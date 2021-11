"J'aurais préféré jouer au Stade de France", s'amuse le milieu de l'OM Mattéo Guendouzi

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi espère connaître ses premières minutes avec l'équipe de France ce samedi face au Kazakstan. Son rêve de gamin, dit-il, même si il reconnait avec le sourire qu'il aurait préféré jouer au Stade de France et non au Parc des Princes.

Son rêve de gamin deviendra t-il réalité ce samedi ? Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi, appelé par le coach Didier Deschamps pour la cinquième fois espère connaître ses premières minutes sur le terrain face au Kazakstan ce samedi soir pour le match qualificatif de la France pour le mondial au Qatar. Le marseillais reconnaît que la concurrence est très relevée. "Je suis à côté des meilleurs milieux de terrain du monde. J'apprends, je progresse, c'est quelque chose de très important d'y être. J'espère m'inscrire dans la durée, faire le plus de sélections possibles, avoir du temps de jeu et gagner des trophées".

Et si il avait la chance de fouler la pelouse ce samedi, Mattéo Guendouzi aurait plutôt aimé jouer au Stade de France. Dommage ! La rencontre a été délocalisée au Parc des Princes, où joue le PSG ce qui plaît moins au jeune joueur. Il le dit avec le sourire.

Le Parc des Princes c'est surtout pour Mattéo Guendouzi le stade de l'ennemi numéro un de l'OM : le PSG. Mais ça n'empêche pas d'y aller avec la volonté de gagner : "Le Parc des princes, c'est le stade du PSG et on y va avec l'équipe de France, on aura à cœur de gagner là-bas et j'espère que toutes les personnes qui y viendront seront de tout cœur avec nous, nous pousseront pour nous qualifier pour la Coupe du monde".

La Fédération Française de Football a justifié la tenue du match au Parc, où les Bleus n'ont plus joué depuis 2013, par les "fortes perturbations" attendues sur le réseau ferroviaire au nord de Paris, liées aux travaux du futur CDG Express, qui compliqueront l'accès au Stade de France.