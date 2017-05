Italie-Uruguay : des stars du foot à l'Allianz Riviera

Le mercredi 7 juin prochain (20h45), l'Italie affrontera l'Uruguay à l'Allianz Riviera de Nice. Un match amical entre deux grandes nations du football qui sont en pleine préparation à la coupe du monde 2018 en Russie. Le Niçois Mario Balotelli pourrait retrouver son jardin avec la Squadra Azzura.

La saison de football n'est pas encore terminée à l'Allianz Riviera. Si les footballeurs de l'OGC Nice ont joué leur dernier match en Ligue 1 contre Angers au début du mois, ils n'ont pas pour autant mis le point final à la saison du stade niçois. En effet, deux rencontres de prestige vont se jouer à Nice : Italie-Uruguay le 7 juin prochain (20h45) et France-Italie des Légendes le 17 juin (20h45).

La Squadra Azzura de Gianliugi Buffon va recevoir à Nice la Celeste d'Edinson Cavani. Un match amical en pleine préparation de la coupe du monde qui se disputera en Russie à l'été 2018. La sélection italienne tente de se qualifier pour le Mondial. Elle est à la lutte avec l'Espagne. Les deux équipes sont en tête de leur poule. Et avant de s'affronter en septembre prochain, l'Italie jouera contre le Liechtenstein le 11 juin prochain après une répétition générale contre l'Uruguay.

La Squadra Azzura au Ray en 2008

Ce n'est pas la première fois que la sélection italienne dispute une rencontre internationale à Nice. L'Italie a déjà affronté l'Autriche en 2008 (2-2) au Stade du Ray. Les Italiens ont aussi affronter le Cameroun en 2010 au Stade Louis II à Monaco. La Squadra Azzura a une tradition de jouer à l'étranger, en Europe (Angleterre, Belgique, Suisse également). Cette fois l'équipe entraînée par Giampiero Ventura découvrira l'Allianz Riviera : "un bijou" selon le sélectionneur italien.

Mario Balotelli n'a plus porté le maillot de l'équipe d'Italie depuis la coupe du monde 2014. © Maxppp - .

Mario Balotelli sur la pelouse de l'Allianz ?

Si on sait déjà qu'Edinson Cavani et Luis Suarez seront là avec l'Uruguay, on ne connaît pas encore les joueurs qui porteront le maillot de l'Italie. Ventura annoncera sa sélection le 31 mai prochain. Et les supporters du Gym scruteront la liste en espérant y voir Mario Balotelli. L'attaquant de l'OGC Nice, qui vient d'achever sa meilleure saison individuelle en club (15 buts), n'a plus porté la tunique de la Squadra Azzura depuis juin 2014. Le sélectionneur italien a notamment supervisé le meilleur buteur niçois lors de la victoire des siens contre Paris.