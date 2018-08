Saint-Étienne, France

Samedi 11 août 2018, c’est la reprise du championnat de Ligue 1 pour les Verts. Une saison qui commence pour l’ASSE dans le chaudron face à Guingamp.

Pour vous faire patienter, France Bleu Saint-Étienne Loire est allé chercher les ambassadeurs de l'ASSE. Le club a sélectionné des supporters pour une campagne sur les abonnements lancée fin mai Raphaël Barjon a 43 ans et il soutient les Verts depuis 31 ans précisément. Quand son téléphone a sonné il a été très surpris : "juste le fait de représenter mon club : c’est LE cadeau". Pour la petite histoire, Raphaël peut remercier sa femme : "elle m’a dit qu’est-ce que tu risques. Alors on a fait des vidéos, des photos. Et ensuite se retrouver sur des affiches : c’est une très belle expérience."

Sur les affiches, le slogan qui l'accompagne c'est "je suis gaga" et le Stéphanois assume. "Gaga par rapport à mes origines, ce que représente Saint-Étienne pour moi." Car dans la famille de Raphaël, impossible d'y couper, tout le monde est abonné. "Mes grands-parents amenait déjà ma mère. Mon père a 71 ans cette année, il est toujours abonné en Kop nord comme moi. Mes deux garçons, 16 et 13 ans, sont également abonnés Kop nord."

Une histoire qui ne s'écrit plus au passé, oubliez les poteaux carrés, cette année Raphaël l'annonce on va gagner "une coupe de France si possible, une coupe de la ligue on s’en contentera… Et si on pouvait accrocher un tour préliminaire de coupe de la Ligue, se serait super".