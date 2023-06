INTERVIEW | Will Still : « On a écrit une page de l’histoire du Stade de Reims »

Le rendez-vous était donné ce dimanche matin (4 juin), à peine quelques heures après la défaite (1-3) face à Montpellier lors de la dernière journée de Ligue 1 au Stade Delaune. Encore marqué par un revers qu'il avait du mal a digérer, Will Still a accepté de faire un bilan objectif de cette saison qui a été éprouvante. Un bilan, mais aussi un état des lieux pour mieux repartir la saison prochaine avec de nouveaux joueurs, pour un nouveau cycle. L'entraîneur rémois revient aussi sur la prolongation de son contrat et son envie de poursuivre au Stade de Reims. Avant de partir en vacances (ou presque...), il a répondu à nos questions.

ⓘ Publicité

A titre personnel, comment ressortez-vous de cette saison qui à l’origine, quand vous l’avez débuté comme adjoint en juillet dernier, n’était pas forcement prévue ainsi vous concernant ?

Je pense que je suis revenu à Reims avec l’intention de durer un peu, de découvrir la Ligue 1 correctement et de m'établir dans un projet club pour deux ou trois ans. Mais bon, on connaît le monde du foot, on connaît les hauts et les bas de ce monde là. Et quatre mois plus tard, tout change et du jour au lendemain, tu es un peu poussé sur le devant de la scène et tu te retrouves à diriger une équipe en Ligue 1 pendant au moins cinq matchs. Et puis j'ai vu ça comme comme une opportunité, comme un vrai challenge que j'ai essayé de relever au mieux. Et sur les cinq premiers matches avant la Coupe du Monde, on est invaincus, on parvient à battre Auxerre et Nantes à domicile. On prend un point intéressant à Montpellier et à Lorient aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'était intéressant, c'était nouveau, c'était assez intense. Et puis, avec la Coupe du Monde qu'on a connu et une saison un peu particulière et coupée en deux, tu reçois la confirmation que tu peux aller jusqu'à la fin, que le club compte sur toi. Donc, encore une fois, tu tournes ton attention sur ce qui va arriver, sur ce que l’équipe doit être capable de faire et comment le faire au mieux. Et c'est ce qu'on a fait, je pense. On a performé à un très très haut niveau pendant très longtemps. On a usé pas mal de joueurs et pas mal de membres du staff et puis on a subi un peu les conséquences de nos performances personnelles, puis de l'envie de dégraisser le vestiaire. Et je pense que la 11ᵉ place n'est que logique par rapport à la situation du club, par rapport à la situation du groupe, par rapport simplement a là où en est le Stade de Reims aujourd'hui. A nous de se vider la tête pendant les deux, trois semaines qui viennent avant de repartir de l'avant, de créer un nouveau cycle, de créer un nouveau chapitre. Rafraîchir un peu le vestiaire et ajouter pas mal de petites choses qui nous ont manqué.

Si on fait justement le bilan sportif, comment le jugez-vous ?

Dans l'ensemble, on a écrit une page de l'histoire du Stade de Reims. On a battu un record. Forcement, on aurait aimé en battre plus. Même si j'ai beaucoup de mal ce matin (dimanche) et depuis hier soir, il faut savoir rester positif pour savoir regarder le spectre élargi et se baser sur çà pour continuer.

Quels sont les regrets sur cet exercice ?

De ne pas avoir pu être compétitif sur toute la durée de la saison. D'avoir parfois dû faire face à une réalité et à des limites qui ne nous ont pas permis de tenir la route jusqu'au bout. Et puis, forcément, il y avait un objectif de battre le record du nombre de points en Ligue 1 sur une saison, qu'on aurait vraiment aimé battre mais qu'on n'a pas su atteindre parce qu'on avait un manque de fraîcheur, d’idées ou de nouveautés dans ce qu'on voulait faire. Mais pour faire ça, il aurait fallu quelques ressources humaines en plus. Et malheureusement, la réalité de la chose était autre. La direction m'avait prévenu au mois de janvier qu'il y allait avoir huit départs de joueurs donc forcement la concurrence baisse, le nombre de joueurs disponibles baisse aussi. Et les ressources pour tenir le marathon que représente une saison en Ligue 1, n'étaient plus forcément à disposition.

« Rester à Reims était une décision logique »

Avez-vous senti fin mars, au moment de preparer le match à Nantes et quelques jours après la défaite face à Marseille, que la dernière ligne droite du championnat allait être difficile ?

Pas tant après Marseille ni avant Nantes. Mais plus après le match à Rennes. Je pense que ce match est un peu un tournant pour nous. Ce jour-là, on n'a tout simplement pas existé. On avait eu deux ou trois malades. Il y avait Thibault (De Smet) qui avait été malade, Yunis (Abdelhamid) sortait du ramadan, Agba (Emmanuel Agdadou) avait une petite gène. Azor (Matusiwa) et Jens (Cajuste) étaient suspendus. Et on faisait face à une première crise existentielle parce qu'on n'avait plus assez de forces en présence. Et ce jour là, je pense qu'on a senti les vraies limites du Stade de Reims. Quand tes joueurs clés ne sont pas à 110 %, tu n’es pas encore capable de tenir la route et de prester à haut niveau pendant très longtemps.

Avec un peu de recul, est-ce que cette série exceptionnelle de 19 matches sans défaite a tout de même fait quelques dégâts dans le sens où elle a été difficile à digérer ?

C'est surtout le fait que tu perds contre Marseille, mais sans vouloir être prétentieux ou arrogant, je pense que ce match là, tu ne mérites pas forcément de le perdre en fait. Et donc çà, çà a fait pas mal de dégâts. Et puis ce qui était gênant après le match de Marseille, c'est qu'on n'a pas su rebondir directement parce qu'il y avait la trêve internationale. Donc tu es dans un cycle et dans une dynamique qui est super positive, tout le monde est connecté au truc et tout le monde pousse dans la même direction. Et puis du jour au lendemain, tu as six ou sept joueurs qui partent en équipe nationale. Donc tu n’es pas capable d’analyser le match de Marseille, tous ensemble. Tu n’es pas capable de redonner une direction pour la suite de la saison parce que tout simplement les mecs n'étaient pas là. Et quand ils reviennent, c'est dix jours plus tard et c'est plus le même "mood", c'est plus le même environnement. Mais je le dis, c'est très usant et c'est très demandant de performer à ce niveau là pendant aussi longtemps, que ce soit physiquement et mentalement. Et encore une fois, le Stade de Reims, et moi y compris, n'est pas encore prêt à atteindre ce niveau là sur dix ou onze mois, ce qui est l'équivalent d'une saison. Et c'est pour ça que je dis que l’on termine à une place logique au classement. On aurait certainement pu grappiller une place ou deux en plus, mais la réalité est que l’on n'a pas su le faire.

Avant de parler d’avenir de l’équipe, du club, je voulais revenir sur votre prolongation de contrat. Est-ce qu’à un moment donné vous avez hésité à prolonger l’aventure au Stade de Reims ?

Hésiter, c'est un bien grand mot. Mais forcément, je sais que mon histoire a fait du bruit. Je sais que pas mal de gens se sont retournés dessus et l'ont regardé. Donc il y a forcément des appels, des contacts de clubs et des gens qui s'intéressent à toi. Et donc, c’est propre à l'être humain je pense, tu as envie de t’emballer un peu et de te dire : "c’est magnifique, il y a plein de clubs qui s'intéressent à toi". Il y a d'autres pays, d'autres destinations qui font rêver. Après, c'est avoir la lucidité de se dire : est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Est-ce que c'est le bon endroit dans le club potentiel ? Est ce que c'est le bon environnement pour moi, pour faire le prochain pas dans ma carrière? Et au final, la conclusion était que d'avoir fait 8 mois au Stade de Reims en tant que numéro un, c'était bien. Mais il faut savoir confirmer. Il faut savoir être plus ou moins humble dans les choix qu'on va faire et rester lucide par rapport à là où j'en suis dans ma carrière. Et je pense que confirmer un an de plus au Stade de Reims en faisant une vraie préparation, avec un groupe qui sera nouveau, et affronter une Ligue 1 à 18 clubs désormais, ne sera qu'intéressant pour moi et pour le club. Donc au final, c'était une décision assez logique. Mais "hésiter", non pas plus que çà. C'est juste parfois tentant de voir la lumière et voir ce qui se fait ailleurs. Mais il faut savoir rester tranquille et lucide par rapport au temps que j'ai encore devant moi pour faire toutes ces choses là.

En quoi désormais l’équipe doit progresser ?

En maturité et en nombre aussi. On doit avoir une concurrence double à chaque poste. On doit avoir un groupe qui est capable de tenir la longueur d'un championnat. Et je pense que les dirigeants sont conscients que c'est bien de vouloir pousser des jeunes, de vouloir les faire progresser, de vouloir être une plateforme pour ces jeunes gars afin qu'ils s'épanouissent enfin dans un vrai championnat pour ensuite aller pousser les portes plus haut. Mais pour en tirer le maximum de ces gars là, il faut avoir un peu de vice, avec des mecs qui sont capables de gérer les temps forts et les temps faibles d'un match. Ce qui, à l'exemple d'hier soir (samedi soir face à Montpellier) n'était pas encore le cas. On manque parfois un peu de maturité, de réflexion dans notre jeu et comme à Lens, il faut savoir gérer ces moments de match où il y a un peu plus de pression, où il y a un peu plus d'intensité. Mais ça ne peut pas toujours venir du banc de touche, parce que dans certaines situations, comme à Delaune hier (samedi face à Montpellier) ou à Lens et même à Lyon, les joueurs ne t’entendent pas. Et tu as beau crier ou gesticuler sur ton banc dans tous les sens, ce sont eux qui doivent prendre la responsabilité de sentir le match, de voir où il va et de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais ça demande un peu d'expérience, un peu de vécu, un peu de qualité aussi. Donc il est essentiel, si on veut se donner les moyens de nos ambitions, qu'on fasse ça correctement.

Quand on regarde les statistiques de la saison écoulée, vous marquez 45 buts – dont près de la moitié par Folarin Balogun - et vous en encaissé peu, 45 également. Le secteur offensif, au-delà du remplacement de Folarin Balogun, est-il selon vous le vrai chantier ?

C'est la clé. Parce que tout simplement, on a un côté très fort et on a un côté un peu plus maniable dans le sens où on faisait souvent jouer Alexis Flips sur ce côté là, mais on sait que ce n'est pas forcément son poste préférentiel. Donc tu essayes d'animer un système avec un fort penchant sur le côté droit, mais çà te limite aussi en options. Tout le monde sait que le danger venait souvent de (Junya) Ito, de Marshall (Munetsi) qui s'infiltrait côté droit et de Balo (Folarin Balogun). Et on a manqué un peu de créativité ou d'idées sur le côté gauche, et par moments de qualité. Et certains joueurs n'ont pas su répondre présent sur les moments importants. Certains joueurs se sont un peu éteints aussi. Donc il faut trouver un équilibre collectif où tu es capable d'attaquer à droite, mais tu es capable d'attaquer à gauche et de créer du danger de ce côté là aussi, et surtout capable d'avoir un mec qui va te planter un minimum de buts parce que sans marquer, tu ne gagnes pas de matches.

« Il faut se donner les moyens d'être ambitieux »

Est-ce qu’aujourd’hui, les pistes de recrutement sur lesquelles vous travaillez tous ensemble, peuvent vous permettre de passer un nouveau cap ?

Elle doivent nous le permettre, parce que c'est bien de crier haut et fort qu'on veut être ambitieux et qu'on veut aller chercher les places au dessus de nous. Qu'on veut aller titiller les équipes qu'on a par moment frôlée cette saison. Mais si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver frustré et tu vas avoir le même scénario que les années précédentes. Il faut se donner les moyens d'être ambitieux.

On a l’impression cette saison qu’il s’est passé quelques chose avec le public, qu’il a pris plaisir à vous voir jouer. Y-a-t-il aussi cette volonté de continuer à les séduire ?

Sincèrement, c'est ça qui m'embête le plus ces dernières semaines. Parce qu'on a senti, au cours de cette série historique que l'on a pu faire, que le public était là. Il y avait un changement à Reims, il y avait des gens qui s'intéressaient au Stade de Reims, qui étaient présents à Delaune et il y avait de nouveau une vraie ambiance à Reims. Et ça change tout ! Ça pousse l'équipe, çà te fait grandir sur des moments importants dans un match et dans une saison. Et je pense que les gens étaient simplement contents de retrouver du jeu, de retrouver une équipe qui était positive, qui voulait jouer, qui voulait aller de l'avant et qui, certes, manquait un peu d'expérience et de maturité parfois. Et je ne changerais jamais ça. Je l'ai déjà dit assez souvent : je n'ai pas envie d'être un coach qui attend. Je n’ai pas envie d'être un coach qui fait comme pas mal d'équipes en Ligue 1, qui attend en bloc bas, et part en transition, sans viser ou manquer de respect à personne. Et si je dois perdre, au moins je vais perdre en jouant et ça me perdra parfois, mais ça fait juste partie de la personne que je suis. Je n'ai pas envie d'être une équipe passive qui attend, qui défend, parce que les gens ne veulent pas voir ça non plus. Et je pense que le public à Delaune l'a compris. Alors oui, ça va foirer parfois et on va commettre des erreurs comme on en a commis hier soir (samedi face à Montpellier), mais au moins on aura essayé.

Pour finir, est-ce qu’un entraîneur de Ligue 1 peut vraiment partir en vacances ou alors ces 4 semaines avant la reprise vont être pour vous, déjà, du travail pour la saison prochaine ?

Je pars en vacances parce qu'on m'a demandé, on m'a forcé à partir en vacances. Mais je crois vraiment que je vais être assis sur la plage et je vais vite me faire chier (sic) au bout trois jours. Donc çà risque d'être compliqué…. Mais juste parce que je ne sais pas faire autrement en fait, ce n'est pas que je n'ai pas envie de prendre des vacances, que je n'ai pas envie de penser à autre chose. Mais ma vie n'a toujours été que le foot et je me souviens quand on était petit et qu'on partait en vacances en famille, il fallait partir assez tôt pendant les vacances d'été parce que le foot recommençait. Moi, je devais être présent au premier entraînement. Et au fur et à mesure des années, rien n'a changé. Alors oui, je vais partir et je vais essayer de déconnecter. Mais je sais très bien que je vais déjà être en train de penser aux premières séances d'entraînement, à comment on va constituer le groupe, quel état d'esprit on va essayer d'amener parce que je suis déjà occupé avec ça ce matin, et ça me trotte déjà en tête. Je dois aussi parvenir à comprendre pourquoi on a perdu les matches que l’on a perdu. Ça me démange et ça va me démanger toute ma vie je pense. Des fois à perte parce qu'il y a des fois où je me tue ma propre santé à le faire, mais je ne sais pas faire autrement. Donc non, des vacances pour un entraîneur, ça n'existe pas vraiment.