"J'espère qu'ils se regarderont tous dans une glace" - L'énorme colère de l'entraîneur du Puy Foot 43 Auvergne

Le Puy-en-Velay s'est incliné 4 buts à 3 contre Jura Sud samedi soir à domicile, lors de la quatrième journée de Nationale 2. Les Ponots menaient pourtant deux zéros avant de prendre quatre buts en une demi-heure. Roland Vieira, le coach, a poussé un énorme coup de gueule à la fin du match.

Cela ressemble à un début de crise en football au Puy-en-Velay. L'équipe s'est inclinée 4 buts à 3 contre Jura Sud ce samedi au stade Charles Massot, lors de la quatrième journée de Nationale 2. Pour l'instant le bilan est mauvais : 3 défaites et une victoire, alors que l'équipe prétend à la montée cette saison. Après une entame de match parfaite qui voyait les Ponots mener deux zéros au bout de dix minutes, l'équipe s'est complètement effondrée. Elle a encaissé quatre buts en une demi-heure et a laissé voir ou revoir les lacunes défensives observées lors des dernières rencontres.

"Si on est pas capable de voir que l'on a une super équipe mais qu'il faut être capable de poser les couilles sur la table et de se défoncer sur le terrain ... Pour avoir des ambitions il faut avoir un groupe d'hommes et aujourd'hui je pense que même des joueurs de 15 ans auraient pris leur responsabilités" - Roland Vieira l'entraîneur ponot

Comment expliquer un tel match ? Roland Vieira, l'entraîneur ne s'est pas caché derrière son petit doigt, lui qui a eu des mots très durs dans le vestiaire à la fin des 90 minutes. "J'espère qu'humainement ils se regarderont tous dans une glace. Je trouve que l'on manque de caractère. Si c'est tout ce qu'on est capable de montrer devant la centaine de spectateurs dont la moitié sont des gens notre famille ... Pour moi c'est une grosse humiliation. Se chercher des excuses après l'arbitre, après pleins de choses, ce serait une grosse connerie. Aujourd'hui un petit grain de sable fout en l'air tout un groupe donc. Si le groupe vit bien il ne se fait pas mal. Comme c'est parti la saison va être très difficile et qu'il faut se préparer à jouer le maintien. Si on est pas capable de voir que l'on a une super équipe mais qu'il faut être capable de poser les couilles sur la table et de se défoncer sur le terrain ... Pour avoir des ambitions il faut avoir un groupe d'hommes et aujourd'hui je pense que même des joueurs de 15 ans auraient pris leur responsabilités".

La colère est froide et le calendrier pas évident avec maintenant deux déplacements de suite pour le Puy-en-Velay. D'abord à Montceau-les-Mines vendredi puis à Villefranche dans quinze jours.