INTERVIEW | Yunis Abdelhamid : « Il faut respecter l’équipe du Maroc dans cette Coupe du Monde »

Est-ce que ce parcours de l’équipe du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde, vous a surpris ?

Non, parce que ce que l’on voit sur le terrain est maitrisé, même si les matches sont difficiles et que l’équipe court beaucoup sur le terrain. J’ai vu le premier match contre la Croatie, je me suis dit que c’était bien ce qu’ils avaient fait mais qu’il fallait maintenant voir contre la Belgique. Contre la Belgique, ils ont confirmé, puis ensuite match après match. Donc ce n’est plus une surprise, ce n’est pas un exploit, il faut respecter ce qu’ils font même si on ne les attendait pas à ce niveau de la compétition, c’est certain mais à partir du moment où ce que l’on voit sur le terrain est maitrisé, tout cela est mérité. Maintenant, on est content et on a envie que l’équipe aille le plus loin possible.

A titre personnel, comment avez-vécu ces performances et l’évolution du Maroc dans la compétition ?

Je suis très heureux de les voir à ce niveau-là car depuis des années on a souvent eu une belle équipe et souvent eu des ambitions mais jamais des résultats à la hauteur de nos attentes, de l’attente de la Fédération et du peuple marocain. Tout le monde a été patient et là il y a la récompense du travail effectué donc je suis très heureux de voir les copains sur le terrain prendre du plaisir, s’éclater, nous donner du plaisir à nous, le peuple marocain et au peuple africain. Pour moi, c’est une grande joie et une grande fierté.

Cette sélection marocaine, vous l’avez fréquentée il n’y a pas si longtemps. Quels contacts avait vous gardé avec des joueurs ou d’autres personnes ?

Je suis toujours en contact avec Nayef Aguerd, avec Sofiane Boufal et d’autres mais aussi avec des membres du personnel qui entourent la Fédération et on voit leur travail au quotidien. Voir leurs joies après les matches cela fait plaisir, surtout pour eux car je les ai vu pleurer après des éliminations, être triste après de mauvais résultats lors de matches amicaux. Et là, quand je les vois heureux comme çà partager ces moments là, cela fait plaisir.

Parlons de cette demi-finale entre le Maroc et la France. Comment voyez-vous les choses ?

Je pense que cela va être un match difficile pour les deux équipes. Tout le monde connaît la France, c’est le champion du Monde en titre. Pour moi c’est énorme ce que la France est en train de faire aussi car arriver en demi-finale pour un champion du Monde, n’oublions pas que sur les dernières éditions, les champions du Monde passaient rarement la phase de poules. Être près de la gagner une deuxième fois, c’est énorme. Bien sûr, Ils ont l’équipe pour, mais on n’est jamais champion sur le papier, il faut le démontrer sur le terrain et c’est ce que font actuellement les Français. Quant au Maroc, personne ne nous attendait ici. On est solide, c’est cohérent donc je pense que l’on doit respecter l’équipe du Maroc aujourd’hui. Cela va être un match difficile. Le staff marocain va bien préparer le match comme il a bien préparé les précédents. Ils vont avoir un plan précis et j’espère qu’ils vont réussir à l’accomplir pour nous envoyer en finale.

Ce match est aussi un match plein de symboles entre le peuple français et le peuple marocain. Il y a une saveur particulière, au-delà du football…

C’est le match que l'on a toujours rêvé de jouer en tant qu’International marocain né en France. La France, c’est le pays où la majorité d’entre-nous avons grandi, c’est symbolique d’affronter la France pour beaucoup de joueurs et pour beaucoup de Marocains. C’est un match important, ce sera bouillant en France je pense, mais il faut avant tout que ce soit une belle fête, c’est une demi-finale de Coupe du Monde, c’est une fois tous les 4 ans, d’un côté comme de l’autre, il faut vivre ce match-là dans l’amitié, dans la fraternité. La Coupe du Monde, ça rassemble : tous les Français ensemble, tous les Marocains ensemble. Regardons ce match ensemble et que le meilleur gagne.

Personnellement, vous allez regarder ce match en famille ? avec des amis ?

On va le regarder avec des amis marocains, des amis français et on sera ensemble. J’espère bien sûr que le Maroc sera meilleur mais on va profiter, car ce sont des moments rares, des bons moments à vivre et il faut en garder les meilleurs souvenirs.