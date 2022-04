J-Ph. Krasso veut continuer à faire la fête avec l'AC Ajaccio

Krasso l'altruiste

Auteur de 4 buts en 10 matchs, dont 2 lors du dernier match de l'ACA face à Pau (victoire 2-1), Jean-Philippe Krasso est l'homme en vue du moment en Ligue 2. Nominé parmi les trois meilleurs du championnat au Trophée UNFP du joueur du mois de Mars (voir ici), le natif de Stuttgart et ancien d'Epinal et du Mans a réussi, comme dans ses anciens clubs, une adaptation quasi immédiate au groupe.

"Individuellement, je me suis vite fondu au groupe. L'équipe se connait déjà, et du coup quand j'arrive, c'est facile, j'ai juste à amener ma pièce à l'édifice. [...] Dans la vie en général, j'arrive à bien me sociabiliser, à bien communiquer avec la personne que j'ai en face de moi".

Toujours avec le soucis de se rendre disponible, et d'être complémentaire avec ses coéquipiers dans l'animation offensive du 4-4-2 d'Olivier Pantaloni, Jean-Philippe Krasso est arrivé avec une bagage technique certain dans ses valises.

"J'essaie de varier. Mon jeu est entre la profondeur et le décrochage. J'aime beaucoup décrocher, pour aussi servir mes partenaires. Après, quand on joue des équipes qui sont regroupées derrières, à l'image de Bastia ou Nancy, c'est plus compliqué. Il faut être plus précis techniquement, plus rapide dans la prise de décision. Avant-hier (samedi ndlr), on a su être juste. Souvent, le premier but est le plus important." [...].

"Si Saint-Etienne descend, je serai malheureux"

L'ASSE, son club avec qui il est en contrat, est en mauvaise posture en Ligue 1, et joue encore sa survie (18e, 27 pts). En parallèle, Krasso fait actuellement les beaux jour de l'AC Ajaccio, en course lui pour réussir le même coup qu'il y a 9 ans, à savoir finir deuxième et rejoindre l'élite. Si les blanc et rouges montent et que les verts descendent...comment l'Ivoirien réagirait-il ?

"Au début je ferai la fête avec l'ACA, et bien sûr, si Saint-Etienne descend, je serai malheureux. J'ai aussi des très bons amis là-bas. Je ne leur souhaite pas et je pense qu'il vont se maintenir, parce que je connais leurs capacités" [...] rassure l'attaquant.

Et la suite ? Si l'opportunité de rester à Ajaccio, qui plus est en Ligue 1 se présente ?

"Je n'ai pas eu d'offre sur le papier, révèle Jean-Philippe Krasso. Je pense que ce sera vu en été, pour l'instant je me concentre sur le terrain".

Bonne réponse, serait-on tenté de dire. En tout cas, son talent risque de ne pas laisser le club Corse insensible en fin de saison, surtout si celle-ci se concrétise par une accession. "Drogba et Robben", répond-il sans hésitation, lorsqu'on lui demande qui sont ses idoles de jeunesse. On lui souhaite la meilleure fin de saison possible avec l'ACA...et la même carrière au moins que l'un des deux attaquants qui le fascinent !