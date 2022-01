INTERVIEW - Jacky Maillot, médecin du DFCO et ange-gardien des joueurs

Au lendemain d'un weekend de victoire à Rodez, le médecin du DFCO Jacky Maillot était l'invité de 100% DFCO, lundi 17 janvier 2021. Au club depuis l'été 2021, le Franc-comtois, ancien médecin de la formation cycliste Groupama-FDJ, est revenu sur le protocole mis en place à Dijon avec le Covid-19. Alors que le DFCO a enregistré six cas dans son effectif sur les deux dernières semaines, Jacky Maillot a également échangé en direct avec le capitaine des "Rouges" Daniel Congré, invité spécial pour l'épisode 4 "d'Allô Daniel", autour de l'hygiène de vie et de la nutrition : "Si on avait que des joueurs comme Daniel (Congré) ce serait un régal pour moi, il a compris tout de suite".

Quelles précautions sont prises au DFCO lors de la reprise d'un joueur touché par le Covid-19 ?

"Tout dépend des symptômes. Au DFCO, tous nos joueurs étaient vaccinés, donc ça assure une précaution. Quand ils sont en contact avec le virus, ils ont des symptômes beaucoup moins marqués, ce qui était le cas de Daniel (Congré). Ceci dit, ça n'empêche pas d'avoir une fatigue, des douleurs musculaires ou des maux de tête".

"On a une réglementation très précise au niveau de la prévention. Une fois que le joueur a bien récupéré, il est recommandé de faire des examens mais ce n'est pas du tout obligatoire. On fait déjà un examen clinique, savoir si tout est rentré dans l'ordre. Après, on peut être amenés à faire des prises de sang. On a eu un cas au club, au mois de juin, de complication d'un covid sous forme de myocardite (Bersant Celina, prêté en Angleterre depuis, NDLR). Et là, le joueur a été obligé d'arrêter trois mois. C'est exceptionnel, on a eu un seul cas dans la Ligue de football professionnel et c'était à Dijon. Les complications sont très rares, du fait de la protection par la couverture vaccinale".

Au niveau de la vaccination, est-ce qu'il y a eu des réticences ?

"Ça n'a pas été facile, oui il y avait des réticences, certaines fondées et d'autres non fondées. La règlementation évolue, on en est à la 6e version de la règlementation de la LFP. Et elle nous a aidé parce que sans le vaccin c'était très compliqué de jouer tous les matchs et d'avoir tout l'effectif, pour faire les déplacements dans le cadre professionnel ou le cadre privé. Les règlementations nous ont aidé à convaincre les derniers réticents".

Quelle est la relation entre le médecin du club et les joueurs ? Vous êtes un peu "l'ange gardien" des joueurs, dont le corps est l'outil de travail ...

"Oui c'est leur outil de travail. On sait que les charges de travail ont des effets bénéfiques mais aussi parfois néfastes à la santé du joueur, donc on est obligés d'en prendre soin. Nous, avec nos deux kinés, on est surtout dans un travail préventif. La prévention des blessures, c'est un peu notre leitmotiv, ça va avec de la prévention nutritionnelle. Quand on fait du sport, on créé beaucoup de déchets. Pour les éliminer, on a des anti-oxydants tirés de notre assiette, donc la nutrition a une vertu très importante".

"Ensuite, c'est l'adaptation en fonction de la forme des joueurs. L'adaptation de l'entrainement, souvent on fait du sur-mesure. Cet après midi j'ai vu les joueurs, certains ne vont pas faire l'entrainement du lendemain en entier pour éviter la survenue de blessures. C'est une relation de confiance, c'est sûr".

Quelle est la différence entre s'occuper de cyclistes comme vous le faisiez auparavant ... et de footballeurs ?

"Le cycliste a compris depuis très longtemps que sa nutrition est un élément très très important de sa performance. C'est moins vrai dans le football. Si on avait que des joueurs comme Daniel (Congré) ce serait un régal pour moi, il a compris tout de suite. D'ailleurs, sa carrière le prouve : il est encore très compétitif à 36 ans. Vraiment, si tout le monde pouvait faire comme lui, ce serait un régal pour nous".

"Le cycliste sait tout de suite que, s'il ne fait pas attention à sa nutrition, il n'est pas performant, parce qu'il fait de l'hypoglycémie, il n'arrive pas à assimiler toutes ses charges de travail, il se blesse. L'aspect technique du football compense un petit peu, mais c'est vrai que si on veut avoir moins de blessures, il faut faire attention à sa nutrition, c'est évident".

Avez-vous recours aux services d'un diététicien au DFCO ?

"J'ai établi les grandes lignes. Après, pour certains joueurs qui ont une nutrition complètement inadaptée, oui, on fait appel ponctuellement à un nutritionniste".