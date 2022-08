"J'ai toujours rêvé de signer ici", Dembo Sylla signe son premier contrat pro avec le Stade Lavallois

Il a marqué un but mémorable il y a quelques semaines à Lassay-les-Châteaux en amical alors qu'il n'était pas encore professionnel, c'est maintenant le cas. Le jeune défenseur Dembo Sylla a signé ce lundi 8 août son premier contrat professionnel avec le Stade Lavallois, comme nous l'annoncions sur France Bleu Mayenne. Le Lavallois de 19 ans est évidemment très fier : "C'est ma ville d'origine et c'est le club où j'ai toujours joué. J'ai toujours rêvé de signer ici", réagit la nouvelle recrue des Tango, qui joue au Stade Lavallois depuis qu'il est en U9.

"Je n'étais pas pressé"

Dembo Sylla est conscient qu'il a fait une "bonne préparation", mais il ne pensait pas signer tout de suite un contrat professionnel. "Ce n'était pas mon objectif, je n'étais pas pressé d'avoir le contrat pro", explique-t-il. Son arrivée au sein des Tango n'était pas prévue mais le jeune joueur a su montrer des qualités d'adaptation avec le reste du groupe. "On a besoin de voir le comportement du joueur pas seulement sur l'aspect sportif mais aussi sur l'aspect mental, sa capacité à vite s'intégrer et à avoir du caractère. C'est ce qu'il a montré durant la préparation", souligne le coach, Olivier Frapolli. L'entraîneur insiste également sur la durée de son contrat : "Trois ans, c'est une vraie marque de confiance!"

C'est un garçon qui a un potentiel intéressant et c'est pour ça qu'il a signé un contrat longue durée.

L'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli

Olivier Frapolli apprécie les "qualités de vitesse très fortes" de Dembo Sylla. "J'ai plus un style de contre-attaquant", se décrit le jeune joueur. Et d'ajouter : "Je me sens mieux dans le rôle de piston. L'année dernière, je jouais dans une défense à trois mais durant les matchs, je pouvais me décaler un peu à droite ou jouer un peu plus haut". La nouvelle recrue des Tango espère "faire le plus de matchs possibles" durant cette saison de Ligue 2.

Dembo Sylla a également évoqué sa grande sœur, la sprinteuse Sounkamba Sylla, qui vient de participer aux championnats du monde d'athlétisme aux États-Unis avec le relais 4x400. "C'est une source d'inspiration, tous les jours elle me conseille", confie celui qui fêtera ses 20 ans au mois de novembre.