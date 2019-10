"J'attends de voir la suite", la décla d'Antoine Kombouaré avant Rennes-TFC

Toulouse, France

C'est un deuxième rendez-vous de taille pour le nouveau coach du téf. Toulouse jouera son premier match à l'extérieur sous l'ère Antoine Kombouaré, ce dimanche (15h) au Roazhon Park face à un Stade Rennais dans l'impasse (10 matchs d'affilée sans victoire toutes compétitions confondues).

"Faire un très grand match"

L'entraîneur toulousain, arrivé à la mi-octobre, attend beaucoup de ses joueurs pour sa 2e rencontre sur le banc du téfécé. Il y a une vraie carte à jouer chez la pire équipe de Ligue 1 à domicile (1 victoire en 4 matchs au Roazhon Park) qui semble enlisée dans une série de défaites (4 d'affilées toutes compétitions confondues).

Mais le coach du téf reste sur ses gardes, "C'est une équipe qui a des difficultés en termes de résultats mais qui a un énorme cœur, souligne-t-il, qui joue bien. Et puis il y a une énorme communion avec le public qui soutient les joueurs." Alors pour aller battre les Bretons sur leurs terres, il faudra "faire un très grand match", pose le technicien.

Quand on lui demande quel regard il pose sur sa nouvelle équipe, Antoine Kombouaré ne veut pas se précipiter. "J'aime avoir un avis poussé sur le groupe, au bout de 3 ou 4 matchs. Je sais trop bien que, quand on arrive dans un groupe, les joueurs veulent séduire, voir si les cartes sont redistribuées. Donc j'attends de voir la suite."

5 défenseurs à l'infirmerie

Le coach des Violets a fait un point sur l'infirmerie toulousaine. Pas moins de 5 défenseurs blessés : Bafodé Diakité (ischios), Agustin Rogel (clavicule), Gen Shoji (cheville) et Anthony Rouault sont forfaits. Mathieu Goncalves, lui, est incertain à cause d'une douleur à un ischio-jambier cette semaine à l'entraînement. Mais Antoine Kombouaré espère encore le voir dans le groupe pour Rennes. Les autres absents : Amine Adli, Kalidou Sidibé et Wesley Saïd.

Rennes-Toulouse, ce dimanche à 15h au Roazhon Park, 11e journée de Ligue 1. A suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.