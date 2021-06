"J’adore les ultras. Ils sont fous et je les adore", confie Nadia Nadim, numéro 10 des Féminines du PSG

Nadia Nadim est une femme hors du commun. Fille d'un général de l'armée afghane, elle a dû fuir son pays de naissance avec ses quatre sœurs et sa mère après l'assassinat de son père par les Talibans. Et c'est au Danemark, dans un camp de réfugiés, qu'elle a découvert le football. Son "amour pur".

Aujourd'hui, Nadia Nadim est l'une des figures les plus célèbres du football féminin. Internationale danoise, elle porte le numéro 10 au PSG depuis l'été 2019. Mais elle est aussi étudiante en médecine et Championne de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. Son parcours extraordinaire, elle le raconte dans Mon Histoire, une autobiographie passionnante publiée aux Editions Marabout. Et à la veille d'un match qui pourrait couronner les Parisiennes pour la première fois de leur histoire en championnat, elle s'est confiée au micro de Pia Clemens. Un match pas comme les autres pour Nadia, puisqu'il sera aussi... son dernier avec le Paris Saint-Germain.

Sur la phrase que lui a glissée une Lyonnaise après un match dont les Parisiennes étaient sorties humiliées : "Bienvenue à Lyon, ma chérie".

Ahlala… Oui, je sais, c’était Amandine [Henry, milieu de terrain de l’Olympique lyonnais], après un match difficile qu’on avait perdu. Un an et demie après, on est ici et vendredi, on a la chance de gagner le championnat pour la première fois, contre Dijon. C’est incroyable. Franchement, j’ai hâte. Et je sais que tout le monde, toutes les filles, nous sommes prêtes. A 100%.

Sur la motivation que représentait pour elle la rivalité entre le PSG et l'OL, au moment de sa signature.

Moi, j’adore quand les choses sont un peu difficiles. Car après, je sais quel sentiment vous avez quand vous gagnez. C’est incroyable. Donc… je sais que les Lyonnaises sont fortes, et qu’elles ont gagné les quatorze derniers championnats. Et quand j’ai signé avec le PSG, mon but était de gagner. Maintenant, on est ici. Le championnat se rapproche. Je dis souvent qu’il faut rêver grand. C’était un grand rêve, mais on est très, très proches de le réaliser.

Sur son lien particulier avec Paris

J’ai beaucoup voyagé mais à Paris, dès le premier jour, je me suis sentie chez moi. Normalement, je dis que les endroits où je me sens tranquille, ou à la maison, c’est quand ma mère est là. Avec ma famille. Mais ici, quand je suis arrivée, j’ai eu le même sentiment. Parce que les personnes, les Parisiens, le staff, le PSG en tant que club… ils étaient hyper ouverts. Ils m’ont donné de l’amour, du cœur. Et pour moi, c’était incroyable et… Oui, le premier jour, mon sentiment était que j’étais à la maison. Ma deuxième maison. Et je veux dire merci pour ça. Parce que c’était difficile pour moi d’avoir ce sentiment dans les autres pays. Mais je crois aussi que c’est parce que Paris est une ville multiculturelle, et j’adore ça.

Sur ses adieux au Paris Saint-Germain

Pour moi, oui… Je crois que c’est aussi mon dernier match [avec le PSG]. Mon but était de gagner le championnat, et c’est comme un petit « fairy tale ». Un conte de fée. Et un peu comme Jules César aussi, quand il dit « Veni, vidi, vici » [« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu »]. J’adore cette citation parce que c’est un peu ma mentalité. Quand je commence un nouveau challenge, ma mentalité est celle-là : « Veni, vidi, vici ». « I came, i saw, i conquered ». C’est comme ça. Et vendredi, quand on gagnera, ce sera avec cette mentalité.

Sur le fait qu’elle ait réussi à transmettre sa rage de vaincre aux Françaises

C’est une chose d’avoir du talent. De jouer de grands matchs. Mais à la fin, pour moi, c’est la passion, le cœur et la mentalité qui décident qui gagnera. Si vous regardez un match entre deux équipes de très haut niveau, le talent est équivalent. C’est juste l’équipe qui veut le plus gagner qui gagnera.

Tous les Français ne sont pas comme ça mais parfois, la mentalité des Français est un peu tranquille, dans le « laisser-faire ». Et ça, je ne comprends pas. Quand je joue, je joue à 100%. Quand je m’entraîne, je le fais à 100% aussi. Et j’ai vu ce changement dans mon équipe. Les filles ont changé. Les entraînements sont devenus plus durs que les matchs. Et c’est comme ça que vous gagnez le titre.

Sur le soutien du Collectif Ultras Paris

Honnêtement, j’adore les ultras. Ils sont fous et je les adore. La passion qu’ils montrent, c’est incroyable. On dit toujours que Paris est magique, mais pour moi ce sont les ultras qui sont magiques. Merci pour tout le soutien qu’ils nous ont tout le temps montré. Merci. Merci. Grand merci.