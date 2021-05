J38 : Lille ne pense qu'à la victoire à Angers

Lille dispute ce dimanche soir à 21H une finale pour le titre sur la pelouse d'Angers. Les nordistes comptent un point d'avance sur Paris et 3 sur Monaco. Christophe Galtier espère que ses joueurs ne se montreront pas fébriles afin d'offir au club un 4ème titre national dans son histoire.

Les nordistes ont tenté durant la semaine d'oublier le très décevant match nul concédé contre Saint-Etienne dimanche dernier sur le score de 0 à 0. L'entraîneur lillois pourrait effectuer quelques changements afin de redonner du dynamisme à son équipe pour ce match au sommet.

Les lillois ont-ils peur de gagner? réponse avec un préparateur mental Copier

L'enjeu : Ne pas avoir à regarder dans le rétroviseur

Les lillois ont l'avantage d'avoir leur destin entre leurs mains. Un succès sur la pelouse d'Angers leur offrira à coup sûr le titre de champion de France. En revanche en cas de match nul, il faudra impérativement que le PSG ne s'impose pas à Brest. Les choses se compliqueront sérieusement en cas de défaite en Anjou : Il faudra alors que Paris s'incline en Bretagne et que Monaco, en cas de victoire à Lens, ne remonte pas une différence de 6 buts avec le LOSC.

la positive attitude de Christophe Galtier Copier

La déclaration : "On sera champion"

C'était vendredi soir au moment de rentrer aux vestiaires après ce match nul frustrant contre les Verts. Le turc Burak Yilmaz essaie de rassurer ses coéquipiers qui ont conscience alors d'avoir manqué une belle occasion de laisser Paris et Monaco à bonne distance. La séquence a été filmée par nos confrères de Canal Plus: "Ne soyez pas inquiets, nous serons champions la semaine prochaine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La stat: Le LOSC roi des matches à l'extérieur

Les lillois ne se sont inclinés qu'une seule fois à l'extérieur. C'était le 8 novembre dernier sur la pelouse de Brest. Ils ont d'ailleurs remportés 9 de leurs 10 derniers déplacements, s'imposant coup sur coup à Paris, Lyon et Lens et ne concédant qu'un seul match nul en 2021 sur la pelouse de Monaco le 14 mars dernier. Ils ont d'ailleurs pris plus de points cette saison loin de leur base : 43 contre 37 sur la pelouse de Pierre Mauroy.

Le joueur à suivre : l'indéboulonnable Sven Botman

Le néerlandais est aujourd'hui le joueur de champ le plus utilisé par Christophe Galtier. A seulement 21 ans, l'international espoir s'est imposé naturellement dans la charnière centrale du LOSC aux côtés de José Fonte. Sven a participé cette saison à 36 rencontres de L1, ne restant sur le banc qu'une seule fois face à Brest le 14 février dernier. Pour ce dernier match, il sera associé à Tiago Djalo, avec qui il a joué et perdu 2 fois à Paris et à Amsterdam.

La composition France Bleu Nord

Christophe Galtier devrait relancer dans son onze de départ Renato Sanches. Le portugais devrait sûrement prendre place dans le couloir droite pour laisser la place à la paire André Soumaré irréprochable ces dernières semaines.

Maignan - Celik Djalo Botman Reinildo - Sanches André Soumaré Bamba - Yilmaz David