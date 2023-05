"J'étais pétrifié", le lendemain difficile des supporters de l'AS Nancy Lorraine après la relégation

Hasard de calendrier. Prévue avant la relégation de l'AS Nancy Lorraine en National 2, le club de supporters "Socios Nancy" a organisé ce samedi 27 mai 2023 une exposition au Stade Marcel Picot, à l'effigie des belles heures du club. Une manière de renouer avec le passé pour les supporters : "On a des maillots de l'époque Platini, le premier maillot officiel, le maillot de la finale de la coupe de la ligue. On voit à travers ces maillots, ces affiches tout ce qui il y a eu dans ce club, toute l'histoire. On se dit que ce n'est pas possible que ça s'arrête comme ça. C'était trop beau, il faut qu'on arrive à remonter", lance le président des "Socios Nancy" Olivier Burger.

"Le club de Platini, Zavarov, Vairelles"

Supporter depuis les années 80, Alexandre a regardé le match à la télévision vendredi. Il est resté figé à la fin du match : "J'étais bloqué, je suis resté comme ça statique le temps de réaliser. J'étais pétrifié je n'ai pas réussi à m'endormir, je ne peux pas imaginer qu'on soit en National 2. On m'aurait dit ça il y a quelques années, je n'y aurait pas cru. C'est inimaginable, le club de Platini, Zavarov, Vairelles. Quand on cite ces noms-là on ne peut pas s'imaginer dans le monde amateur."

Stéphane suit l'ASNL depuis 50 ans : "il y a de la tristesse et de la colère parce que on avait tout pour réussir et malheureusement on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. C'est vrai qu'on a un président qui est absent, des actionnaires qui sont loin, et sans personne qui accompagne le staff au quotidien c'est très difficile, on est assez amer. On accuse le coup pour le moment", admet-il.

La jeune génération de supporters est aussi touchée par cette dégringolade. "A la base ils rivalisaient avec des clubs de ligue 1, et maintenant ils vont redescendre en National 2, c'est une grosse chute", lâche Abdeslam. "Ça fait pleurer mais on va persévérer, un jour on va remonter en ligue 2 comme à l'ancienne", espère Nassim.

Sur les réseaux sociaux aussi, les supporters expriment leur déception depuis vendredi soir.