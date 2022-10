Nice joue à se faire peur

loading

Cette équipe ne peut décidément pas s’offrir une journée de répit. Alors que tout se passait pour le mieux pour une des rares fois de la saison, le Gym a encore joué avec les nerfs de ses supporters.

ⓘ Publicité

Pourtant Nice ne peut pas commencer le match d’une meilleure manière. Dès la 2e minute, sur une combinaison sur corner, Sofiane Diop centre en force. Mattia Vitti coupe la trajectoire et inscrit le premier but de sa carrière (1-0).

Dans la lignée de sa bonne prestation contre le FC Slovacko, Nicolas Pépé est très remuant dans ce début de rencontre. Pas toujours efficace dans le dernier geste comme dans ce face à face loupé à la 34e minute, l’ex-Gunner retrouve sa capacité à éliminer. Et dans la foulée, à la suite d’un nouveau dribble déroutant, Nicolas Pépé est fauché dans la surface.

Le jour de ses 31 ans, Andy Delort se charge de transformer le pénalty d’un plat du pied décroisé. 2-0 à la pause, seule ombre de ce premier acte abouti, Youcef Atal qui sort en boitant.

Au retour des vestiaires, les Aiglons continuent de pousser, ça fait 3-0 à la 50e minute. Sur un contre niçois, Diop sert Pépé. L’ancien Lillois trompe Gallon du pied droit. Le Gym semble serein et fait tourner. Gaëtan Laborde, tout juste rentré en jeu, trouve la transversale. Pas de 4ème but et on ne voit pas ce qui pourra perturber les Rouge et Noirs.

C’était sans compter sur la fébrilité niçoise. Troyes en profite et en 8 minutes, ils marquent 2 buts et frappent le poteau. Les Niçois passent pas loin de la catastrophe. Au final, Nice s’impose 3-2 logiquement au vu de la totalité rencontre mais mentalement la formation de Lucien Favre n’est clairement pas guérie.

loading

loading

loading