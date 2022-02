"Intolérable" : Didier Deschamps condamne sévèrement les violences de Kurt Zouma sur son chat

La polémique autour de la vidéo montrant le footballeur français Kurt Zouma en train de frapper son chat prend de l'ampleur. Adidas a rompu son contrat avec lui et le sélectionneur de l'équipe de France condamne sévèrement son geste, le jugeant "inadmissible et intolérable".

Le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps a jugé ce mercredi "inadmissible et intolérable" l'attitude de Kurt Zouma. Une vidéo le montrant en train de frapper son chat fait scandale depuis quelques jours. "C'est d'une cruauté sans nom bien évidemment. Je suis sûr qu'il en a pris conscience mais ces images sont choquantes et insupportables", a déclaré Deschamps, qui s'exprimait sur France 3 à la suite du match de Coupe de France Nice-Marseille ce mercredi soir.

L'avenir du défenseur des Bleus compromis en Equipe de France

Le sélectionneur n'a pas dit s'il continuerait ou pas à faire appel au défenseur de West Ham pour les prochains matches des Bleus : "Je ne suis pas procureur. Je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste".

à lire aussi VIDÉO - L'ancien footballeur stéphanois Kurt Zouma filmé en train de frapper son chat

Deschamps avait cessé un certain temps de retenir Karim Benzema en raison de l'implication de l'attaquant dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, avant de le rappeler. La France jouera son prochain match, une rencontre amicale, le 25 mars à Marseille contre la Côte d'Ivoire.

La polémique prend de l'ampleur en Angleterre

La polémique a pris de l'ampleur mercredi également en Angleterre : près de 200.000 personnes ont réclamé des poursuites, les chats de Zouma lui ont été retirés et Adidas a rompu son contrat avec lui. Et son club de West Ham lui a infligé "la plus lourde amende". Une telle sanction correspond généralement à un retrait de deux semaines de salaire, soit environ 300.000 euros dans son cas.