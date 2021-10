"Je retrouve une deuxième jeunesse" Dante fête ses 38 ans dans 100% Aiglons

Le capitaine de l'OGC Nice fête ses 38 ans ce lundi et pour l'occasion Dante se confie dans 100% Aiglons. Alors qu'il semble rajeunir avec les années, le Brésilien nous a raconté sa remise en question après sa blessure et se projette déjà sur son après carrière.

Qu'on le compare à un phénix ou à Benjamin Button, vous avez compris l'image. Le Brésilien Dante fête ce lundi ses 38 ans et il semble plus fringant que jamais sous le maillot de l'OGC Nice. Même si la défaite à Troyes a un peu gâché la fête, le capitaine du Gym était l'invité de 100% Aiglons ce lundi pour nous livrer les secrets de sa longévité, mais aussi raconter sa passion pour le foot et son amour pour l'OGC Nice. Interview à lire ou à écouter sans modération.

France Bleu Azur : J'imagine que vous auriez préféré un résultat un peu plus joyeux que cette défaite pour fêter votre anniversaire. On n'a pas reconnu le Gym dans l'Aube...

Dante : Déjà, nous avons fait une très mauvaise entame de match. Et puis nous n'avons pas mis les ingrédients qu'on doit mettre toute la saison. L'agressivité, l'intensité et la concentration. Donc, on s'est fait surprendre assez vite dans ce match et ça nous a mis en difficulté pour revenir.

Le coach a eu des mots assez durs à la fin du match...

Oui et il a tout à fait raison. Le coach est très lucide par rapport à notre équipe donc on doit l'écouter, on doit le suivre. Et après c'est à nous de hausser le niveau et de prendre chaque chaque jour nos responsabilités à l'entraînement pour s'entraîner encore plus dur, être encore plus vigilant. Donc, il va falloir bien sûr se remettre en question et qu'on fasse mieux pour les prochains matchs.

Il dit notamment qu'à Lorient ou à Troyes l'équipe n'a pas montré le même degré d'investissement que face à Monaco ou Marseille... Vous l'avez ressenti aussi ?

Déjà on sort de la trêve internationale. C'est toujours un peu compliqué. C'était déjà le cas à Nantes où nous avons mis 45 minutes avant de rentrer dans le match. Mais ce genre de défaites, c'est un constat qui ne date pas d'aujourd'hui chez nous. L'an dernier nous avons fait une très mauvaise saison parce qu'on n'a pas réussi à battre Dijon ou Lorient. Avec 11 ou 12 points de plus on aurait fini européen. Donc c'est très bien qu'il fasse cette remarque maintenant pour qu'on puisse vite rectifier le tir et prendre le maximum de points jusqu'à la fin de la saison.

Toujours mettre le club avant nos désirs et nos ambitions

Pour revenir à des considérations plus joyeuses vous passez aujourd'hui la barre des 38 ans. Alors que dans l'histoire récente du Gym les plus anciens comme Olivier Echouafni, José Cobos ou Lionel Letizi avaient raccroché à 37 ans...

C'est un honneur d'être encore là, de pouvoir aider le club et être encore assez en forme pour être sur le terrain. Surtout que ces joueurs que vous citez sont des joueurs emblématiques, qui font partie de l'histoire du Gym. Donc je suis très fier de porter encore ce maillot et et j'espère le porter encore un peu parce que j'ai vraiment envie de continuer.

Jusqu'à quel âge? Est-ce que vous pourriez viser la barre des 40 ans ?

Non, je ne me fixe pas de limite. J'ai juste envie de donner le maximum chaque jour et voir jusqu'où je peux aller. Le plus important, c'est de s'apercevoir jusqu'où on peut aider le club. Il faut rester lucide et mettre toujours le club avant nos désirs, nos ambitions. Alors je vais beaucoup travailler pour rester encore un peu de temps.

Est-ce que vous avez toujours eu en tête de durer le plus possible dans le football ?

Oui tout simplement parce que l'endroit où je me sens le mieux c'est sur un terrain. Donc je me dis qu'il faut tout faire pour y passer le plus longtemps possible. Pour ça il faut en payer le prix, en terme de rigueur et d'exigence. Pas que sur le terrain, mais aussi en dehors. Donc, si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Il faut mettre tous les ingrédients de son coté et c'est ce que j'essaye de faire depuis le début de ma carrière et aujourd'hui j'en tire bénéfice.

Après ma blessure j'ai pu repousser mes limites pendant ma préparation

Pourtant la saison passée il y a eu cette grave blessure au genou qui vous a éloigné des terrains pendant neuf mois. Comment avez-vous fait pour revenir à un tel niveau ?

Déjà ça m'a permis de faire une pause mentale. C'était une remise en question par rapport à mon travail et ma façon de voir les choses, de partager sur le terrain. Et puis pendant ces neuf mois, j'ai pu repousser mes limites en m'entraînant à fond pendant ma préparation. Alors que d'habitude il faut toujours avoir en tête le prochain match. Là je me suis mis dans le rouge. Et c'est ce qui me permet de retrouver une deuxième jeunesse. La leçon que j'en tire c'est que tout passe par le travail. Il n'y a que ça qui paye. Ce n'est pas négociable.

Vous êtes arrivé à Nice à l'été 2016 avec Lucien Favre et vous avez grandement participé à la saison du podium. Est-ce que votre groupe est plus fort cette année que celui de 2016 ?

Ce sont deux groupes différents, qui jouent de manière très différente. Mais ce qu'il y a de similaire, c'est le côté revanchard de beaucoup de joueurs. Moi déjà j'ai ce côté revanchard après ma blessure. Youcef (Atal), Kasper (Dolberg) ont été beaucoup blessés aussi et ont envie de prouver cette saison. Mario Lemina aussi revient en France et veut montrer qu'il est là. Les objectifs personnels sont très élevés mais il va falloir attendre un peu avant de comparer les résultats parce qu'on a vu qu'on pouvait perdre des matchs qu'on ne doit pas perdre comme à Lorient ou à Troyes.

Un des points forts du Gym cette saison c'est la défense (la meilleure de Ligue 1). Comment devient-on hermétique alors qu'on ressentait beaucoup de fébrilité en défense la saison passée ?

Il y a une prise de conscience collective. Quand la défense prend peu de buts, c'est que les attaquants travaillent très bien, les milieux travaillent très bien et nous on finit le boulot derrière. Parce que si eux ne travaillent pas bien, on va prendre des buts et on va surement en prendre beaucoup. Donc c'est d'abord grâce à eux et après c'est clair que les derniers duels, c'est à nous de finir. Le coach nous a amené cette exigence, cette rigueur collective quand on n'a pas le ballon. Cela passe par une grosse remise en question chaque jour, pour devenir plus homogène.

Des joueurs d'expériences sont arrivés cet été. Vous devez être soulagé de pouvoir partager le leadership sur le terrain ?

Evidemment je suis très content de les avoir à côté de moi parce que ce sont vraiment des leaders. Lemina, Andy (Delort), même Benitez prend de plus en plus la parole dans le vestiaire. Rosario aussi commence à parler Français et montre surtout l'exemple dans l'attitude et dans son langage corporel. C'est un vrai leader. Et c'est sûr que ça aide à faire passer le message à l'équipe. Et moi ça m'aide à être plus performant sur le terrain parce que grâce à eux j'arrive à avoir plus d'énergie.

Galtier ? Je l'observe beaucoup

Même si vous avez envie de passer le plus de temps possible sur le terrain, ça ne vous empêche pas de préparer l'avenir. Vous suivez une formation pour devenir entraîneur. Est-ce que vous échangez beaucoup avec Christophe Galtier sur le métier ?

Non je ne veux pas le déranger dans son quotidien parce que je sais qu'il donne déjà beaucoup d'énergie à l'équipe. Mais je peux vous dire que je l'observe beaucoup. Son comportement, sa communication, ses idées, sa philosophie, son modèle de jeu. Et j'apprends à son contact. C'est une grande richesse de l'avoir avec nous. Il vient d'être champion de France et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il sait construire une équipe, c'est ça qui est intéressant. Je pense que ça m'aidera dans le futur si j'ai la chance un jour d'être coach !

Le chemin est parfois long avant d'arriver sur un banc...

Oui bien sûr ça fait deux ans et demi que je me forme, je suis en train de passer mes diplômes. Je savais que ça allait demander beaucoup de travail. Mais ça ne me fait pas peur. J'aime être sur le terrain. J'aime sentir l'odeur de l'herbe. Donc au contraire, ça me fait vraiment plaisir d'imaginer qu'un jour je serai là sur le terrain dans ce costume.

Votre engagement dépasse le terrain et le vestiaire puisque vous êtes le nouveau parrain du programme Gym solidaire qui aide les plus démunis...

C'est très important pour moi ce nouveau rôle parce que le club s'engage beaucoup sur ce terrain là. Moi je suis très vigilant par rapport à notre société en général. J'ai déjà fait des actions dans les hôpitaux, auprès des enfants. Il faut aider son prochain, on a cette philosophie au club. Et moi je dois donner l'exemple.