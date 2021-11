INVITÉ - Avenir du club ? De Claude Puel ? Ce qu'en dit Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE

INVITÉ EXCEPTIONNEL - Quel futur et quelle confiance pour Claude Puel ? Où en est l'offre de reprise de l'AS Saint-Étienne ? Comment s'annonce le mercato d'hiver ? Le président exécutif de l'ASSE était notre invité exceptionnel ce mercredi et il a répondu à (presque) toutes nos questions.

Il se fait rare dans les médias, mais il a accepté d'être notre invité exceptionnel ce mercredi. Le président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la parole au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire, trois jours après la première victoire des Verts en Ligue 1 cette saison. Un succès qui n'efface pas les nombreuses tensions qui font le quotidien du club depuis plusieurs semaines. Jean-François Soucasse est donc venu prendre ses responsabilités et affirmer que si le navire ASSE tangue bel et bien, il tient toujours la barre. Il a répondu à toutes nos questions et aux vôtres aussi. Voici ce qu'il faut en retenir.

Claude Puel garde-t-il la confiance des dirigeants ?

France Bleu Saint-Étienne Loire : Les Verts ont enfin décroché leur première victoire de la saison contre Clermont ce week-end. Est-ce que Claude Puel a sauvé sa tête avec cette victoire ?

Jean-François Soucasse : "Je ne me pose pas la question comme ça. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de savoir si le staff, si les joueurs, poursuivent un projet commun qui est clairement identifié : c'est d'assurer le maintien en Ligue 1 de l'ASSE. Aujourd'hui, Claude, comme ses adjoints, comme les joueurs, est parfaitement mobilisé".

Sa position en tant que manager n'est pas remise en cause à chaque match, selon les mauvais ou les bons résultats du club ?

Jean-François Soucasse : "J'ai beaucoup trop d'expérience dans le football pour prendre des décisions définitives. Ceux qui se hasardent à les prendre sont souvent démentis dans les faits. Pour ma part, j'essaie de garder la tête froide dans une situation qui le nécessite. Claude est un éducateur, manager général du club, qui est expérimenté ! Il a déjà connu des situations difficiles et sauf erreur de ma part, il n'a jamais connu de relégation. Il n'est pas étonné d'être la cible des critiques. Pas plus lui que les joueurs, pas plus que les dirigeants dont je fais partie. Nous sommes ensemble sur le même bateau, on doit laisser le club en première division à la fin de saison. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui nous motive, du premier au dernier".

Certains veulent que Claude Puel s'en aille, vous leur répondez quoi ?

Jean-François Soucasse : "Je leur répond que comme dans tout club sportif, la grille d'évaluation, c'est les résultats. Seuls les résultats sportifs comptent. Je ne suis pas en train de nier l'évidence, je crois à ce que je vois : tout le monde est motivé autour d'une cause commune.

S'agissant des supporters, on ne peut pas se féliciter d'avoir le meilleur public de France (c'est une réalité, je confirme) et s'étonner quand ce public s'exprime, fait part de son mécontentement, de son inquiétude et s'exprime. On peut se mettre dans une tour d'ivoire et considérer qu'on a tout compris, mais moi, je prends ma part dans ses responsabilités. Je ne suis pas là pour le fuir mais pour les assumer. D'autres doivent le faire ! Les résultats sportifs sont le seul juge de paix. Nous avons à cœur, tous, de rétablir la situation. Cette première victoire, je fais le vœu que ce soit une première étape dans notre rétablissement".

Où en est le projet de reprise du club ?

La dead-line était lundi soir pour le dépôt des dossiers de reprise du club. Y a-t-il des offres concrètes sur la table ? Si oui, combien et de la part de qui ?

Jean-François Soucasse : "Sur la vente on va refaire un peu de pédagogie, c'est aussi pour cela que je suis là ce matin. Je suis arrivé au club il y a neuf mois, la vente n'était pas à l'ordre du jour. Les actionnaires m'ont fait part de leur volonté de mener à bien cette vente.

Nous avons convenu ensemble : de un, que cette position soit assumée d'abord. Je ne me voyais pas croiser 300 salariés, les yeux dans les yeux, sans qu'ils sachent qu'un process de vente était en marche. Deux, je voulais que ce process de vente soit professionnel. C'est pour ça qu'il y a eu un appel d'offre, que KPMG a décidé. Troisième chose et comprenez-le bien, j'ai voulu que cette vente vienne le moins possible perturber notre quotidien, parce que c'est vital !

Malheureusement, par le fait des médias, des fake news, des rumeurs, elle vient nous percuter, je n'y peux rien. Je suis plus à l'aise avec un process de vente assumé et professionnel qu'avec un process de vente que certains clubs sont en ce moment en train de mener sous le manteau et sans l'assumer".

Pourtant, cette vente intervient dans la vie du club ?

Jean-François Soucasse : "C'est comme ça, je ne peux rien y faire ! C'est parfois frustrant de voir des échos, des élucubrations sur des hypothèses, un en particulier, quand vous savez déjà qu'elle n'a aucun sens, qu'elle n'est pas fondée et qu'elle est totalement factice ! S'agissant de la vente, est-ce qu'il y a eu des offres ? Oui. Combien ? Je ne vous dirai pas parce que je suis tenu à la confidentialité. Le profil des candidats retenu ? Même réponse. Ma position est très simple. C'est un sujet d'actionnaires, de succession du club. Je ne sais pas travailler sur des hypothèses.

Olivier Markarian, l'investisseur local, est une piste crédible ? Il y aussi la piste de Jean-Michel Roussier, ex-président de l'OM et Mathieu Bodmer, milieu de terrain des Verts ?

Jean-François Soucasse : "Je lis comme vous la presse. L'avantage sur vous c'est que je connais la réalité des dossiers puisque je passe des heures sur ce sujet-là. La réalité c'est quoi ? Y a-t-il un repreneur validé par KPMG, l'actionnaire ? Il n'y en a pas".

Parce que la date limite a été fixée au 23 novembre ?

Jean-François Soucasse : "Oui la date a été annoncée pour faire un peu de pédagogie. À ce moment là, des offres seront proposées. Si elles sont acceptées par les actionnaires, nous accueillerons dans les meilleures conditions le futur repreneur et son projet. Et j'assumerai cette transition avec toute la loyauté qui a été la mienne, y compris dans les expériences passées. Mais moi je travaille sur une autre hypothèse, la seule qui est valable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de repreneur déclaré".

Une offre, en tous cas, ne se fera pas, celle du prince cambodgien Norodom Ravichak. Il a présenté un faux document de garantie bancaire de 100 millions d'euros ?

Jean-François Soucasse : "Je me tiens à l'écart de ces problématiques de vente, mais je confirme la véracité du communiqué qui a été fait par les actionnaires.

Par contre on ne peut pas espérer une offre d'ici la fin de l'année comme le souhaitait Roland Romeyer ?

Jean-François Soucasse : "Roland Romeyer, comme Bernard Caïazzo souhaitent une issue pour permettre au club de repartir sur des ambitions saines. Aujourd'hui, si la date du 23 novembre a été définie par KPMG, c'est qu'elle permet encore d'espérer une vente avant le mercato de janvier".

Quelles perspectives pour le mercato cet hiver ?

Si la vente ne se fait pas avant le 31 décembre, est-ce que, avec les actuels actionnaires, il serait possible de renforcer l'équipe au mercato d'hiver qui permette une deuxième partie de saison plus sereine ?

Jean-François Soucasse : "Notre équipe actuelle montre du caractère, des ressources, elle montre aussi des fragilités. Bien évidemment, le club souhaite être actif dans ce mercato. Des profils ont été identifiés, des contacts ont été pris et on a évidemment à cœur de pouvoir amener plus de confort et plus de solutions à cette équipe pour atteindre notre objectif, qui est le maintien.

La question de la santé financière du club se pose. Quand vous êtes arrivés, vous disiez que le club avait 30 millions d'euros de dettes, est-ce que ça va mieux aujourd'hui ?

Jean-François Soucasse : "Ce n'est pas vraiment 30 millions d'euros de dettes. Ce que j'ai dû dire à l'époque, c'est que sur la saison dernière, eu égard à la Covid et au fiasco de Média Pro, le club avait perdu plus d'une trentaine de millions de chiffre d'affaire, ce ne sont pas des pertes.

Est-ce que ça va mieux ? Oui ! Mais, là encore, il faut faire un peu de pédagogie. Quand j'arrive, il y a neuf mois, le club est sportivement un peu en difficulté et, économiquement, il doit faire fasse à des enjeux importants. Depuis, on a baissé les salaires des joueurs avec leur accord, le mien y compris. On a renégocié les contrats, baissé les charges, on s'est rendus éligibles à des aides, on a amélioré notre situation sportive en devenant 11e. On a clôturé la saison dernière à l'équilibre, c'est la onzième consécutive !

Cette saison, on oublie. C'est un nouvel exercice, un nouvel enjeu, une nouvelle montagne à gravir. On travaille et on continue à essayer de trouver des solutions. Je n'ai jamais menti depuis mon arrivée et je le réaffirme aujourd'hui : l'ASSE souffre d'un déficit d'exploitation chronique, très significatif. Nous œuvrons à une transformation du club à plein de niveaux, c'est la partie immergée de l'iceberg qui n'intéresse personne ! Mais diriger un club de foot, c'est penser au match du week-end et penser à poser les bases du développement du club."