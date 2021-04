Invaincus depuis près de deux mois, les footballeurs du FC Annecy s'offrent le leader de National

Même si la prudence est de mise, les footballeurs du FC Annecy sont en train de réussir doucement mais surement leur opération maintien en National. Et pour atteindre cet objectif, il valait mieux gagner ce vendredi soir à Bastia, le leader et officiellement promu en Ligue 2. C'est chose faite ! Victoire 1-0 grâce à un but à la 87ème minute.

Longtemps dernier du championnat, les Haut-Savoyards sont désormais 14ème, provisoirement, et sont donc hors de la zone de relégation. Il reste deux matchs aux rouges et blancs pour se maintenir. Le prochain match, le 10 mai, peut être décisif contre Boulogne, un concurrent direct au maintien. Pour la dernière rencontre de la saison, Annecy se déplacera sur le terrain du Mans.