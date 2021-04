INVITÉ FRANCE BLEU AUXERRE - Guy Roux dévoile son nouveau livre qui sortira le 19 mai

Guy Roux va sortir un nouveau livre le 19 mai prochain aux éditions Talent Sport. Si le titre n'est pas encore défini, l'ouvrage mêlera anecdotes pour certaines inédites, témoignages de personnalités du foot et d'ailleurs, et d'autres surprises...

C'est France Bleu Auxerre que Guy Roux a choisi pour dévoiler la sortie de son nouveau livre. Invité exceptionnel de la matinale auxerroise en direct ce vendredi à 7h45, l'emblématique coach est édité chez Talent Sport. Son ouvrage sortira le 19 mai prochain.

On ne connaît pas encore son titre, mais le recueil de plus 300 pages préfacé par Djibril Cissé mêle récit à la première personne, interviews de personnalités du foot sauce bourguignonne (Enzo Scifo, Sabri Lamouchi) et d'ailleurs (le vigneron chablisien Jean-Marc Brocard, le sénateur de la Côte-d'Or François Patriat, le journaliste Hervé Mathoux), quiz et compilations des plus célèbres citations du légendaire entraîneur. Surtout, il recèle d'anecdotes. Dont certaines peu voire pas connues du grand public sur la vie de l'Icaunais champion de D1 en 1996 sur le banc du club auxerrois, également quadruple vainqueur de la Coupe de France.

C'est un livre qui doit distraire les gens - Guy Roux

Un bouquin écrit en collaboration avec Alexandre Alain, journaliste fan de l'AJA, déjà auteur dans la même maison d'édition d'une biographie consacrée à Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand du club anglais de Liverpool. Dedans, Guy Roux se livre sur le football et l'AJA, bien sûr. Sur son autre sport passion, le cyclisme. Mais pas que. La politique. Le Chablis. L'impact du foot et de sa carrière sur sa vie personnelle et familiale. Le temps qui passe et les amis qui s'en vont, comme Jean-Claude Hamel, son président de toujours, et Gérard Houllier, son "demi-frère", à qui il rend hommage.

À 82 ans, en pleine forme et vacciné contre le Covid-19, Guy Roux joue encore bien le maintien. Et il s'est fait un petit plaisir avec ce nouvel ouvrage basé sur "des faits certifiés, qui ont existé", et qui doit servir "à distraire les gens" confie-t-il. Des histoires qui ont obligé l'ancien gamin d'Appoigny à réaliser un sacré "travail de mémoire" avec "pas beaucoup de redites" quand il repense aux autres ouvrages qu'il a pu écrire par le passé.

"C'est un livre qui doit distraire les gens" : Guy Roux dévoile à France Bleu Auxerre la sortie de son nouveau livre / Interview : Nicolas Fillon Copier

Un rêve de gosse - Alexandre Alain

Rapidement convaincu par la proposition d'Alexandre Alain de revisiter sa vie à travers le maximum d'anecdotes inédites, Guy Roux s'est vite mis au travail... par FaceTime, crise sanitaire oblige ! "Un rêve de gosse, un plaisir énorme" dixit le jeune journaliste trentenaire icaunais, fan du club à la croix de Malte et dont le premier match de foot aura été un quart de finale de Ligue des Champions AJA-Borussia Dortmund en 1997. Pour lui, ce nouvel ouvrage est plus qu'une mise à jour par rapport aux précédents écrits consacrés au coach ajaïste.

"On picore, ça fourmille d'anecdotes" : Alexandre Alain, journaliste qui a collaboré avec Guy Roux pour son nouveau livre / Interview : Nicolas Fillon Copier

Les bonnes feuilles du recueil, et donc les fameuses anecdotes inédites, n'ont pas encore été dévoilées. C'est qu'il y a du suspense à ménager. Mais on retrouvera évidemment certaines histoires qui ont fait la légende de Guy Roux. Les relevés des compteurs kilométriques des voitures de ses joueurs pour les surveiller, les indics aux péages de l'A6 pour savoir qui avait fait la fiesta dans les boîtes de nuit parisiennes, le rocher de granit aux vertus électromagnétiques lors des mises au vert dans le Morvan, la demi-finale de Coupe de France OM-AJA de 1996 avec Gérard Depardieu sur le banc icaunais...

Guy Roux a écrit son nouveau livre en collaboration avec Alexandre Alain, journaliste et fan de l'AJA. Un récit à la première personne, dont l'écriture a démarré l'an passé, au début du premier confinement. © Radio France - Nicolas Fillon

La rivalité qui opposait son club de l'AJA à l'OM dans les années 90, il en est d'ailleurs pas mal question dans le livre. Notamment les intimidations avant et pendant les matches au Vélodrome de Marseille. Cela pouvait parfois aller très loin, comme le raconte Guy Roux.

"Je recevais des cercueils par la Poste avant les matches à l'OM" : Guy Roux dévoile à France Bleu Auxerre la sortie de son nouveau livre / Interview : Nicolas Fillon Copier

Pour Alexandre Alain, les témoignages présents dans le livre des gens qui ont côtoyé Guy Roux à un moment ou à un autre de sa carrière parlent parfois tout autant que l'égérie de Cristalline. Il y a celui d'Hervé Mathoux, figure du Canal Football Club de Canal + et grand ami aujourd'hui, mais blacklisté par Guy Roux lorsqu'il était jeune journaliste à Téléfoot après un reportage sur le défenseur auxerrois William Prunier qui n'avait pas plu au coach au bonnet. Autre anecdote, qui nous vient de l'ex-milieu de terrain de l'AJA, Sabri Lamouchi.

"Les témoignages de ceux qui l'ont connu font prendre la mesure du personnage" : Alexandre Alain, journaliste qui a collaboré avec Guy Roux pour son nouveau livre / Interview : Nicolas Fillon Copier

Vous pouvez déjà précommander dans votre librairie physique ou sur le web le nouveau livre de Guy Roux, qui sort le 19 mai prochain, aux éditions Talent Sport.