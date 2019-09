Jacques Chirac et le FC Sochaux Montbéliard : une belle histoire

Sochaux, France

En 2007, le 12 mai, l'ancien Président avait assisté au stade de France au sacre du FCSM en finale de la coupe de France face à Marseille aux tirs au but (2-2 fin de la prolongation, 1 partout temps réglementaire, et 5 TAB à 4). Un moment inoubliable et forcément très spécial pour les joueurs et le staff du FCSM dont Freddy Vandekherkove, l'intendant de l'équipe.

"On a trouvé un Président, chaleureux, enthousiaste de notre victoire, il était très content pour nous (...) il a parlé des usines Peugeot, il a simplement vanté les mérites de notre région, mais je pense qu'il a fait la même avec Marseille !"

Dernière apparition en public de Jacques Chirac

C'est le dernier titre en date du club. Et c'est aussi la dernière apparition en public de Jacques Chirac en tant que Chef de l'Etat (Nicolas Sarkozy élu quelques jours plus tôt lui succède officiellement quelques jours après cette finale). Jacques Chirac salue les joueurs avant le match. Et leur remet la coupe et les médailles à la fin.

Être au Stade de France avec Jacques Chirac, ce n'était pas rien

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE MARSEILLE - SOCHAUX - LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE JACQUES CHIRAC AVEC JEAN FRANCOIS LAMOUR AU STADE DE FRANCE POUR LA COUPE DE FRANCE DE FOOT. © Maxppp - Photographe: TRIAS Philippe

"Je pense qu'il était très heureux d'être là parce que c'était la dernière fois qu'il était dans telle une manifestation, il nous a parlé de la Franche-Comté (...) être au Stade de France avec Jacques Chirac, ce n'était pas rien, c'est quelque chose d'inoubliable pour moi", se souvient Jean-Claude Plessis, le président du club à l'époque.

Pour cette finale de coupe de France, le FCSM avait fait floquer un maillot de Sochaux au nom de Martin, le petit fils de Jacques Chirac qui l'avait porté tout le match, portant certainement bonheur aux jaune et bleu, inspirant cette remarque de Jacques Chirac à Jean-Claude Plessis, le président sochalien de l'époque : "vous avez été malin avec le maillot".