INTERVIEW - Oscar Garcia, nouvel entraîneur du Stade de Reims : "Je veux être ambitieux, on va regarder haut"

Première sortie médiatique à Reims pour le nouvel entraîneur du Stade ce mercredi, la veille du premier entraînement collectif des Rouge et Blanc cette saison. Le coach espagnol, qui a signé pour trois saisons, parle de son choix, de l'effectif rémois, du mercato et des objectifs.

L'effectif du Stade de Reims

Bonjour Oscar Garcia, comment ça va d'abord ?

Très bien ! Je suis content d'être l'entraîneur du Stade de Reims et j'ai envie de commencer à travailler.

Vous avez déjà rencontré les joueurs ?

Oui, j'ai eu une entretien individuel à la fin de la saison dernière avec tous les joueurs. Ça s'est bien passé. C'est un bon effectif et à la fin de la pré-saison, on verra qui restera et qui partira. Après, on pourra faire un autre rapport de l'effectif. Maintenant, si tout le monde reste, je serai content.

Effectif avec beaucoup de jeunes : c'est le projet du club. C'est aussi pour ça que vous avez signé ?

Oui, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. À Barcelone, à Salzbourg, développer les jeunes joueurs, c'est important. Et de les voir jouer la Champions League et tout ça, c'est un honneur pour moi. Un honneur de voir des joueurs que j'ai entraîné qui sont au top niveau aujourd'hui.

Vous allez demander des renforts ?

Oui, il y a des postes où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Mais on va d'abord voir qui part ou reste et on doit être prêt pour ça.

Quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe ?

David Guion a fait des belles saisons ici. Nous aussi, on peut faire de belles choses. Mais la mentalité des joueurs doit être correcte, sinon ce sera difficile et avec moi, quelqu'un qui n'a pas la bonne mentalité ne jouera pas.

Le Stade de Reims, le championnat... Attractifs

Vous avez eu plusieurs offres pendant 6 mois. Pourquoi Reims ?

D'abord, je retourne en ligue 1 (après une courte expérience à Saint-Etienne en 2017 ndlr.) J'aime ce championnat, j'ai regardé beaucoup de matchs mais pour moi, le plus important, c'était le projet avec les jeunes joueurs et le temps pour développer ces jeunes. C'est l'idée que j'avais et le club ici me l'a proposée.

Oscar Garcia a signé pour trois saisons © Radio France - Clément Conte

Quels souvenirs gardez-vous de la ligue 1 ?

Très beaux souvenirs ! Je suis content de venir ici parce que c'est un championnat très important dans le monde. Bon, à Saint-Etienne, la dernière semaine avec le derby, ce n'était pas bien (Saint-Etienne avait perdu 5-0 à domicile contre Lyon ndlr.) Je suis désolé, mais c'est le foot. J'ai toujours eu l'idée de revenir ici, en France.

Votre style de jeu ?

Mon style de jeu, c'est de gagner tous les matchs ! On veut être une équipe offensive qui joue. Avec la possession. Parfois on pourra le faire, parfois non. Mais la philosophie ne changera pas.

Les objectifs de la saison

Les supporters demandent des objectifs avant le début d'une saison. Quels sont les vôtres ?

Etablir le club en ligue 1 ! Je ne dirais pas aux joueurs que l'on doit se maintenir. Je veux être ambitieux, on va regarder en haut et pas en bas.

Sur votre CV, on remarque des courts passages dans certains clubs comme Saint-Etienne ou l'Olympiakos. Certains supporters n'étaient pas rassurés à l'annonce de votre arrivée, qu'est-ce que vous leur répondez ?

Ils peuvent être tranquilles ! Je suis sûr de ma décision, de venir ici. J'ai eu d'autres options et j'ai fait ce choix. Je suis convaincu par le projet d'ici. C'est le bon projet pour moi, pour le club aussi, et j'espère qu'on le verra dès le début de la saison. J'espère qu'ils seront heureux d'avoir une équipe qui joue comme ça parce que je connais l'histoire du club. On va essayer de faire du bon jeu. On aura besoin de temps pour ça, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à changer mais je suis sûr qu'on va le faire.

Pour moi, le plus important, c'est le centre d'entraînement - Oscar Garcia

Vous parlez plutôt bien Français, c'est plus facile pour se faire comprendre dans le vestiaire ?

Je l'ai étudié à l'école. C'est une langue que j'aime bien et il y a quelques mots identiques en Catalan. Donc je ne parle pas très bien mais tout le monde peut me comprendre ! Et c'est mieux pour que le message arrive. Parler français, parler anglais, tout le monde peut comprendre, donc ça ne sera pas un problème.

Vous êtes arrivé il y a quelques jours à Reims, vous pensez quoi de la ville ?

C'est une très belle ville, le centre, la cathédrale, c'est très joli. Mais pour moi, le plus important, c'est le centre d'entraînement. Je vais être là-bas tous les jours, donc c'est important que la ville soit belle, mais pas décisif pour choisir une place où entraîner !

Le staff

Pour cette saison 2021-2022, Oscar Garcia s'entoure de deux adjoints : Rubén Martinez, un proche du coach espagnol et Will Still, passé par la Belgique. Du côté des gardiens, l'entraîneur reste Sébastien Hamel. Au club depuis 2014, le coach des portiers rémois poursuit avec le Stade.