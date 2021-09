DIRECT – Ligue 2 (J9) : Le SM Caen reçoit Dijon pour renouer avec la victoire

Suivez en direct et en intégralité la rencontre de la neuvième journée de Ligue 2 entre le SM Caen et Dijon. Neuvième du classement, le club normand va tenter de renouer avec un succès qui les fuit depuis quatre journées.

Le SM Caen reçoit Dijon ce mardi lors de la 9e journée de Ligue 2. Sevrés de victoire depuis quatre rencontres, les joueurs de Stéphane Moulin tenteront de se relancer face à des Bourguignons certes quinzième mais qui restent sur deux succès de rang.

Le Direct Radio

Vivez pleinement le match entre le SM Caen et Dijon au rythme des commentaires d'Olivier Duc et Boris Letondeur. Intervenez à l'antenne avant et après la rencontre en appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez aussi réagir en direct via les réseaux sociaux : facebook et twitter avec le hashtag #AlloMalherbe.

Le Fil du Match

Les compos à suivre.

Le coup d'envoi sera donné à 19h par M. Angoula.