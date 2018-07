Paris, France

Après une très longue attente ils ont eus la chance d'apercevoir l’équipe de France, Championne du monde 2018, descendre l'avenue des Champs-Elysées. Les joueurs, vêtus de tshirts blancs ornés de deux étoiles, ont brandis à la foule en liesse la Coupe du Monde, vingt ans après le sacre de la bande à Zidane en 1998.

Fanny une Dijonnaise qui travaille sur les Champs Elysées était aux premières loges pour voir passer le cortège, bien sûr son magasin était fermé ce lundi - Fanny

Fanny, une Dijonnaise de 29 ans qui travaille dans un magasin d'électronique aux Champs-Elysées s'est équipée de deux petits drapeaux bleus, blancs, rouges. Sa boutique fermée, elle était aux premières loges pour voir les joueurs défiler. "J'ai vu brièvement la Coupe du Monde! J'ai aperçu Giroud, Griezmann, Mbappé (...) ils sont vraiment passés très, très vite! On a beaucoup chanté, beaucoup rigolé... C'était un moment de partage qui fait beaucoup de bien".

Une foule monumentale pour apercevoir les Bleus © Maxppp - IAN LANGSDON

Marine, elle a fait le voyage de Mirebeau-sur-Bèze, en compagnie de 5 collègues pompiers de la caserne de Mirebeau. Nos six amis ont décidés de "monter" à Paris à l'issue de la finale. "C'est vraiment la folie ici, il fait encore très, très chaud! On a pu voir les joueurs de très près!" Son chouchou? "Mbappé bien sûr! Mon regard s'est jeté sur lui! Après on a chanté comme dans une grande famille. On était ici pour voir l'équipe de France et c'est un moment très beau à vivre."

Loris a immortalisé les scènes de liesse sur les Champs-Elysées - Loris

Loris, l'un des collègues pompiers de Mirebeau-sur-Bèze, lui, était comme un dingue alors que le cortège des Bleus venait tout juste de passer devant lui. "J'ai des étoiles plein les yeux! J'ai vu Didier Deschamps, Kyllian Mbappé, Griezmann, j'ai pu prendre des photos! En plus on a aperçu la patrouille de France! Vraiment j'ai vécu un moment génial!" Après avoir bu un petit coup en terrasse pour se rafraîchir, à l'issue d'une très longue attente, Loris, Marine et leurs camarades pompiers devaient reprendre la route pour Mirebeau-sur-Bèze. De leur côté les Bleus étaient attendus à l'Élysée avant de finir la soirée au Crillon pour célébrer leur victoire.

Les Champions du Monde sont passés sous le nez des 6 Mirebellois! - Marine

Une superbe ambiance sur les Champs-Elysées ce lundi soir - Marine