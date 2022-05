INVITÉ - Après la relégation de l'ASSE en Ligue 2, la direction des Verts s'exprime pour la première fois

Depuis 48 heures que la terrible nouvelle de la relégation des Verts en Ligue 2 est tombée pour les supporters, personne, au club, ne s'est exprimé. Ni direction, ni staff, ni joueurs. Deux jours de silence. Un silence qui sera rompu ce mercredi, en direct sur les antennes de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Jean-François Soucasse, le président exécutif des Verts, sera notre invité exceptionnel. De 7h35 à 7h55, pendant vingt minutes, il répondra à nos questions. Sur la relégation d'abord et les matchs de barrage aller et retour, avec cette séance de tirs au but insoutenable lors du match retour. Sur les incidents qui ont émaillé, dimanche soir, la fin du match de barrage perdu contre Auxerre. Le club a d'ailleurs annoncé, ce mardi, qu'il avait déposé plainte pour "violences aggravées, destructions et dégradations". Sur la suite et l'avenir de l'ASSE, enfin. La relégation de l'ASSE pose, en effet, beaucoup de questions et soulève de nombreuses inquiétudes sur l'avenir du club.

EN DIRECT - Suivez l'interview de Jean-François Soucasse en direct