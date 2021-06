"J'ai toujours eu des affinités avec le club", Philippe Montanier heureux de revenir au TFC

Philippe Montanier a fait sa présentation et sa rentrée des classes ce jeudi au TFC avec un nouveau statut, celui d'entraîneur. Et l'ancien gardien des Violets semble emballé par le projet, avec pour objectif la remontée directe en Ligue 1.

Il connaît bien le club et il y semble attaché. Après en avoir gardé les cages entre 1994 et 1997 puis être passé comme entraîneur adjoint en 2001, Philippe Montanier retourne au TFC comme entraîneur principal. Un contrat qui court sur deux saisons avec son nouveau staff et Mickaël Debève dans ses valises. Le Picard, qui était lui-aussi passé sur le banc toulousain, devient entraîneur adjoint.

à lire aussi Philippe Montanier nouvel entraîneur du Toulouse Football Club

Une région qu'il affectionne

Philippe Montanier ne s'en est pas caché, il aime Toulouse et sa région. Même si l'ancien coach de la Real Sociedad en Espagne, de Boulogne-sur-Mer ou encore de Lens est avant tout "venu pour le projet sportif, attractif et novateur", il est aussi un grand amoureux de Toulouse et de son centre-ville où il aime se balader, sans oublier ses nombreuses connaissances dans la région, comme dans le Gers. "J'y ai quelques amis, j'ai juste peur pour mon régime avec le foie gras, le cassoulet, le magret" lance t-il sur le ton de la rigolade.

Souriant, enjoué lors de sa conférence de presse de rentrée au Stadium ce jeudi, Philippe Montanier avance avec la certitude de continuer le travail de Patrice Garande, avec une philosophie de jeu offensive et portée vers l'avant, "le profil que nous recherchions" affirme Damien Comolli, également présent à la conférence.

On choisit souvent un projet en fonction des hommes, et le contact avec Damien Comolli a été fort. Je crois beaucoup au potentiel du projet, avec de l'ambition , remonter en Ligue 1. Je m'y retrouve et j'ai besoin de ça pour m'épanouir. Le fait que je connaisse bien la région et que j'ai des amis dans le Gers, c'est la cerise sur le gâteau" - Philippe Montanier, le nouvel entraîneur du TFC.

Quant au système de jeu prôné par le nouvel entraîneur, rien de fixé. "Je ne suis pas dogmatique" affirme t-il, "j'ai été très 4-4-2 à mes débuts, puis 4-3-3 et c'est vrai que je jouais souvent en 3-4-3 ces dernières saisons. Ce sera l'effectif et ses qualités qui permettront de définir le système le plus approprié, je ne suis pas fermé".

Les choix de Damien Comolli

Le TFC l'affirme par la voix de son président, le club n'a pas attendu la nomination du nouvel entraîneur pour démarrer son mercato. Et Philippe Montanier faisait partie de la short-list depuis quelques jours pour succéder à Patrice Garande sur le banc.

C'est quelqu'un (Philippe Montanier) qui développe un style de jeu en accord avec la culture et l'identité du club, c'est à dire tourné vers l'avant, attractif et offensif. C'est précisément ce qu'on recherchait" - Damien Comolli, le président du TFC.

Le marché des transferts devrait maintenant s'accélérer sur les bords de Garonne. Le TFC a déjà fait cinq offres pour cinq joueurs à différents postes. Et du côté du staff, l'ancien entraîneur des gardiens du LOSC à Lille vient compléter les rangs des entraîneurs.