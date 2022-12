"J'espère qu'ils savent qu'il ne faut pas faire la fête jusqu'à 4h du matin" sourit le coach de l'OGC Nice

Pas question de terminer ce réveillon du nouvel an à 4h du matin avec la cravate sur la tête : cette année les footballeurs du GYM sont priés de bien se tenir, puisque pour la première fois en France, ils jouent pendant les fêtes, après six semaines de trêve pour la coupe du monde. Les niçois se déplacement dès ce lundi à Rennes, pour un match compliqué face au 4ème du championnat. Autant dire qu'il ne faudra pas être ballonné... Ni souffrir de céphalées.

"Si il faut on boira un petit verre de vin mais cela va être compliqué" explique l'attaquant Gaëtan Laborde

Le coach azuréen "J'espère qu'ils savent qu'il ne faut pas faire la fête jusqu'à 4h du matin (rires). Plus sérieusement c'est comme ça, on connaissait le programme depuis un bon moment."

Le défenseur Jordan Lotomba, lui, fera donc le nouvel an en petit comité avec son enfant et sa femme : "on va faire ça léger, c'est important de rester professionnel et de ne pas se mettre de gros morceaux dans le ventre" !

Certains, comme l'ancien coach du GYM Christophe Galtier, aujourd'hui au PSG, en a souri lui aussi en conférence de presse : "j'avais l'idée de mettre un entraînement à 21h30 le 31" plaisante l'entraineur bien conscient que plusieurs de ses joueurs auront du monde à la maison ce samedi soir.

À nos aiglons de démarrer l'année sains de corps et d'esprit pour partir à Rennes en conquérants !