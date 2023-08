"J'aimerais qu'on titille cette Ligue 2" : Guingamp espère se mêler au haut du tableau cette saison

Guingamp repart pour un tour en Ligue 2, ce samedi. Après avoir vécu une attente interminable , le club costarmoricain se déplace à Annecy à 19h pour la première journée du championnat. A cette occasion, En Avant lance sa cinquième saison consécutive à cet échelon, depuis sa relégation en 2019. Classé sixième des deux dernières saisons et désormais bien installé, En Avant vise plus haut.

ⓘ Publicité

"Les places de barrage sont de nouveau d'actualité..."

Ce sont les acteurs guingampais qui le disent. "L'idée est simple. Elle est de faire mieux, chaque année" lance l'entraîneur Stéphane Dumont, "en terme de classement et de dynamique". Mieux que 6e, c'est 5e a minima. "Les places de barrage sont de nouveau d'actualité dans ce championnat" glisse à son tour Fred Legrand, ce qui voudrait dire pouvoir rivaliser dans la lutte à la montée en Ligue 1. "J'aime bien le mot titiller. J'aimerais bien qu'on titille cette Ligue 2" ne cache pas le président guingampais.

Une (très) rude concurrence

Mais, l'un et l'autre appellent surtout à ne pas mettre la charrue avant les boeufs. "Il y a un contexte important, celui de la concurrence" rappelle Stéphane Dumont, en référence à la présence de Bordeaux, Saint-Etienne, Auxerre, Troyes et Caen, entre autres. "Pour moi, c'est une Ligue 1 bis" ajoute Fred Legrand, devant la densité des équipes engagées, et notamment en raison de la relégation de quatre équipes de Ligue 1. "Plus d'une dizaine de clubs présents en L2 cette année ont déjà évolué en L1 sur les cinq dernières saisons" fait-il valoir, ce qui invite les Guingampais à la prudence.

"D'abord prendre des points pour ne pas se faire peur"

"Donc, en ce début de saison, le premier objectif est d'abord de prendre des points pour ne pas se faire peur, et de grapiller des places au classement" conclut Fred Legrand. Avec un effectif globalement stable, mais marqué par le départ de deux joueurs majeurs dont l'offensif et capitaine Jérémy Livolant, En Avant a quand même des repères à trouver.

Et, pour espérer bien figurer, devra aussi refaire de Roudourou une forteresse trop souvent tombée l'an passé. Guingamp avait terminé quatrième pire équipe du championnat à domicile, avec quatre matchs nuls et huit défaites en dix-neuf rencontres jouées dans son enceinte.