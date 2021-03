INTERVIEW - Patrice Loko : "le FC Nantes part avec un petit avantage contre Lorient"

Après avoir joué avec le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, Patrice Loko a disputé deux saisons avec le FC Lorient entre 2002 et 2004.

La liste est loin d'être exhaustive : Marama Vahirua, Olivier Monterrubio, Vincent Le Goff, Guillaume Moullec ou même Christian Gourcuff. Ils ont tous la particularité d'avoir connu la Jonelière et le stade du Moustoir, à un moment de leur carrière. L'ex-attaquant de 51 ans, Patrice Loko, fait partie de ceux-là. Installé à mi-chemin de Nantes et Lorient, deux villes qu'il porte dans son "cœur", le champion de France 1995 est un spectateur assidu des Canaris et de leurs voisins Merlus qui se retrouvent, ce dimanche après-midi à la Beaujoire, pour un duel capital dans la course au maintien. "Triste" de voir la Maison jaune enlisée dans les bas-fonds du classement, Patrice Loko reste néanmoins persuadé que Nantes part avec un petit avantage dans cette confrontation directe.

"Les Canaris peuvent s'en sortir mais il va falloir faire beaucoup d'efforts"

Vous attendiez-vous à voir le FC Nantes se battre pour sa survie en Ligue 1 ?

On est surpris, on n'est pas habitué à voir le club à ce niveau-là même si ce n'est pas terminé et qu'il reste neuf matchs de championnat. Quand j'y jouais, on était toujours dans les trois, quatre, cinq premiers. La saison passée n'avait pas été trop mauvaise. Je pensais que le club allait bien recommencer cette année. Malheureusement, les événements de début de saison n'ont pas été très positifs et il a vite pris le mauvais pli et perdu des matchs très importants.

L'attaquant du FC Nantes Patrice Loko a été un des grands artisans du titre de champion de France en 1995. © AFP - Gérard Malie

Êtes-vous moins surpris par la position des Merlus, dix-septième ?

Contrairement à Nantes, Lorient a un peu plus changé son équipe cette saison et c'est toujours difficile de prétendre faire de bonnes choses avec des joueurs inexpérimentés. J'espère qu'ils vont se reprendre, d'autant que ça va un peu mieux en ce moment donc ça me fait plaisir.

Quelle équipe part favorite de ce duel, selon vous ?

Nantes a fait un bon résultat au Parc des Princes ce qui fait qu'au niveau du mental, l'équipe va être peut être plus à même de pouvoir aborder cette rencontre et de remporter ce match. Nantes n'a perdu qu'une seule fois en cinq matchs. Le club est sur une bonne dynamique et en plus il reçoit, ce qui est bien. Le FC Nantes part donc avec un petit avantage contre Lorient d'autant qu'il avait gagné le match aller. Mais je regarde aussi les matchs de Lorient, j'ai vu ses occasions sur le dernier match contre Nice et je trouve qu'offensivement il y a beaucoup de mieux.

Le FC Nantes prend beaucoup de buts et c'est au niveau défensif qu'il faudra resserrer les boulons.

A quelle rencontre vous attendez-vous ?

C'est un derby, les deux équipes ne sont pas loin l'une de l'autre. Malheureusement, il n'y a plus de public dans les stades ce qui change quand même pas mal la donne. Quand il y a de l'enjeu comme ça, les supporters poussent. Là, ça ne sera pas le cas et ce qui fera la différence, c'est vraiment la force des équipes qui va faire que l'une va l'emporter. Tactiquement, le FC Nantes est passé d'un 4-3-3 à un 3-5-2 sur le dernier match. Ça peut être une bonne chose de conserver ce dispositif d'autant que Lorient a une défense un peu lourde, ce qui fait que le FC Nantes aura des possibilités sur les côtés.

De vos deux anciens clubs [Nantes entre 1988 et 1995 et Lorient entre 2002 et 2004], lequel est le mieux armé pour sauver sa peau en Ligue 1, la saison prochaine ?

C'est malheureux de voir ces deux équipes bretonnes dans le bas du classement. Après, je pense quand même que Nantes a plus de possibilités, notamment au niveau du fond de jeu et du panache pour pouvoir s'en sortir mais ça sera difficile tout comme pour Lorient qui est sur une bonne dynamique. A Nantes, il y a quand même de bons joueurs et il faut passer par le jeu collectif pour se sauver. Après, l'équipe prend beaucoup de buts et c'est au niveau défensif qu'il faudra resserrer les boulons. Antoine Kombouaré est pour moi un bon entraîneur. Les Canaris peuvent s'en sortir mais il va falloir faire beaucoup d'efforts, beaucoup plus que ce qu'ils en ont fait jusqu'à présent.

Avec le FC Lorient, l'attaquant Patrice Loko a disputé une soixantaine de rencontres entre 2002 et 2004. © AFP - Loïc Venance

Que retenez-vous de votre passage dans les deux clubs ?

J'ai quand même été formé au FC Nantes et j'y ai passé dix années. J'y ai forcément plus joué qu'à Lorient, j'y ai gagné ce fameux titre en 1995 mais je garde un très bon souvenir de mon passage chez les Merlus. Je me souviens d'une belle entente avec le public et surtout avec Christian Gourcuff, un bon entraîneur. Et puis j'ai connu la Coupe d'Europe avec le FC Lorient. C'était la première fois que le club arrivait à ce niveau-là et il y avait eu un engouement énorme.

Serez-vous devant votre télévision, ce dimanche après-midi, pour regarder le match ? Et quel est votre pronostic ?

Evidemment que je serai devant ma télé pour ce derby à enjeux. Moi, je vois bien un nul 2 à 2.