INTERVIEW - Paul Joly, défenseur du DFCO : "La priorité, à mon âge, c'était de jouer"

Toujours relégable, le DFCO va mieux, indéniablement. Après deux matchs nuls encourageants, les "Rouges" ont battu Grenoble 1-0 , grâce à un but de Mickaël Le Bihan. Au lendemain de ce weekend de victoire, qui relance le DFCO dans la course au maintien en Ligue 2, France Bleu Bourgogne recevait dans 100% Sport l'un des artisans de la bonne forme dijonnaise : le défenseur Paul Joly. Le latéral de 22 ans, prêté depuis janvier et jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par l'AJ Auxerre, vient de recevoir le trophée de "joueur du mois de février", décerné selon les votes des supporters du DFCO.

Retour sur la victoire contre Grenoble

France Bleu Bourgogne - Paul, c'était votre première victoire sous le maillot du DFCO depuis votre arrivée !

Paul Joly - C'est un soulagement. Je l'attendais depuis un petit moment, elle a mis du temps à arriver, mais elle fait vraiment du bien celle-là !

Un but de Le Bihan, son 8e de la saison. Il a fait un match énorme ce weekend ...

Il a une grosse débauche d'énergie, il nous a beaucoup aidé pour garder les ballons. Il a été récompensé par ce but, on est tous très contents pour lui.

Un match maitrisé, même si on a le sentiment que vous auriez pu vous mettre un peu plus à l'abri en marquant davantage ?

On a les opportunités de se mettre à l'abri, mais on va retenir qu'on a gagné. Même 1-0, ça suffira pour ce match-là.

Le DFCO, 17e, revient à un point de Pau, premier non-relégable. La course au maintien est complètement relancée ?

Il nous reste encore douze journées. On ne peut regarder que nous, on va se concentrer sur notre équipe et ramener un maximum de points. Dès Guingamp, et après évidemment la réception de Pau, qui sera un match très important.

Depuis votre arrivée à Dijon : quatre défaites, deux matchs nuls encourageants, et une victoire. Quel a été le déclic ?

On a juste pris conscience des choses. On a beaucoup discuté entre nous après ces quatre défaites. À un moment donné, on était en train de couler. Il y a eu de réelles discussions entre nous. Il y a eu ces deux nuls contre Metz et Valenciennes qui nous ont fait du bien, qui nous ont redonné de la confiance. Là, la victoire a augmenté tout ça. Donc je pense qu'on est vraiment mieux.

Omar Daf a repositionné Didier Ndong en défense centrale. Mattéo Ahlinvi titulaire au milieu. Omar Daf a réalisé des choix forts ?

Le coach a essayé pas mal de choses ces derniers temps. Tous les joueurs s'entraînent fort pour avoir la place dans le onze titulaire, et il fait ses choix. Et pour l'instant ils portent plutôt leurs fruits sur ces derniers matchs.

Une victoire que vous n'avez pas pu savourer pleinement ... bloqué au contrôle antidopage !

C'est vrai que j'aurais aimé savourer ça avec l'équipe, mais malheureusement avec Le Bihan et Reynet on était bloqués dans la salle pour le contrôle. J'espère qu'il y en aura une autre dès ce weekend et les weekends à venir, mais c'est sûr que j'aurais aimé fêter ça avec tout le monde !

Quand vous êtes arrivé à Dijon, avez-vous trouvé une équipe affectée?

Franchement, non. J'ai trouvé un groupe soudé. Il y a une bonne ambiance, de la joie aussi, et ils m'ont tous très bien accueilli. Après les défaites subies depuis mon arrivée, on a commencé aussi à se rendre compte de l'état de l'équipe. Mais franchement le groupe vit bien, il faut continuer ainsi.

À aucun moment vous n'avez pensé : "Mais qu'est ce que je suis venu faire dans cette galère" ?

Non jamais, parce que savais l'état du club quand je le rejoignais, et ma motivation pour aider l'équipe. Je ne me suis jamais dit ça, et je ne me le dirai jamais jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr.

Le choix de Dijon et son intégration

Vous avez reçu le trophée de "joueur du mois" de février, élu par les supporters. Qu'avez-vous ressenti ?

C'est une fierté, mais on n'y arrive pas tout seul. J'ai essayé d'apporter mon maximum pour l'équipe, donc c'est un honneur d'avoir ce trophée.

C'est le signe d'une adaptation rapide. Vous aviez connu Mickaël Le Bihan à Auxerre, il vous a aidé dans votre intégration ?

Quand je suis arrivé en équipe de jeunes à Auxerre, je suis monté très rapidement à l'entraînement avec les professionnels. J'ai bien accroché avec Micka', il m'a tout de suite bien parlé à Auxerre, et là ça s'est fait naturellement, il m'a très bien accueilli et m'a permis de me mettre l'aise.

Il dit que vous êtes très tranquille en dehors des terrains, c'est vrai ?

J'essaye d'être le plus sérieux possible. Je suis quelqu'un qui n'est pas timide, j'ai réussi à vite m'intégrer, tout en étant sérieux en dehors du terrain. On est comme tout le monde, on est jeunes, on a envie de manger un peu ce qui nous fait plaisir. Récemment, j'ai eu une grosse amélioration là-dessus, je me rends compte de tout l'extérieur hors football, l'avantage que ça peut nous apporter sur le terrain. J'essaye de bien manger, de bien boire, pour favoriser la récupération.

Venons-en à votre arrivée au mercato d'hiver, en prêt (sans option d'achat) en provenance d'Auxerre. Vous avez eu Omar Daf au téléphone, qui vous a convaincu ?

Du fait que ce soit un ancien latéral, cela m'a conforté dans mon choix. Il va pouvoir m'apporter au quotidien, sur son expérience professionnelle. C'était un bon point. Et puis je venais chercher du temps de jeu, et progresser sur les points que j'avais à améliorer. Notre conversation a plutôt bien abouti, donc j'ai tout de suite voulu venir.

Quels conseils vous donne-t-il ?

Sur la gestion des appuis par exemple. Quand intervenir, sur les centres, que je travaille pas mal en ce moment. Il me donne des conseils qu'il a utilisé dans sa carrière de joueur, pour que je me perfectionne.

Comment s'est décidée votre arrivée ? Vous aviez moins de temps de jeu à l'AJA, avec l'arrivée de Christophe Pélissier à la place de Jean-Marc Furlan ...

Depuis l'arrivée du nouveau coach à Auxerre, j'ai rapidement vu que je n'étais plus le numéro un que je pouvais être avec le coach Furlan. Il avait décidé dans un premier temps de mettre Rayan Raveloson arrière droit alors qu'il jouait au milieu avec le coach Furlan. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Akim Zedadka de Lille pendant la trêve internationale. J'ai vite compris que ça allait être compliqué pour moi d'enchaîner les matchs comme je pouvais le faire au début de la saison.

J'ai eu un appel avec mes agents pour leur expliquer la situation. Pour moi, à mon âge, la priorité c'était de jouer. J'avais pu faire dix matchs de Ligue 1, et je ne voulais pas que ça s'arrête là, quitte à descendre d'un cran. J'étais prêt à ça. Je voulais jouer et engranger de l'expérience.

Et Dijon s'est proposé ?

Oui, assez rapidement j'ai eu l'opportunité de Dijon. Mon agent m'a dit que j'allais avoir un appel téléphonique avec Omar Daf. Pour moi c'était le plus important, parce que je voulais venir dans un club où c'était réellement un coach qui me voulait, et pas forcément que la direction. Là, à Dijon, tout le monde était plutôt favorable à mon arrivée. Donc après la discussion avec le coach, j'ai tout de suite voulu venir dans ce projet.

Un prêt, et ensuite ?

L'idée au mois de juin, c'est de retourner à Auxerre pour vous y imposer ?

Bien sûr, c'est mon objectif premier. J'ai eu une discussion avec Christophe Pélissier. Il m'a clairement dit que c'était mieux pour le moment pour moi de partir, mais qu'il n'était pas fermé à un retour. Qu'il comptait sur moi pour engranger de l'expérience, et de perfectionner tout ce que j'ai à améliorer. Il y aura le départ de Zedadka qui va retourner à Lille. Donc ce sera à moi de montrer que j'ai les capacités de me m'imposer là-bas.

Et si Dijon vous propose de rester ?

On verra ce que propose Auxerre, et ce que propose Dijon. Pour l'instant je ne me suis pas attardé sur la question. Je fais mon prêt de six mois, je rentrerai à Auxerre, et on verra au mercato d'été.

