INVITÉ SPÉCIAL - Christophe Pélissier, le coach de l'AJA, répond à vos questions en direct

Christophe Pélissier, l’entraîneur de l’AJ Auxerre, est notre invité exceptionnel ce lundi soir, entre 18h et 19h, en direct du stade Abbé Deschamps. En attentant de lui poser vos questions en direct, si l'on devait faire son portrait, on pourrait dire de lui qu’il est... rond et carré.

Christophe Pélissier, le coach de l'AJA, est notre invité spécial, ce lundi, sur France bleu Auxerre. © Maxppp - NICOLAS CREACH Rond comme ce ballon de foot qu'il apprend à capter des cinq ans, comme tout le monde dans sa famille. Rond aussi avec cette voix chantante du sud, rond dans ses relations avec ses joueurs, des hommes avant tout. Alors, oui, l'entraîneur de l'AJA est rond, mais il est carré aussi. Carrés comme les poteaux de Glasgow, où il assiste en 1976 à la finale de la coupe d'Europe des clubs champions, le légendaire Saint-Étienne / Bayern de Munich. Carré ensuite dans ses principes de coach : "respect, rigueur, ambition et plaisir" sont ses devises. Monsieur Pélissier, c'est donc une main de fer dans un gant de velours. Une méthode qui fonctionne tellement bien que certains le surnomment "Le magicien". Il faut dire qu'il a plusieurs montées à son actif, des maintiens également. Le point commun dans tout cela : le collectif, l'envie de jouer de l'avant, de presser l'adversaire. Ses outils préférés : la confiance et donc un gros travail sur le mental. Il lui en faudra -comme à ses joueurs- pour atteindre l'objectif maintien pour l'AJ Auxerre, mais Christophe Pélissier, jusqu'à maintenant, a toujours rempli ses objectifs.