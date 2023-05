"J'ai du mal à imaginer le futur sans l'AS Nancy Lorraine" : les supporters angoissés avant le dernier match

Une semaine cauchemardesque : depuis la défaite 2-1 de l'AS Nancy Lorraine contre Le Puy vendredi 19 mai, Dorian Conrath vit dans l'angoisse. Lui qui est supporter du club depuis près de quarante ans, son monde est sur le point de s'effondrer. "J'ai du mal à imaginer le futur sans mon club", résume-t-il.

"C'est beaucoup de souvenirs, de temps passé au stade pour soutenir mon club de cœur, toute ma vie est organisée autour de ça, mes dates de vacances, tout est fait pour louper le moins de match possible". Dorian Conrath en a raté trois, dans sa vie, et il attend le retour du club ce vendredi 26 mai pour savoir s'il pourra faire le déplacement à Bourg-en-Bresse dans la journée, suivre le dernier match du championnat. L'un des matchs les plus importants de l'histoire du club.

La survie ou la disparition pour l'ASNL

"Les enjeux sont énormes, c'est l'avenir de Nancy qui est en jeu", récapitule sur France Bleu Lorraine le supporter nancéien. En cas de défaite, le club descendrait en quatrième division, perdrait son statut professionnel, son centre de formation et risquerait le dépôt de bilan. Face à cette situation, Dorian Conrath éprouve un immense sentiment de gâchis. "Il y a une lassitude qui s'est installée, on est tombé bien bas", ajoute Daniel. Cet auditeur de France Bleu Sud Lorraine et supporter de l'ASNL a confié sa tristesse sur notre antenne.

Tous pointent la responsabilité des nouveaux actionnaires, qui ont racheté officiellement le club à Jacques Rousselot en 2020. "Le capitalisme a tué le football", fulmine Nicolas. Le Nancéien promet de rester fidèle à son club, même s'il venait à descendre. En cas de relégation, ils espèrent le départ des investisseurs pour repartir à zéro "avec des joueurs qui ont l'amour du maillot."