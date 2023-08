"J'ai fait une Coupe du monde" : les confidences de l'arbitre nantaise Élodie Coppola

Quarante-huit heures après la finale de la Coupe du monde féminine de football, Élodie Coppola commence à réaliser. Entre deux avions qui vont l'amener découvrir l'Australie pendant une quinzaine de jours, "autant en profiter", sourit la jeune quadragénaire, l'arbitre assistante de Stéphanie Frappart a accepté, ce lundi, de se poser une demi-heure pour raconter son premier Mondial. "Il n'y a rien de plus beau, assure celle qui a arbitré 4 matches, dans 3 stades différents répartis à Wellington, Hamilton et Melbourne. On touche l'excellence. En plus, on a eu de la chance car c'est le Mondial où il y a eu le plus de spectateurs, où on a vendu le plus de billets." Retour sur un marathon de plus d'un mois.

"J'ai eu du mal à me dire que j'y étais"

La parenthèse Coupe du Monde s'est ouverte il y a six mois pour Élodie Coppola avec la désignation des arbitres pour la compétition. C'était déjà une énorme fierté et la récompense d'un investissement à plein temps pour cette enseignante d'activités physiques adaptées à l'hôpital Saint-Jacques. "Ca représente beaucoup de travail et, à part mes proches, les gens ne s'en rendent pas compte", confie la native de Douarnenez. "C'est énorme en fait, c'est énorme comme performance, poursuit Jérémy, son compagnon. Il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui arrivent au niveau international et qui vont à la Coupe du monde, encore moins."

Grâce à une convention entre son employeur et la Fédération française de football, celle qui a officié sur 32 rencontres, la saison passée, a pu s'envoler en Océanie. "J'ai toujours dit que tant que je n'étais pas assise dans l'avion qui part pour Sidney, ce n'est pas sûr que j'y sois, souffle Élodie Coppola, qui a commencé l'arbitrage à 16 ans. On n'est pas à l'abri d'une blessure. Et puis quand on arrive, il y a 10 jours de séminaires, on passe des tests physique et on attend notre première désignation donc on est toujours à se dire : bon, la Coupe du Monde n'a pas encore commencé. Lorsqu'elle arrive, on bascule dans la préparation des bagages, du match et on se retrouve vite sur le terrain. J'ai eu du mal à me dire : ça y est, j'y suis." Elle n'avait de toute façon pas le temps pour ça. Après un Suède-États-Unis en phase de groupes, tout s'est très vite enchaîné.

Manuela Nicolosi, Stéphanie Frappart et Élodie Coppola (à droite) font partie du premier trio féminin à avoir dirigé un match de Ligue 1, en mars dernier. © AFP - François Nascimbeni

Les Jeux Olympiques, l'objectif ultime

Le trio arbitral français dont elle fait partie avec Stéphanie Frappart et Manuela Nicolosi, premier trio 100% féminin à diriger un match de Ligue 1, la saison passée entre Troyes et Monaco, a finalement pris part à quatre rencontres. "On ne s'attendait pas à faire deux matches d'affilée, le huitième et le quart, raconte-t-elle. Du coup, à peine rentré qu'on était déjà repartis. Ca va très vite et faut vite se projeter." Mais sans jamais oublier ses collègues du CHU de Nantes qui sont à fond derrière elle. "J'ai de la chance d'avoir des collègues comme eux, savoure Élodie Coppola. Ils me dépannent même professionnellement de temps à autre car je suis amené à partir assez souvent du travail. On a plusieurs fois trouvé des solutions grâce à eux. Je leur ai envoyé des messages et j'ai même fait un petit blog pour qu'ils puissent suivre ça au jour le jour."

La Nantaise d'adoption, où elle travaille depuis une dizaine d'années, pouvait déjà se targuer d'avoir fait l'Euro féminin, l'an dernier, la Ligue des Champions et un Barça-Real devant 91 553 personnes, un record d'affluence à l'époque pour un match féminin, ou encore la Coupe du Monde Féminine U-17 en Inde. Elle peut désormais dire : "J'ai fait une Coupe du monde". La vraie. "C'était quelque chose de fabuleux à vivre, complète cette férue de sports. On rencontre des personnes de plus de 50 nationalités différentes donc il y a beaucoup d'échanges et c'est quand même quelque chose à vivre en tant que sportif." Son compagnon qui a pu la voir à l'œuvre sur le Suède-États-Unis parle même "d'accomplissement". Pas exactement, en fait. Désormais, elle veut aller plus vite, plus haut, plus fort : "J'ai toujours rêvé des Jeux Olympiques. Je pourrais rester en confinement pendant un mois à regarder les JO. Les anneaux, c'est quelque chose de grandiose. Les JO, c'est le 'best'." Et c'est tout ce qu'on lui souhaite.