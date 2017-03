Jacques-Henri Eyraud : "bientôt des discussions avec William Vainqueur.. mais le choix sportif est celui du coach"

Jacques-Henri Eyraud, invité de France Bleu Provence ce lundi, confirme que les discussions devraient débuter sur l'avenir de William Vainqueur. Mais c'est bien Rudi Garcia qui garde les rênes sur tous les choix sportifs à l'Olympique de Marseille.

William Vainqueur, en une saison, a conquis le public marseillais. Le milieu de terrain est prêté sans option d'achat par l'AS Rome. Mais est-ce que le club marseillais a la volonté de le conserver ?

"On n'a pas entamé les discussions. On le fera. Il a en tout cas montré qu'il était attaché au projet, à cette équipe ; ça ne peut être que positif " Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud s'était déjà exprimé sur les cas de plusieurs joueurs du club (B. Gomis, F Thauvin) la veille, sur le plateau du Canal Football Club, sur Canal +. Mais sans jamais évoquer la situation de son milieu de terrain. Aucun question n'avait été, ceci dit, posée à son sujet. William Vainqueur avait réagi.. à sa façon, sur son compte Twitter.

A 28 ans, William Vainqueur a disputé déjà 21 rencontres avec l'OM cette saison. Il a su se rendre indispensable au milieu de terrain marseillais, faisant notamment oublier l'absence.. les absences.. de Lassana Diarra, qui a pour sa part rompu contrat avec le club il y a quelques semaines. Alors, quelle position vis-à-vis de l'AS Rome ? Surtout la balle est dans le camp de.. l'entraîneur, Rudi Garcia.

"Chacun son rôle. Moi ce qui m'intéresse chez un joueur, c'est sa mentalité. Est-ce qu'il est OM compatible ? Je pense qu'il l''est. Après, il y a un choix sportif. C'est celui du coach d'abord. Et je le respecte Je me refuse et je me refuserai toujours d'imposer un joueur à notre coach" Jacques-Henri Eyraud