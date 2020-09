J7 National : "Il faut qu'on fasse un résultat à Cholet", estime le coach de l'USO Claude Robin

L’USO doit faire mieux, en tout cas offensivement, que face au SC Lyon vendredi dernier (1-1). Les Orléanais se déplacent à Cholet, dans le Maine-et-Loire, ce vendredi soir pour le compte de la 7e journée de National, chez une équipe qui n’a pas encore perdu à domicile, au stade Jean-Bouin. Certes, le SO Cholet a ramené sa première défaite de la saison la semaine dernière à Créteil (1-0), mais c’est là son seul petit écart depuis le début du championnat.

Claude Robin, le coach de l’USO, est bien conscient que la tâche s'annonce délicate. "Cholet a l’air d’être une équipe cohérente alors il faut qu’on essaye d’élever notre niveau pour rivaliser avec cette équipe", estime le coach. L'objectif est donc clair : "Il faut qu’on fasse un résultat à Cholet", annonce Claude Robin. "C’est une équipe qui ne lâche pas l’affaire, qui a des faire valoir, qui a aussi perdu 1-0 à Créteil, comme nous, mais il faut qu’on s’occupe de nous avant tout", poursuit-il. C'est donc une équipe en confiance qui ira là-bas ce vendredi.

"Il faut s'attendre à une équipe conquérante"

S'il y en a bien un qui connaît cette équipe de Cholet, c'est Ismaël Keita, le milieu orléanais qui a été transféré cet été du club. "Il faut s’attendre à une équipe conquérante", estime-t-il, "c'est une vraie équipe de National et il y a quelques joueurs que j'ai côtoyé qui sont encore là-bas donc je sais ce que je peux dire à mes coéquipiers sur cette équipe".

Mais pour gagner, "il faudra plus de hargne, de la grinta, plus d’agressivité et être des tueurs devant le but", affirme Ismaël Keita, qui a passé trois ans à Cholet avant de choisir le projet orléanais. "Si on n’a pas l’envie d’aller gagner là-bas, on n'arrivera à rien faire", prévient le milieu de terrain. "Je pense qu’on sera à 200%." Il continue : "Il faut faire une série, face au SC Lyon c'était un nul mérité, qu'on est allé chercher".

Quand on lui pose la question sur ses souvenirs à Cholet, Ismaël Keita se rappelle qu'il "y a eu des hauts et des bas", mais qu'il a "laissé une bonne image là-bas". "Cholet reste une équipe qui m’a beaucoup aidé, j’y suis resté trois ans, ce n’est pas pour rien", affirme le milieu de terrain. Il faudra en tout cas compter sur lui dans l'entre-jeu orléanais pour ramener une victoire chez ses anciens coéquipiers.

Le groupe face au SO Cholet

Pas de grosse surprise dans le groupe de Claude Robin pour affronter Cholet, mis à part le retour de Yohan Demoncy à la place d'Alex Marchadier et la présence confirmé de Nico Saint-Ruf, sorti sur blessure face au SC Lyon vendredi dernier.

On devrait donc voir cette équipe débuter :

L'Hostis - Saint-Ruf, Seba, Lybohy - Thiam (ou Talal), Goujon, Keita, Lambèse - Perrin, Soumaré, El Khoumisti

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

La rencontre entre le SO Cholet et l’US Orléans est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, prise d’antenne 19h30 et coup d’envoi à 20h.