INTERVIEW | Toulouse - Lovre Kalinic : "Un appel du président et j'ai dit j'arrive demain"

Toulouse, France

Lovre Kalinic a encaissé trois buts à Lyon lors de sa première sortie sous le maillot toulousain. Pour le second rendez-vous, le géant croate a gardé sa cage inviolée à Amiens samedi soir (22e journée, 0-0). Une première pour le TFC depuis le 31 août dernier.

France Bleu : Racontez-nous vos début sous ce maillot du TFC.

"C'est une très jeune équipe. Je suis très content d'être ici parce que ce club me donne l'occasion de jouer à nouveau. Je suis reconnaissant pour cela, et nous allons essayer de faire de notre mieux pour rester en Ligue 1. Il y a de très bons joueurs ici, il faut juste être un peu plus calme malgré la situation."

Samedi soir, enfin un match sans prendre de but pour Toulouse (première depuis le 31 août)...

"Pour l'équipe c'était très important. Et pour moi aussi. Surtout que je n'ai pas joué depuis longtemps. Cela amène de la confiance."

Comment s'est déroulée la signature de votre prêt ?

"Je suis le foot, je connaissais la situation du club avant d'arriver. Je savais à quoi m'attendre en arrivant ici, j'étais prêt pour ce challenge. J'ai saisi cette opportunité. Le président m'a appelé, j'ai dit ok j'arrive dès demain. C'était un "deal" vraiment très rapide."

Kalinic : "Avec Baptiste Reynet, on se respecte"

La perspective de l'Euro a joué ?

"Bien sûr. Je suis en équipe nationale depuis sept ou huit ans (première sélection en 2014, ndlr). Je ne voulais rester sur un banc à attendre que ça vienne. Toulouse me donne l'opportunité de rejouer au football."

Comment se passent les échanges avec la charnière centrale Diakité-Gabrielsen ?

"Je fais un mix dans plusieurs langues ! Mais ce qui est bien avec le football, c'est que dans n'importe quelle langue on se comprend."

Votre arrivée pousse Baptiste Reynet sur le banc. Quelle est la relation entre vous ?

"Les journalistes essayent de deviner, d'imaginer ce qu'il se passe au sein d'un vestiaire. On est proches avec Baptiste, on parle tous les jours. On rigole ensemble. Je le respecte, il me respecte, on se respecte. Je ne vois pas le problème. L'union entre les gardiens est importante, on doit rester tous ensemble."