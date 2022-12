INTERVIEW | Will Still : « Je veux être le plus respectueux possible envers mes joueurs »

Avez-vous atteint les objectifs fixés pour ce stage en Espagne ?

Oui absolument. Que ce soit au niveau athlétique et physique. Et puis il y a aussi les aspects de la cohésion et de la vie en groupe qui ont été intéressants. On a réussi à recréer une certaine énergie que l’on avait avant la trêve de la Coupe du Monde.

Dans quelle condition physique sont vos joueurs alors qu'avant ce stage, ils ont eu deux semaines de vacances ?

Très bonne et on a d’ailleurs été étonnés de leur capacité à pouvoir enchainer les entrainements et les courses à haute intensité qu’on leur a demandé de faire. Et puis on l’a vu pendant les séances ici, il y avait beaucoup d’impact physique et psychologique. Le message que l’on a fait passer aux joueurs était que cela fait mal pendant deux semaines ici en début de préparation, mais çà va nous être ensuite bénéfique sur le long terme.

Est-ce que ce stage vous a servi à apprendre de nouvelles choses sur vos joueurs, sur leurs personnalités ?

Oui clairement. Quand tu passes autant de temps avec eux, cela te donne l’occasion de voir d’autres facettes et des traits de personnalité que tu n’as pas forcement le temps de voir dans une semaine classique à Reims pendant la saison. Donc on a essayé de sortir les joueurs de leur zone de confort, de leur faire faire des choses qu'ils n’ont pas l’habitude de faire. Et les pousser à vivre ensemble et à se découvrir pleinement parce que quand tu es 24/24 ensemble, tu découvres forcement des choses que tu n’as jamais vu, tu apprends une histoire qu’il ne t’a pas encore raconté. C’est toujours intéressant que ce soit au niveau footballistique ou au niveau humain.

Par exemple ?

Et bien par exemple, c’est de voir ce que Marshall (Munetsi) a besoin de faire ou de manger avant une séance. Voir ce qu'Arber (Zeneli) mange à midi et puis quand ils ont un peu de temps libre ou de repos, comment chacun s’occupe, dans quel espace ils ont besoin d’être pour se préparer au mieux. C’est peut-être un exemple bête, mais c’est aussi voir comment les gars arrivent au petit déjeuner. Il y en a qui ont encore les traces des oreillers sur la joue, il y en a qui ont déjà pris une douche et bu quatre cafés. Donc c’est juste de découvrir le côté un peu privé de ces gars-là. Et comprendre comment tout le monde fonctionne. De ce dont les joueurs ont besoin et arriver à trouver un équilibre où tout le monde se sent prêt à performer et se sent bien dans sa façon d’être et de vivre.

Et c’est aussi bien de le vivre dans un univers différent, loin de Reims ?

Oui d’autant qu’en Espagne, les conditions de travail sont idéales. Il y a du soleil tout le temps. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de soleil à Reims, mais il fait 20 degrés ici en Espagne et pas – 3 degrés. Le terrain d’entrainement, c’est une « galette ». Et l’hôtel est vraiment parfait, même si le parfait n’existe pas, mais il l’est presque. Et franchement, à tous les niveaux, c’était très intéressant.

Vous avez 30 ans et vous êtes finalement assez proche de la génération de la plupart de vos joueurs. Est-ce que cela est un atout pour vous ?

Oui parce que je suis né dans le même contexte social qu’eux. Je suis né dans le même monde qu’eux, j’ai les mêmes centres d’intérêt. La vie sociale autour de moi est la même que celle qu’ils sont en train de vivre. Et je pense ce n’est quand en étant normal que je peux leur demander de faire des choses qu’ils n’ont pas forcément envie de faire. Mais tout en créant une forme de respect. Je suis le plus respectueux possible envers eux et ils savent que c’est moi qui vais décider. Et en étant proche d’eux, je me dis qu’ils comprendront un peu mieux la décision à partir du moment où je suis honnête.

Quel était également l’objectif de cette activité ludique de paintball que vos joueurs ont suivi lundi dernier ?

C’était surtout sortir du cadre et de l’environnement foot, foot, foot tout le temps. C’est aussi de créer des liens différents que tu n’as pas l’occasion de créer durant la saison. Et c’est aussi mettre des joueurs hors de leur zone de confort. Tu leur demandes d’aller courir dans un truc de paintball et de se prendre 20 balles sur eux, même si c’est gentil. Tu vois tout de suite qu’ils ne sont pas forcément à leur aise et qu’ils se posent la question : « Est-ce que c’est vraiment ce que je dois faire ? » Il y a un aspect émotionnel et humain qui est complément diffèrent que lorsque l’on est sur le terrain, et c’est ce que l’on veut, c’est pour ça que l’on fait ce genre de stage. Alors c'est du paintball mais cela peut-être une autre activité, on aurait pu aller à la plage et fabriquer des canoës pour traverser un plan d’eau. Ce n’est pas tant le contenu, mais le concept qui est intéressant. De voir des joueurs de foot qui gagnent super bien leur vie, être dans un truc où ils n’ont pas forcement toute la confiance qu’ils ont sur un terrain, et voir aussi comment leurs coéquipiers réagissent autour.

Vous rentrez à Reims ce vendredi, vous allez retrouver votre centre d’entraînement mais aussi un climat différent, plus froid. En quoi va consister la 2e partie de votre préparation ?

Déjà, se réhabituer aux températures car quand je regarde la météo, il fait quand même -3 et on ne va pas forcement être à notre aise sur les 2 ou 3 premiers jours. Après deux premières semaines avec beaucoup d’attention sur le plan athlétique et physique, les deux semaines qui vont suivre seront plus une réadaptation à l’allure ou à l’intensité du championnat de Ligue 1. Et que ce soit sur les séances d’entrainement ou les matches amicaux, on va préparer les joueurs à vivre des semaines classiques et à se réhabituer à ce niveau de compétition.

Vous êtes désormais officiellement l’entraîneur du Stade de Reims après avoir occupé le poste comme entraîneur intérimaire. Est-ce que cela change quelque chose pour vous ?

Pas du tout ! Je suis d’abord très reconnaissant vis-à-vis du club et extrêmement fier d’être l’entraîneur du Stade de Reims. Mais comme je le dis depuis le début, je ne vais pas changer et me prendre pour un autre. Cela marche plutôt bien comme çà et de toute façon les joueurs verront directement si je commence à me prendre pour quelqu’un que je ne suis pas. Je vais rester moi-même et on va continuer à être positif. Je serai bête et rigolo quand j’aurai besoin de l’être et droit et honnête avec tout le monde quand il faudrait l’être aussi. Il n’y a pas de prise de tête, de changement de comportement, l’idée est de gagner le plus de match possible avec le Stade de Reims.