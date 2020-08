Intrusion des Ultramarines au Haillan : "les combats ne doivent pas être stériles" répond le PDG des Girondins

Ce mardi matin, le calme qui règne au Château du Haillan, en l'absence des Girondins de Bordeaux, en stage à Saint-Paul-lès-Dax, a été troublé : quelques dizaines de représentants des Ultramarines ont fait irruption sur la propriété pour réclamer, à nouveau et dans le calme, le départ du PDG de l'équipe de football bordelaise, Frédéric Longuépée. "Tant que ça reste bon enfant, ce n'est pas un problème", réagit le principal intéressé.

Il ne faut pas que l'intrusion dans des locaux loués par le club devienne une habitude - Frédéric Longuépée, PDG des Girondins de Bordeaux

"J'ai cru comprendre qu'ils étaient venus pique-niquer sur la pelouse du site du Haillan, donc on va parler d'une occupation d'été", poursuit Frédéric Longuépée. Le bras de fer entre le groupe de supporters des Girondins de Bordeaux et la direction du club se poursuit donc, malgré l'arrivée ce lundi d'un nouveau duo, Jean-Louis Gasset comme entraîneur, Alain Roche comme directeur sportif, en remplacement, respectivement, de Paulo Sousa et Eduardo Macia.

De notre côté, nous continuons à proposer un dialogue - Frédéric Longuépée

"Je le rappelle, ajoute le président girondin, nous venons de retenir un entraîneur qui a apporté le dernier titre à ce club, un directeur sportif qui a été formé ici. La structure sportive du centre de formation est composée d'anciens joueurs qui perpétuent le patrimoine, la culture, l'histoire de ce club, parfaitement en ligne avec notre volonté de ré-ancrer le club dans sa région, donc tout cela se fera dans l'esprit girondin".

"À un moment, il faut que les combats ne soient pas stériles et qu'ils soient constructifs", conclut-il.