"J'ai appelé Marcelo pour lui annoncer que je signais au Losc" (Passi)

Franck Passi est un proche de Marcelo Bielsa mais il ne vient pas au Losc pour lui préparer le terrain. En tout cas pas officiellement. L'ancien adjoint d'El Loco à l'OM est en mission. Il a treize matchs pour maintenir le club en Ligue 1. La suite, on verra plus tard.

Entouré du directeur général Marc Ingla et du directeur sportif Luis Campos, Franck Passi a d'abord évoqué, ce mercredi, lors de sa conférence de presse de présentation, les premiers contacts noués dimanche dernier avec la direction. "Je pouvais soit rester dans mon sofa à Marseille soit me remettre au travail. Je préfère me lever le matin et faire mon métier."

"Bielsa n'interviendra pas dans mon travail jusqu'à la fin de la saison" Passi

Très vite, un nom s'est invité dans le jeu de questions-réponses. "Marcelo Bielsa est une option pour la saison prochaine, on l'a toujours dit," rappelle Marc Ingla. "Mais pour l'instant on est concentré pour aider Franck et l'équipe à retrouver le chemin de la victoire". Ce n'est donc pas le moment de confirmer les rumeurs qui veulent que Franck Passy soit là pour préparer le terrain à Marcelo Bielsa. "Tout le monde connait la relation que j'ai avec Marcelo. Quand j'ai été contacté dimanche dernier par les dirigeants, j'ai appelé Marcelo pour lui annoncer que j'allais signer au Losc, parce que je voulais être honnête avec lui. Mais il n'interviendra pas dans mon travail sur les quatre mois qui arrive".

Patrick Collot reste au Losc

Après une troisième défaite d'affilée en Ligue 1 contre Angers samedi dernier, la direction a pris la décision d'écarter Patrick Collot, qui va rester au club dans un rôle qui reste à définir. Alors pourquoi Franck Passi, qui n'a que peu d'expérience comme n°1 ? "Il connait la pression, il connait la Ligue 1, et surtout, je l'avais croisé la saison dernière quand il était à Marseille. On avait beaucoup échangé et j'avais été séduit à l'époque par son discours," raconte Marc Ingla, qui confirme par ailleurs que Passi ne restera n°1 au Losc que jusqu'à la fin de la saison. "Le scénario c'est qu'il y aura un autre entraîneur la saison prochaine". "Je suis en mission," confirme Passi. "J'ai 13 matchs pour laisser le club en Ligue 1." Première étape dès samedi à Caen, un concurrent direct pour le maintien.