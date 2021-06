"J'étais venu voir Christophe" : reprise sans entraîneur pour l'OGC Nice

Après cinq semaines de vacances, les Aiglons ont retrouvé le chemin du centre d'entraînement ce lundi. A huis clos et sans entraîneur. L'OGC Nice et Lille sont toujours en négociation pour libérer Christophe Galtier de sa dernière année de contrat dans le Nord. Les supporters du Gym s'impatientent.

Le parking du centre d'entraînement de l'OGC Nice dans la plaine du Var était à nouveau bien garni ce lundi matin. Mais les grilles sont restées fermées. Reprise à huis clos pour les Aiglons, après cinq semaines de congés. Mais quelques supporters étaient malgré tout présents devant le grand portail noir, pour apercevoir les joueurs convoqués ce lundi pour les premiers tests médicaux. "Les joueurs se sont tous arrêtés un moment pour discuter avec nous, ils étaient contents de nous voir et nous aussi, c'était convivial," raconte Etienne, supporter et habitué des lieux.

"Il faut être patient" les supporters du Gym attendent Christophe Galtier Copier

Les autographes peuvent attendre

Mais un homme manque à l'appel. Les Aiglons n'ont toujours pas d'entraîneur et le nom de Christophe Galtier était sur toutes les lèvres. "J'étais venu voir Christophe mais il va falloir être encore un peu patient," souffle une supportrice. "De toute façon je n'ai rien pris à lui faire signer. Les autographes peuvent attendre." Pas d'inquiétude mais de l'impatience chez les fans en rouge et noir, alors que les négociations entre le Gym et le Losc pour libérer le coach champion de France traînent en longueur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

25 joueurs convoqués pour des tests médicaux

En attendant de trouver un accord, les Aiglons entament cette semaine toute en une série de tests médicaux et physiques avant de retoucher le ballon en milieu de semaine. 25 joueurs étaient convoqués ce lundi matin et notamment le Brésilien Dante, qui retrouve le groupe après sa grave blessure au genou. De nombreux jeunes du centre de formation sont également présents, tout comme la première recrue de l'été, le défenseur Jean-Clair Todibo, qui s'est engagé pour la durée avec le Gym après un prêt de six mois réussi en rouge et noir. Les nombreux internationaux reprendront au compte goutte jusqu'au 5 juillet. Les deux milieux offensifs Ihsan Sacko et Pedro Brazao, de retour de prêts à Costenza et Lausanne, ne reprendront que le 12 juillet avec l'équipe réserve.

Notre consultant foot Patrice Alberganti est l'invité de France Bleu Azur matin à 8h20 ce mardi pour revenir sur cette reprise inédite.