfaction ?

Oui, je suis content parce que ce que j'avais vu en vidéo avant d'arriver, je l'ai retrouvé à l'entrainement et lors des rencontres de préparation que l'on a disputé jusque-là. Pour moi, il n'y a aucune surprise. On a un effectif très jeune, donc les jeunes joueurs il faut les encadrer, il faut accepter qu'ils fassent parfois des erreurs, ce qui fera aussi progresser l'équipe.

Est-ce que vous attendez encore des joueurs, peut-être moins jeunes pour le coup ?

Le mercato n'est pas fini, pour toutes les équipes d'ailleurs. Il va falloir aussi attendre de voir s'il y a des départs dans notre effectif actuel, donc on va voir ce qu'il se passe dans les prochaines semaines. Il y a des postes ciblés, le club le sait, je en peux pas en dire plus car on a déjà des joueurs présents à ces postes qui vont peut-être partir, donc je ne peux pas encore le dire.

Vous avez deux jeunes joueurs comme Dario Maresic et Thibault De Smet qui avaient déjà peu joué la saison dernière, qui ont été prêtés. Selon-vous, il n'étaient pas prêts pour jouer en Ligue 1 cette saison ?

Ce sont de jeunes joueurs, ils n'avaient pas beaucoup de temps de jeu ici. C'est mieux pour eux et pour le club, il leur fallait du temps de jeu.

Et qu'en est-il d'El Bilal Touré qui n'a pas voulu faire le stage avec l'équipe et qui semble en conflit avec le club. Comptez-vous encore sur lui ?

Oui, bien sûr. Il doit décider et le club souhaite qu'il reste. Maintenant, il n'était pas avec nous en stage. Et pour l'instant, je travaille avec les joueurs qui sont là.

Pour parler un peu de tactique, est-ce que vous avez un système de jeu prédéfini ?

Pour moi, le système tactique n'est pas important. Le plus important, c'est la philosophie de jeu, comment on veut jouer et après, cela dépendra des joueurs que nous aurons. Mais pour moi la philosophie est très claire.

Avec un système à trois défenseurs centraux ?

Oui mais pas seulement. A 4 défenseurs aussi, je peux m'adapter. On veut faire beaucoup d'essais mais ce que je veux, c'est que les joueurs affichent la philosophie que j'aime parce que c'est la meilleure pour gagner des matches et après le système tactique, on peut changer chaque semaine , tout dépendra de l'adversaire mais aussi des joueurs qui seront disponibles. Il n'y aura pas un seul système pour toute la saison.

Justement, quelle est cette philosophie de jeu que vous aimez ?

J'aime avoir la possession du ballon, mais pas sur notre partie de terrain, sur celle de l'adversaire, presser haut pour récupérer très rapidement le ballon et le plus proche de la surface de réparation adverse, d'être le plus dangereux possible. On va prendre des risques, je le sais, mais c'est le foot que j'aime.

On voit souvent que l'entame d'une saison est déterminante pour la suite. Etes-vous d'accord avec cela ? Est-ce que ce mois d'août avec des rencontres à Nice, face à Montpellier, à Metz et face au Paris Saint-Germain sera important ?

Je lis beaucoup de choses comme cela. J'ai connu des saisons où l'on a bien commencé, et ensuite mal fini. Et puis des saisons où l'on a mal commencé pour finalement bien finir. Il faut surtout être prêts à savoir être présent face à tous les adversaires.

Quels seront les objectifs de ce match de préparation face à Lens ce samedi ?

L'objectif est que des joueurs jouent 90 minutes car dans deux semaines, on commence le championnat et il faut que les joueurs se préparent à jouer 90 minutes.

Pour finir, comment vous sentez vous dans la ville de Reims et dans le club ?

Je m'y sens très bien. C'est une ville qui ressemble à la ville où j'habitais proche de Barcelone, comme Reims est proche de Paris. On a tout ce dont nous avons besoin dans la ville, et le centre d'entrainement est très bien. C'est important d'être bien dans sa vie privée, même si en ce moment je passe quasiment tout mon temps au centre d'entraînement, mais je me sens très bien.

RC Lens - Stade de Reims

Ce samedi au Stade de la Libération à Boulogne/Mer.

Match à 13 heures ( 2 x 45 minutes) puis à 15h30 (2 x 30 mn)