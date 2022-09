"J'ai toujours aimé le Racing et je l'aime toujours" : Ajorque déclare sa flamme après le nul à Brest (1-1)

Une déclaration d'amour en bonne et due forme. Auteur d'un but face à Brest (1-1) ce dimanche, l'attaquant du Racing Ludovic Ajorque réaffirme son attachement au Racing Club de Strasbourg.

Jusqu'aux dernières heures du mercato estival ce jeudi, celui qui constitue l'un des piliers de l'attaque strasbourgeoise (46 buts en quatre saisons) était pressenti pour quitter l'équipe dont il fait partie depuis 2018. Au vu de ses performances, il bénéficiait d'un ticket de sortie pour services rendus. Des clubs allemands (Hertha Berlin, Stuttgart) s'étaient dit prêts à aligner les millions pour recruter Ludovic Ajorque. Le mercato du Racing s'est finalement révélé beaucoup plus sage qu'imaginé.

"Je l'ai toujours dit, c'est pas parce que je voulais découvrir autre chose, une autre aventure, que je n'aime pas le Racing. J'ai toujours aimé le Racing et je l'aime toujours. Je suis content d'être ici, content de jouer avec mes coéquipiers et content d'être entraîné par un coach come Julien Stéphan. Je ne voulais pas partir parce que je n'aime pas le Racing, j'enlève ça tout de suite", a martelé l'attaquant au micro de France Bleu Alsace, quelques minutes après la fin du match.

Les tractations et les doutes autour de son potentiel départ du club au cours du mercato ont marqué et fait grandir le joueur de 28 ans. "C'est pas facile, c'était la première fois pour moi, confirme-t-il. J'apprends de cette expérience là. Le coach m'a beaucoup parlé, le président m'a beaucoup parlé. On a essayé de gérer ça au mieux possible. C'est fini maintenant, on en parle plus."